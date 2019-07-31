Футбол
ФИФА назвала номинантов на премию Игрок года среди женщинМК-Спорт 09:10
Международная федерация футбола (ФИФА) назвала номинантов на премию игрок года среди женщин.
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Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Общество
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено в 03:37
Политика
В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.
Обновлено в 14:05
Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Кино
Фильм о Льве Яшине выйдет на экраны осенью
Фильм о знаменитом советском футболисте Льве Яшине выйдет на широкие экраны осенью этого года.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Суд арестовал подозреваемую в избиении ребёнка в Нижнем Новгороде
СК России сообщил о том, что подозреваемая в систематическом истязании 12-летнего сына жительница Нижнего Новгорода арестована на два месяца.
Обновлено в 13:11
Авто
Geely рассекретила дизайн кросс-хэтчбека Geely GS для России
Компания Geely рассекретила облик приподнятой "пятидверки" GS для России.
Обновлено в 12:20
Политика
Две трети россиян назвали ВМФ России сильнейшим флотом
Две трети россиян (67%) считают Военно-морской флот (ВМФ) России сильнейшим среди флотов ведущих морских держав, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:40
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
Политика
Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»
Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 12:42
Экономика
Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси
Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16
Здоровье
10 напитков, которые помогают снизить давление
Существуют напитки, регулярное употребление которых способствует снижению повышенного артериального давления.
Обновлено в 04:29
Политика
Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют
Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие
Стало известно оружие, уничтожившее украинские Ил-76 в Ливии
По предварительной информации, оба украинских самолета были зафрахтованы ОАЭ и использовались для доставки силам фельдмаршала Хафтара оружия из Эмиратов.
Обновлено в 14:35
Политика
Германия отказалась платить репарации Польше
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не будет выплачивать военные репарации Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено в 12:38
Политика
NBC: властям США поступила информация о смерти сына Усамы бен Ладена
Администрация США получила разведывательные данные, свидетельствующие о смерти Хамзы бен Ладена - сына ликвидированного в 2011 году главаря группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.
Обновлено в 14:00
Политика
Трамп хочет заключить сделку с Россией по контролю над вооружением
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о своем намерении заключить соглашение с Российской Федерацией по вопросу контроля над вооружением.
Обновлено в 02:27
Энергетика
«Укртранснафта» получила компенсацию за ЧП с «Дружбой»
"Укртранснафта" рассказала о том, что получила компенсацию за попадание некачественной нефти в нефтепровод "Дружба".
Обновлено в 12:33
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Политика
В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма
"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
Обновлено 29 июля в 14:00
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Общество
Алибасов не собирается подавать в суд на производителя «Крота»
Как сообщил PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин, "цель - заставить производителя изменить упаковку и таким образом спасти жизни людей, особенно детей и граждан, страдающих проблемами со зрением".
Обновлено в 12:35
Футбол
«МЮ» заплатит «Монако» 10 миллионов евро за 16-летнего футболиста
По имеющейся информации, "МЮ" заплатит монегаскам 10 миллионов долларов компенсации.
Обновлено в 14:13
Общество
Леонардо Ди Каприо отреагировал на пожары в Сибири
Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в Сибири и написал об этом пост в инстаграме.
Обновлено в 09:28
Транспорт
«Победа» перевезла миллион клиентов за месяц
Обновлено в 14:31
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
Обновлено в 11:19