Международная федерация футбола (ФИФА) назвала номинантов на премию игрок года среди женщин.

ФИФА назвала номинантов на премию Игрок года среди женщин

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