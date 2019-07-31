Имена претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года объявила Международная федерация футбола (ФИФА) 31 июля на своем сайте.

ФИФА назвала имена претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года

Происшествия В Калифорнии разбился истребитель F-16 Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.

Политика Контактная группа согласовала план ремонта моста в Станице Луганская Контактная группа по Украине согласовала дорожную карту ремонта моста в Станице Луганская, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

Финансы ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.

Гаджеты В Минкомсвязи заявили о выпуске гаджетов Huawei с ОС «Аврора» В Минкомсвязи выразили уверенность в том, что в ближайшем будущем гаджеты китайской компании Huawei будут выпускаться с российской операционной системой (ОС) «Аврора».

Происшествия Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.

Политика В российских вузах появится новая специальность Ранее в рамках Совета по развитию физической культуры и спорта глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова обратила внимание президента РФ на кадровую проблему с преподаванием спортивных дисциплин в вузах.

Политика Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».

Политика В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.

Политика Сенат утвердил Келли Крафт на пост постпреда США при ООН Сенат конгресса США утвердил кандидатуру Келли Крафт на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН.

Политика США ввели санкции против главы МИД Ирана В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана.

Общество Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.

Общество В Росгидромете спрогнозировали ухудшение ситуации с лесными пожарами Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко прокомментировал ситуацию с охватившими леса России пожарами.

Экономика Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Здоровье В Иркутской области 20 пострадавших от паводка остаются в медучреждениях Двадцать человек, пострадавших от паводка в Иркутской области, остаются в медучреждениях региона, состояние пациентов оценивается как среднее, близкое к удовлетворительному, сообщается на сайте министерства здравоохранения России.

Экономика Сбербанк продал дочерний банк в Турции В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).

Политика Кличко встретился с адвокатом Трампа в Нью-Йорке Мэр Киева Виталий Кличко провел переговоры с юристом действующего президента США Дональда Трампа экс-градоначальником Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.