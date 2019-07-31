Футбол
ФИФА назвала имена претендентов на звание лучшего футболиста 2019 годаКрасная весна вчера в 15:09
Имена претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года объявила Международная федерация футбола (ФИФА) 31 июля на своем сайте.
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Роналду, Месси, ван Дейк и Кейн вошли в список номинантов на приз ФИФА лучшему футболисту
Советский спортвчера в 10:31
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Дитер Цетше: моторы не имеют значения для покупателей автомобилей
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Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске
Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.
Обновлено вчера в 23:05
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Контактная группа согласовала план ремонта моста в Станице Луганская
Контактная группа по Украине согласовала дорожную карту ремонта моста в Станице Луганская, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
Обновлено вчера в 11:28
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.
Обновлено вчера в 14:42
Гаджеты
В Минкомсвязи заявили о выпуске гаджетов Huawei с ОС «Аврора»
В Минкомсвязи выразили уверенность в том, что в ближайшем будущем гаджеты китайской компании Huawei будут выпускаться с российской операционной системой (ОС) «Аврора».
Обновлено вчера в 17:14
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
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Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.
Обновлено вчера в 23:22
Транспорт
ГИБДД опубликовала карту расположения камер фиксации нарушений ПДД
Обновлено вчера в 13:40
Политика
В российских вузах появится новая специальность
Ранее в рамках Совета по развитию физической культуры и спорта глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова обратила внимание президента РФ на кадровую проблему с преподаванием спортивных дисциплин в вузах.
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД
Обновлено вчера в 10:50
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Политика
Сенат утвердил Келли Крафт на пост постпреда США при ООН
Сенат конгресса США утвердил кандидатуру Келли Крафт на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана.
Обновлено вчера в 16:33
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
В Перми на пороховом заводе произошел взрыв. Есть пострадавшие
Обновлено вчера в 09:54
Общество
В Росгидромете спрогнозировали ухудшение ситуации с лесными пожарами
Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко прокомментировал ситуацию с охватившими леса России пожарами.
Обновлено вчера в 14:29
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 07:59
Здоровье
В Иркутской области 20 пострадавших от паводка остаются в медучреждениях
Двадцать человек, пострадавших от паводка в Иркутской области, остаются в медучреждениях региона, состояние пациентов оценивается как среднее, близкое к удовлетворительному, сообщается на сайте министерства здравоохранения России.
Обновлено вчера в 13:14
Музыка
Фадеев ответил саратовскому музыканту на обвинения в плагиате
Обновлено вчера в 18:01
Экономика
Сбербанк продал дочерний банк в Турции
В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).
Обновлено вчера в 08:03
Политика
Кличко встретился с адвокатом Трампа в Нью-Йорке
Мэр Киева Виталий Кличко провел переговоры с юристом действующего президента США Дональда Трампа экс-градоначальником Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.
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Культура
Умер бродвейский режиссер Харольд Принс
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Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
Обновлено вчера в 18:03
Футбол
«Копенгаген» и «Марибор» пробились в третий квалификационный раунд ЛЧ
«Копенгаген» одержал победу над «Нью-Сейнтсом» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 15:54
Футбол
Почему чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Московский "Спартак" объявил об аренде немецкого полузащитника Андре Шюррле.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39