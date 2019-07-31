Имена претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года объявила Международная федерация футбола (ФИФА) 31 июля на своем сайте.

ФИФА назвала имена претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года

Транспорт ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами ГИБДД предупредит водителей, где установлены дорожные камеры фиксации.

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