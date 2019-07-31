Футбол
ФИФА назвала имена претендентов на звание лучшего футболиста 2019 годаКрасная весна 15:09
Имена претендентов на звание лучшего футболиста 2019 года объявила Международная федерация футбола (ФИФА) 31 июля на своем сайте.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:45, Ашберн
Транспорт
ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами
ГИБДД предупредит водителей, где установлены дорожные камеры фиксации.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
Обновлено в 18:03
Наука
Созданы линзы, которые увеличивают масштаб изображения при моргании
Роботизированные глазные линзы, которые увеличивают масштаб изображения при двойном моргании, сконструировали ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, об этом сообщает портал New Scientist.
Обновлено 29 июля в 15:42
Гаджеты
Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон
Китайская компания Xiaomi представила новый игровой смартфон Black Shark 2 Pro, который стал самым мощным в мире, сообщает GizChina.
Обновлено в 20:51
Политика
США продлят исключения из санкций для ядерных объектов Ирана
Вашингтон продлит исключения из санкций для ядерных объектов Ирана.
Обновлено в 21:11
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе американской стороны, предложил президенту РФ Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:51
Путешествия
Аэропорт Сардинии вернул на пляжи 10 тонн песка и камней
Аэропорт туристического итальянского города Ольбия в Сардинии вернул на пляжи 10 тонн песка, который пытались вывезти туристы в качестве сувениров, сообщает портал Corriere della Sera.
Обновлено в 17:03
Игры
ЕА уже работает над играми для PS5 и Xbox Scarlett
Финансовый директор Блейк Йоргенсен в ходе конференц-колла поспешил заверить инвесторов в том, что компания уже работает над новыми играми для PS5 и Xbox Scarlett.
Обновлено в 12:04
Футбол
Зидан: «Верю, что Бэйл тренировался, а не играл в гольф»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что не полетевший с командой на Audi Cup хавбек Гарет Бэйл якобы играл в гольф во время матча "сливочных" с "Тоттенхэмом".
Обновлено в 19:21
Общество
Зверев рассказал о ситуации с лесными пожарами в Сибири: «Перебор»
Спикеры рассказали об исключительной серьезности катастрофы.
Обновлено в 13:03
Происшествия
В Хабаровском крае расследуют около 40 дел о некачественной медпомощи
Следственный комитет в Хабаровском каре расследует около 40 уголовных дел, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи, сообщил на пресс-конференции в четверг руководитель СУ СК РФ по региону Евгений Долгалев.
Обновлено в 22:34
Политика
«Мирный план Зеленского»: Депутат Рады отомстил русской журналистке
"Мирный план президента Зеленского в действии", - заключает она.
Обновлено в 12:31
Экономика
Банк «Санкт-Петербург» выкупит свои акции на 642 млн рублей
Сегодня набсовет банка «Санкт-Петербург» принял решение выкупить с рынка 12 млн акций компании по 53,5 рубля за штуку.
Обновлено в 12:36
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Футбол
Черевченко не считает возможный вылет «Арсенала» из ЛЕ трагедией
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко заявил, что не станет делать трагедии, если его команда не сумеет пройти азербайджанский «Нефтчи» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 16:01
Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина
Обновлено в 06:56
Гаджеты
Появилась первая информация о сгибающихся смартфонах от LG
Корейское ведомство, занимающееся регистрацией интеллектуальной собственности одобрило новую торговую марку LG — LG Rolling.
Обновлено в 06:23
Происшествия
В Приморье девочка умерла в «скорой» в свой день рождения
По данным ведомства, четырехлетняя девочка умерла в машине "скорой" в свой день рождения, когда ее везли в больницу села Хороль.
Обновлено в 20:55
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Политика
Оппозиция подала три заявки на новые митинги в Москве
Зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева подали в мэрию две новые заявки на митинги — 10 и 11 августа.
Обновлено в 06:35
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 22:39
Футбол
Жоау Фелиш: «Хотел бы быть похожим на Роналду»
Хочу стать еще одним из них, и именно поэтому я решил приехать сюда, — сказал Фелиш.
Обновлено в 18:20
Политика
Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено в 15:43
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Трамп назвал главного союзника США вне НАТО
Американский президент Дональд Трамп назначил Бразилию главным союзником США, не входящим в блок НАТО.
Обновлено в 21:28
Экономика
Росстат впервые за два года зафиксировал дефляцию
Снижение цен (дефляция) отмечено в 2019 году впервые. Инфляция неделей ранее находилась на уровне 0,1%.
Обновлено в 10:04
Космос
«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»
В настоящее время из-за существенного уменьшения объемов финансирования работы по проекту "Косморобот" приостановлены.
Обновлено в 20:06
Здоровье
Минздрав дал рекомендации в связи со смогом из-за пожаров в Сибири
В условиях высокой задымлённости из-за лесных пожаров Минздрав рекомендует сокращать рабочий день для людей с большой физической нагрузкой, сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:03