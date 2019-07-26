Футбол
ФИФА назвала даты проведения клубного чемпионата мира — 2019Sport24.ru 05:40
Клубный чемпионат мира — 2019 начнется 11 декабря, а завершится 21 декабря, сообщается на официальном сайте ФИФА. В турнире, который пройдет в Катаре, примут участие семь команд (победители клубных турниров каждой из 6 конфедераций и чемпион принимающей страны).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:40, Ашберн
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Политика
Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:29
Политика
В Nord Stream 2 AG призвали суд ЕС отменить дискриминационные меры
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG обратилась в суд Европейского союза с просьбой отменить дискриминационные меры в отношении проекта.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
CIT: Минобороны представило на выставке о Сирии кассетные бомбы. Оно отрицало их использование
Минобороны представило кассетные бомбы на выставке в парке «Патриот», посвященной конфликту в Сирии.
Обновлено в 06:03
Общество
Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области
Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
В День ВМФ в Севастополе поднимут флаг «Императрицы Марии»
Обновлено вчера в 17:01
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов с 7,5% до 7,25% годовых. Понижение ставки произошло второй раз год.
Обновлено в 06:30
Музыка
Пресс-конференция перед фестивалем «ЖАРА» состоялась в Баку
Пресс-конференции по случаю начала фестиваля "ЖАРА" состоялась в Баку.
Обновлено вчера в 10:59
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Актриса Инна Чурикова все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 04:55
Политика
Запуск первой нитки «Турецкого потока» планируется с января 2020 года
Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Обновлено в 06:25
Авто
ГИБДД отложила выдачу новых автомобильных номеров на год
Изначально номера нового образца должны были начать выдаваться с 1 января 2019 года, однако из-за особенности системы полицейских госзакупок ведомство просит отложить нововведение до 1 августа.
Обновлено вчера в 22:05
Общество
Около полумиллиарда рублей выделят на ремонт моста «Саратов-Энгельс»
Около 437 млн рублей в ближайшее время выделят Саратовской области на капитальный ремонт моста Саратов - Энгельс через Волгу.
Обновлено в 03:48
Политика
Экс-замглавы СБУ призвал готовиться к войне с Россией из-за танкера
Киев должен быть готов к "жесткому ответу" России вплоть до военного наступления в ответ на задержание танкера Nika Spirit в порту Измаила.
Обновлено в 01:49
Политика
В Австрии объявили в розыск россиянина, подозреваемого в работе на ГРУ
По версии правоохранительных органов страны, мужчина склонил отставного австрийского полковника к выдаче гостайны МВД Австрии объявило в розыск 65-летнего россиянина Игоря Егорова, которого подозревают в тайной деятельности в пользу главного разведывательного управления (ГРУ).
Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес
На миллиардную коллекцию Евгения Петросяна претендует его дочь
Дочь комика Евгения Петросяна борется за коллекцию звезды, стоимостью около миллиарда рублей.
Обновлено в 03:55
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
Обновлено в 03:29
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено 24 июля в 12:47
Общество
МИД предупредил россиян об аномальной жаре в Европе
Министерство иностранных дел России предупредило россиян об аномальной жаре в ряде европейских стран и рекомендовало сократить время пребывания на улице.
Обновлено в 06:09
Авто
Suzuki рассказала о новом внедорожнике Suzuki Jimny для РФ
Презентация автомобиля в нашей стране состоится 1 августа, об этом сообщает портал «АвтоВзгляд» со ссылкой на представительство японской марки.
Обновлено вчера в 14:37
Политика
Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.
Обновлено в 05:48
Политика
Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
Обновлено в 05:35
Кино
Умер народный артист Анатолий Торопов
Обновлено вчера в 09:56
Футбол
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Протаранивший челябинские маршрутки автокран попал на видео
Тяжелая машина сбила направлявшегося к маршрутке пассажира, а затем врезалась в два ПАЗа, один из которых протаранил стоявший впереди автобус.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами
Охрана Мосгоризбиркома вынесла накануне диван, на котором в этот момент сидела оппозиционер Любовь Соболь, для того чтобы «вытряхнуть клопов и паразитов».
Обновлено в 04:09
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23