Футбол
ФИФА назвала 10 номинантов на приз лучшему тренеру сезонаЧемпионат 08:27
Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте объявила имена 10 претендентов на звание «Лучший тренер» сезона-2018/19.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:56, Ашберн
Футбол
Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба.
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Политика
В США одобрили санкции против «Северного потока-2»
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Обновлено в 11:39
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
Популярный видеоблогер разбился насмерть
Обновлено в 07:40
Футбол
«Ливерпуль» заключил контракт с 17-летним защитником Хувером
«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о заключении долгосрочного контракта с 17-летним защитником Ки-Яна Хувером.
Обновлено в 11:21
Хоккей
Жирар подписал новый контракт с «Колорадо» сроком на 7 лет
«Колорадо Эвеланш» объявил о продлении контракта с защитником Самуэлем Жираром сроком на семь лет.
Обновлено в 11:40
Путешествия
Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции
Обновлено в 10:39
Общество
Грузинская авиакомпания нашла способ летать в Россию вопреки запрету
Президент Владимир Путин в конце июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян в Грузии с 8 июля, а спустя день Минтранс также объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
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Происшествия
В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски
В центральном офисе сети книжных магазинов «Буквоед» в Санкт-Петербурге идут обыски, сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено в 10:01
Футбол
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года
Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года.
Обновлено в 11:48
Футбол
Федун оценил шанс возвращения Карреры в «Спартак»
Федун сразу отметил, что вариант возвращения итальянского специалиста Массимо Карреры на пост главного тренера московской команды не рассматривается.
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Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Культура
Серию «Маши и Медведя» посмотрели более четырёх миллиардов раз
Серия мультфильма «Маша и Медведи» «Маша плюс каша» набрала более четырёх миллиардов просмотров на видеохостинге YouTube.
Обновлено в 10:51
Футбол
«Зенит» и «Краснодар» рассудит бригада Еськова
Встречу петербургского «Зенита» и «Краснодара» рассудит бригада московского арбитра Алексея Еськова.
Обновлено в 11:29
Футбол
Фелиш: хотел бы стать новым Роналду
Португальский нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш признался, что хотел бы быть похожим на форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:16
Экономика
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Футбол
Малком 2 августа пройдет медосмотр в «Зените»
По данным Sky Sport Italia, бразилец 2 августа пройдет медосмотр в питерском клубе, после чего подпишет контракт.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
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Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Самыми похищаемыми товарами в российских магазинах оказались сыр, колбаса и кофе.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал по подозрению в госизмене Юрия Ещенко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 11:18
Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина
Обновлено в 06:56
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
Обновлено в 11:19
Происшествия
На Пермском пороховом заводе произошел взрыв
Обновлено в 09:16
Общество
К юбилею ВДНХ подготовили более 50 праздничных мероприятий
К 80-летию ВДНХ подготовили более 50 праздничных мероприятий, сообщает «Вечерняя Москва». Они будут проходить с 1 по 4 августа.
Обновлено в 10:15
Происшествия
После незаконной акции в Москве заведено дело о массовых беспорядках
Обновлено вчера в 09:41
Хоккей
«Сочи» расторг пробный контракт с Анисиным
Нападающий Михаил Анисин покинул тренировочный лагерь «Сочи», поскольку «леопарды» расторгли с ним пробный контракт, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 10:16
Происшествия
В организме Навального не нашли отравляющих веществ
Главврач Алексей Токарев проинформировал, что в биоматериалах пациента не обнаружили веществ, вызывающих отравление.
Обновлено в 08:22