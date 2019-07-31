Футбол

ФИФА назвала 10 номинантов на приз лучшему тренеру сезонаЧемпионат 08:27

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте объявила имена 10 претендентов на звание «Лучший тренер» сезона-2018/19.
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ФИФА назвала претендентов на приз лучшему тренеру года в мужском футболе

Sport24.ru08:08

ФИФА назвала 10 номинантов на приз лучшему тренеру сезона

Чемпионат08:27

Клопп, Гвардиола и Дешам - в числе претендентов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Спорт-Экспресс08:49

Гвардиола, Клопп и Почеттино — в числе номинантов на звание лучшего тренера 2019 года

Матч ТВ08:28

Дешам, Гвардиола, Клопп, тен Хаг и Почеттино – среди номинантов на премию The Best лучшему тренеру

Sports.ru08:28

Номинанты на звание лучшего тренера сезона по версии FIFA

Sport.ru08:59

ФИФА назвала номинантов на премию тренер года

МК-Спорт08:15
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:45, Ашберн
Происшествия

В Приморье девочка умерла в «скорой» в свой день рождения

По данным ведомства, четырехлетняя девочка умерла в машине "скорой" в свой день рождения, когда ее везли в больницу села Хороль.
Обновлено в 20:55
Здоровье

Жжение в глазах оказалось симптомом смертоносной болезни

Раздражение глаз жительницы Великобритании оказалось симптомом опухоли головного мозга. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
Обновлено в 19:02
Политика

Оппозиция подала три заявки на новые митинги в Москве

Зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева подали в мэрию две новые заявки на митинги — 10 и 11 августа.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено в 20:58
Технологии

В России разработают мультикалиберное модульное стрелковое оружие

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) получил патент на изобретение модульного огнестрельного оружия, в котором можно менять элементы в зависимости от задач, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
Обновлено в 20:12
Экономика

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу

В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Экономика

А1 объявила награду за информацию об активах беглого банкира Беджамова

Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.
Обновлено в 17:00
Политика

Глава МИД Ирана отреагировал на введенные против него санкции США

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в своем Twitter, что введенные США против него санкции не смогут повлиять на него.
Обновлено в 19:00
Экономика

В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Экономика

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Космос

«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»

В настоящее время из-за существенного уменьшения объемов финансирования работы по проекту "Косморобот" приостановлены.
Обновлено в 20:06
Происшествия

В Хабаровском крае расследуют около 40 дел о некачественной медпомощи

Следственный комитет в Хабаровском каре расследует около 40 уголовных дел, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи, сообщил на пресс-конференции в четверг руководитель СУ СК РФ по региону Евгений Долгалев.
Обновлено в 22:34
Гаджеты

Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон

Китайская компания Xiaomi представила новый игровой смартфон Black Shark 2 Pro, который стал самым мощным в мире, сообщает GizChina.
Обновлено в 20:51
Происшествия

В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Здоровье

Гибель десятков россиян на курортах Турции признали нормой

По словам дипломата, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками.
Обновлено в 11:48
Политика

Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено в 22:13
Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Происшествия

В Иркутске два человека погибли при столкновении автобуса с легковушкой

Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Иркутске, два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
Обновлено в 22:07
Технологии

Полет «человека-ракеты» над катером ВМФ Британии запечатлели на видео

Обновлено в 18:00
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне начал падать

Утром 31 июля зафиксировано снижение уровня воды в реке Ия, который за последние сутки превысил 1125 сантиметров.
Обновлено в 01:12
Политика

Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе американской стороны, предложил президенту РФ Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:51
Политика

Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы

Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не зарегистрировали после проверки подписей, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 14:54
Общество

Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая

Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Политика

«Мирный план Зеленского»: Депутат Рады отомстил русской журналистке

"Мирный план президента Зеленского в действии", - заключает она.
Обновлено в 12:31
Теннис

Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Анна Калинская преодолела второй круг турнира в Вашингтоне. Россиянка в трех партиях обыграла пуэрториканку Монику Пуиг.
Обновлено в 21:46
Происшествия

Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию

Обновлено в 09:18
Экономика

Росстат впервые за два года зафиксировал дефляцию

Снижение цен (дефляция) отмечено в 2019 году впервые. Инфляция неделей ранее находилась на уровне 0,1%.
Обновлено в 10:04
Финансы

ФРС США понизила базовую процентную ставку впервые с 2008 года

Решение FOMC о снижении ставки стало первым с 2008 года.
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Общество

«Ведомости»: полигон «Ядрово» купила компания племянника главы ФСБ

ООО «Весна» купило 75% акций оператора мусорного полигона под Волоколамском ООО «Ядрово», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя «Весны» и бывшего владельца акций ООО ЦМПТ.
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Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль», впервые выиграл Лигу чемпионов с этой командой в 2019 году. Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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