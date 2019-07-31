Футбол
ФИФА назвала 10 номинантов на приз лучшему тренеру сезонаЧемпионат 08:27
Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте объявила имена 10 претендентов на звание «Лучший тренер» сезона-2018/19.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:45, Ашберн
Происшествия
В Приморье девочка умерла в «скорой» в свой день рождения
По данным ведомства, четырехлетняя девочка умерла в машине "скорой" в свой день рождения, когда ее везли в больницу села Хороль.
Обновлено в 20:55
Здоровье
Жжение в глазах оказалось симптомом смертоносной болезни
Раздражение глаз жительницы Великобритании оказалось симптомом опухоли головного мозга. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
Обновлено в 19:02
Политика
Оппозиция подала три заявки на новые митинги в Москве
Зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева подали в мэрию две новые заявки на митинги — 10 и 11 августа.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено в 20:58
Технологии
В России разработают мультикалиберное модульное стрелковое оружие
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) получил патент на изобретение модульного огнестрельного оружия, в котором можно менять элементы в зависимости от задач, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
Обновлено в 20:12
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Экономика
А1 объявила награду за информацию об активах беглого банкира Беджамова
Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.
Обновлено в 17:00
Политика
Глава МИД Ирана отреагировал на введенные против него санкции США
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в своем Twitter, что введенные США против него санкции не смогут повлиять на него.
Обновлено в 19:00
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Космос
«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»
В настоящее время из-за существенного уменьшения объемов финансирования работы по проекту "Косморобот" приостановлены.
Обновлено в 20:06
Происшествия
В Хабаровском крае расследуют около 40 дел о некачественной медпомощи
Следственный комитет в Хабаровском каре расследует около 40 уголовных дел, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи, сообщил на пресс-конференции в четверг руководитель СУ СК РФ по региону Евгений Долгалев.
Обновлено в 22:34
Гаджеты
Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон
Китайская компания Xiaomi представила новый игровой смартфон Black Shark 2 Pro, который стал самым мощным в мире, сообщает GizChina.
Обновлено в 20:51
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Здоровье
Гибель десятков россиян на курортах Турции признали нормой
По словам дипломата, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками.
Обновлено в 11:48
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено в 22:13
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Происшествия
В Иркутске два человека погибли при столкновении автобуса с легковушкой
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Иркутске, два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
Обновлено в 22:07
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне начал падать
Утром 31 июля зафиксировано снижение уровня воды в реке Ия, который за последние сутки превысил 1125 сантиметров.
Обновлено в 01:12
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе американской стороны, предложил президенту РФ Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:51
Политика
Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы
Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не зарегистрировали после проверки подписей, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 14:54
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Политика
«Мирный план Зеленского»: Депутат Рады отомстил русской журналистке
"Мирный план президента Зеленского в действии", - заключает она.
Обновлено в 12:31
Теннис
Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
Анна Калинская преодолела второй круг турнира в Вашингтоне. Россиянка в трех партиях обыграла пуэрториканку Монику Пуиг.
Обновлено в 21:46
Экономика
Росстат впервые за два года зафиксировал дефляцию
Снижение цен (дефляция) отмечено в 2019 году впервые. Инфляция неделей ранее находилась на уровне 0,1%.
Обновлено в 10:04
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку впервые с 2008 года
Решение FOMC о снижении ставки стало первым с 2008 года.
Обновлено в 15:21
Общество
«Ведомости»: полигон «Ядрово» купила компания племянника главы ФСБ
ООО «Весна» купило 75% акций оператора мусорного полигона под Волоколамском ООО «Ядрово», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя «Весны» и бывшего владельца акций ООО ЦМПТ.
Обновлено в 12:10