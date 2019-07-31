Футбол

ФИФА назвала 10 номинантов на приз лучшему тренеру сезонаЧемпионат вчера в 08:27

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте объявила имена 10 претендентов на звание «Лучший тренер» сезона-2018/19.
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ФИФА назвала претендентов на приз лучшему тренеру года в мужском футболе

Sport24.ruвчера в 08:08

ФИФА назвала номинантов на премию тренер года

МК-Спортвчера в 08:15

Клопп, Гвардиола и Дешам - в числе претендентов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Спорт-Экспрессвчера в 08:49

Гвардиола, Клопп и Почеттино — в числе номинантов на звание лучшего тренера 2019 года

Матч ТВвчера в 08:28

Дешам, Гвардиола, Клопп, тен Хаг и Почеттино – среди номинантов на премию The Best лучшему тренеру

Sports.ruвчера в 08:28

ФИФА назвала 10 номинантов на приз лучшему тренеру сезона

Чемпионатвчера в 08:27

Номинанты на звание лучшего тренера сезона по версии FIFA

Sport.ruвчера в 08:59
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 00:13, Ашберн
Экономика

Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
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Экономика

В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено 30 июля в 12:43
Авто

В России для беспилотных машин создадут полисы

Российские страховщики приступили к созданию специальных продуктов, ориентированных на беспилотные транспортные средства, включая автомобили.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

В российских вузах появится новая специальность

Ранее в рамках Совета по развитию физической культуры и спорта глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова обратила внимание президента РФ на кадровую проблему с преподаванием спортивных дисциплин в вузах.
Обновлено вчера в 21:21
Культура

Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube

Обновлено вчера в 12:33
Армия и оружие

Военные потушат пожары в Сибири за пять дней

К тушению лесных пожаров в Сибири привлекут самолеты военных.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

Обновлено вчера в 10:50
Происшествия

Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске

Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено 30 июля в 01:24
Общество

Новую технику собрали ночью на площади в Чите к приезду Медведева

Ночью на площади Ленина в Чите к приезду Дмитрия Медведева выставили более 50 единиц техники, среди них машины, предназначенные для тушения лесных пожаров, тракторы, ПАЗы, Газели.
Обновлено вчера в 10:15
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Изъятые у туристов тонны песка и камней вернули на пляжи Сардинии

На пляжи Сардинии вернулись десять тонн морского песка и камней, которые туристы годами пытались вывезти с местных курортов.
Обновлено вчера в 20:40
Авто

Дитер Цетше: моторы не имеют значения для покупателей автомобилей

В интервью Топ Гир бывший гендиректор концерна Даймлер Дитер Цетше заметил, что двигатели сегодня не имеют никакого значения для покупателей автомобилей.
Обновлено вчера в 10:13
Политика

Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Общество

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Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена

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Патриарх Кирилл заявил о мешающих РПЦ «храмоборцах»

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Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Футбол

«Реал» дважды пытался подписать капитана «Барселоны»

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль отметил, что имел вариант перехода в «Реал».
Обновлено вчера в 23:46
Политика

Американский суд закрыл дело по иску демократов к России

Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
Обновлено 30 июля в 18:40
Финансы

ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

Первому фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинение

Обновлено вчера в 18:04
Финансы

Ставка по ипотеке в России снижается

Центробанк на своём официальной сайте заявил о снижении средней ставки по ипотеке в России до значения в 10,28% годовых.
Обновлено 30 июля в 19:45
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
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Компания G.Skill представила в серии Trident Z Neo новые комплекты модулей оперативной памяти DDR4-3800, которые наилучшим образом оптимизированы для использования с процессорами AMD Ryzen 3000-й серии и настольной платформой AMD X570.
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В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»

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Космос

На Марсе заметили следы древних мегацунами

По мнению большинства исследователей, последние океаны исчезли с его поверхности 3,7 млрд лет назад, когда ядро остыло и затвердело, а магнитное поле исчезло.
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Совершивший внеплановую посадку в Красноярске самолет прибыл в Иркутск

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Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль», впервые выиграл Лигу чемпионов с этой командой в 2019 году. Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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