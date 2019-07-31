Футбол
ФИФА назвала 10 номинантов на приз лучшему тренеру сезонаЧемпионат 08:27
Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте объявила имена 10 претендентов на звание «Лучший тренер» сезона-2018/19.
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G.Skill представила оптимизированные для Ryzen 3000 модули DDR4-3800
Компания G.Skill представила в серии Trident Z Neo новые комплекты модулей оперативной памяти DDR4-3800, которые наилучшим образом оптимизированы для использования с процессорами AMD Ryzen 3000-й серии и настольной платформой AMD X570.
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В среду, 31 июля, в России вступает в силу закон об ипотечных каникулах для заёмщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.
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Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
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Футбол
«Факел» подписал Яковлева и Коряна
Обновлено в 13:56
Политика
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
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Новый ухажер Ани Лорак опубликовал поцелуй с певицей
Ани Лорак, как известно, бросила своего мужа Мурата Налчаджиоглу, когда узнала, что тот был не прочь приударить за девушками в ее отсутствие, однако новый ухажер певицы не многим отличается от ее бывшего мужа – он так же был замечен в супружеской неверности.
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Происшествия
В Красноярском крае авиация МЧС начала тушить лесные пожары
На территории Красноярского края силы МЧС начали тушение лесных пожаров с воздуха.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера
Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.
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Политика
Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»
Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 12:42
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Здоровье
Боль в левом плече признана основным симптомом сердечного приступа
Обновлено вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Мария Шукшина дала наставление близнецам в день рождения
Артистка Мария Шукшина поздравила своих сыновей с именинами, разместив пост в своем аккаунте в Instagram.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Перми возбудили дело после взрыва на пороховом заводе
Обновлено в 14:20
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Общество
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Суд арестовал подозреваемую в избиении ребёнка в Нижнем Новгороде
СК России сообщил о том, что подозреваемая в систематическом истязании 12-летнего сына жительница Нижнего Новгорода арестована на два месяца.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Энергетика
Нефть растет после прогноза о сокращении добычи в США
Мировые цены на нефть растут из-за нестабильности на Ближнем Востоке, а также прогнозов о сокращении добычи в США, 30 июля передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:57
Хоккей
«Салават» обыграл «Нефтехимик» в первом контрольном матче
Обновлено в 12:29
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Происшествия
Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года считает основной причиной катастрофы ошибку пилотов.
Обновлено в 13:07
Политика
Польский министр возмущен планами празднования юбилея ВМВ в Гданьске
Изначально администрация города сообщала о «радостном шествии и совместном праздновании юбилея» с песнями и танцами, но после возникшего общественного резонанса информация была откорректирована.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
В США предложили Турции выход из ситуации с покупкой С-400 и F-35
Для решения проблемы авторы американского издания предложили отложить поставку F-35 в Турцию до отъезда из страны российских военных специалистов, занятых отладкой С-400, а также посоветовали Турции выключать «Триумфы» во время полетов F-35.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения
Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.
Обновлено в 13:27
Экономика
«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд
Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Сын Пугачёвой и Галкина научился звонить в колокола
Дети певицы Аллы Пугачёвой и телеведущего Максима Галкина регулярно удивляют публику.
Обновлено в 08:15