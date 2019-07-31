Футбол

ФИФА назвала 10 номинантов на приз лучшему тренеру сезонаЧемпионат 08:27

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте объявила имена 10 претендентов на звание «Лучший тренер» сезона-2018/19.
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