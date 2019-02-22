ФИФА наложила на «Челси» запрет на трансферыЕженедельник Футбол 05:00

ФИФА признала «Челси» виновным. Лондонский клуб обвиняется в нарушении регламента международных трансферов несовершеннолетних игроков. Сообщается, что было 29 эпизодов с нарушением правил регистрации футболистов.

ФИФА наложила на «Челси» запрет на трансферы

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