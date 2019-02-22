Футбол
ФИФА наложила на «Челси» запрет на трансферыЕженедельник Футбол 05:00
ФИФА признала «Челси» виновным. Лондонский клуб обвиняется в нарушении регламента международных трансферов несовершеннолетних игроков. Сообщается, что было 29 эпизодов с нарушением правил регистрации футболистов.
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Политика
Кличко похвастался ростом смертности в киевских больницах
Обновлено в 13:12
Политика
Претендентки на «Евровидение» от Украины ответили на вопрос о Крыме
Финалистки украинского отбора представителя на конкурс "Евровидение-2019" Анна и Мария Опанасюк считают, что Украина потеряла Крым.
Обновлено в 09:07
Спорт
Медведева обыграла Туктамышеву в финале Кубка России
Обновлено в 08:17
Происшествия
В Златоусте девочка чуть не задохнулась на прогулке в детсаду
В распоряжении следствия оказалась видеозапись, на которой видно, как маленькая девочка, сорвавшись со шведской стенки, повисает на капюшоне куртки и, не сумев освободиться, теряет сознание, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.
Обновлено в 09:50
Экономика
Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
В Стокгольме оценили перехват шведского самолета российским Су-27
Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил 22 февраля, что истребитель Су-27 Воздушно-космических сил (ВКС) России опасно сблизился на расстояние 20 м со шведским самолетом радиотехнической разведки над Балтийским морем.
Обновлено в 14:00
Общество
Россиянам запретят держать дома пауков
В Министерстве природы предложили ввести запрет на домашнее содержание ядовитых пауков, других опасных насекомых и змей.
Обновлено в 13:24
Происшествия
На Сейшелах суд закрыл дело об изнасиловании российской журналистки
22 февраля суд на Сейшельских островах закрыл дело о жестоком изнасиловании россиянки Анны Карабаш в пятизвездочном отеле, рассказала РИА Новости сама Анна Карабаш.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Трехлетняя девочка осталась одна дома на неделю и умерла
Жительница Кирова оставила трехлетнюю дочь одну дома почти на неделю, в результате девочка умерла от жажды, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Москве завели уголовное дело по факту дизентерии в школах
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в отношении компании-поставщика продуктов в школы, после массового отравления детей едой на юго-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Обновлено в 11:56
Спорт
Легкоатлеты Ухов и Школина оспорили дисквалификацию в CAS
Российские легкоатлеты Иван Ухов, Екатерина Галицкая, Светлана Школина, Люкман Адамс, Юлия Кондакова оспорили свою дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Обновлено в 13:16
Экономика
Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2% с 1 апреля
«Индексация с 1 апреля 2019 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек — получатели социальных пенсий»,— говорится в документе.
Обновлено в 08:15
Общество
«Роскосмос» построит в Москве Национальный космический центр
Обновлено в 08:37
Космос
Рогозин сообщил, что корабль «Федерация» не будет летать к МКС
Обновлено в 10:35
Общество
В Китае запретили требовать у женщин тест на беременность при найме
Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая запретило работодателям во время собеседования с женщинами-кандидатами спрашивать о семейном положении и требовать прохождения теста на беременность.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Суд арестовал оставившую ребенка в лесу женщину
Обновлено в 08:33
Авто
Эксперты назвали самые популярные иномарки в России
Обновлено в 12:37
Политика
Аваков заявил о подготовке провокаций против него
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 22 февраля на своей странице в Facebook сообщил, что против руководимого им ведомства и против него лично готовится провокация по обвинению его в прикрытии нарушений выборного законодательства из корыстных побуждений С приближением президентских выборов на Украине основные кандидаты стремятся заручиться поддержкой силовых структур.
Обновлено в 12:26
Спорт
Медведева признала, что она слабее Туктамышевой
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Новосибирске арестовали кардиохирурга, который встречался с Путиным
По данным источников Дождя, в послании Федеральному собранию Путин не стал упоминать о конкурсе «Лидеры России» из-за задержания Покушалова.
Обновлено в 04:45
Кино
Объявлено название очередного фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 09:39
Общество
Минстрой разработал меры по усилению газовой безопасности домов
Минстрой России разработал меры по усилению газовой безопасности домов и предложил ввести административную ответственность для тех жильцов, кто отказывается пускать в квартиру сотрудников газовых служб для проверки оборудования.
Обновлено в 13:07
Здоровье
Известного московского педиатра обвинили в мошенничестве
Чем известен Евгений Ликунов Педиатр и терапевт Евгений Ликунов вел свою передачу «Семейная медицина с доктором Ликуновым» на радио MediaMetrics, а также выступает экспертом в других СМИ.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
Кортеж президента Молдавии попал в аварию
Кортеж, в котором находился президент Молдавии Игорь Додон, попал в ДТП около часа назад.
Обновлено в 08:11
Спорт
Российский лыжник наказан за перчатку с именем Путина
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) вынесла предупреждение российскому двоеборцу Виталию Иванову за демонстрацию перчатки, на котором было написано имя президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 13:22
Политика
Путин уверен, что аналогов российского оружия еще долго не будет
Президент РФ Владимир Путин заявил, что аналогов российского оружия в мире нет и вряд ли скоро они появятся.
Обновлено в 12:12
Политика
Послание президента: популярность падает
Телетрансляция послания президента России Федеральному собранию стала самой непопулярной с 2013 года.
Обновлено в 06:00