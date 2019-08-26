Футбол
ProstoProSportФИФА может заменить боковых арбитров на роботов
Руководство ФИФА готовится изменить работу судейской бригады. Как сообщает Mirror, в организации рассматривают вариант с заменой боковых арбитров на роботов. Согласно источнику, в ФИФА уже существует департамент, который занимается этим вопросом.
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