Футбол

ProstoProSportProstoProSportФИФА может заменить боковых арбитров на роботов

Руководство ФИФА готовится изменить работу судейской бригады. Как сообщает Mirror, в организации рассматривают вариант с заменой боковых арбитров на роботов. Согласно источнику, в ФИФА уже существует департамент, который занимается этим вопросом.
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В ФИФА задумали заменить боковых арбитров на роботов

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