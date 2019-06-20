Чемпионат мира 2022 года может быть перенесен из КатараНева Спорт 03:30

Чемпионат мира 2022 года по футболу может быть перенесен из Катара. Как сообщает TNTSports, место проведения турнира может быть изменено.

Спорт день за днем

Чемпионат мира 2022 года может быть перенесен из Катара

Спорт день за днем

Происшествия К дому Алибасова приехала полиция К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».

Политика Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.

Музыка Французский музыкант Филипп Здар умер, выпав из окна Участник известного дуэта Cassius диджей Филипп Здар погиб во Франции в результате несчастного случая.

Общество В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».

Общество Часть белух и косаток из «китовой тюрьмы» повезли к морю Как передает РИА «Новости», первая партия животных (две косатки и шесть белух) была погружена на машины в четверг, 20 июня.

Происшествия Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев вышел на свободу Руководитель чеченского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный за хранение наркотиков, вышел на свободу условно-досрочно, сообщается в Instagram «Мемориала».

Происшествия В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту падения девочки с батута В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования девочки, пострадавшей при опрокидывании надувного батута.

Здоровье Минздрав назвал самые опасные виды рака Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.

Общество Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата В отношении депутата заксобрания Амурской области Сергея Труша региональная прокуратура проводит проверку.

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Происшествия В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.

Общество Названа смертельная опасность долгого рабочего дня Ученые из Франции обнаружили, что рабочий день, длительностью более десяти часов, увеличивает риск развития инсульта.

Авто Названы самые непопулярные автомобили угонщиков в России Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.