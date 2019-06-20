Футбол
Чемпионат мира 2022 года может быть перенесен из КатараНева Спорт 03:30
Чемпионат мира 2022 года по футболу может быть перенесен из Катара. Как сообщает TNTSports, место проведения турнира может быть изменено.
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Оргкомитет ЧМ-2022 опроверг информацию о возможном переносе турнира из Катара
Спорт-Экспрессвчера в 12:34
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 05:59, Вашингтон
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
Авто
Названы марки самых надежных автомобилей в мире
Обновлено в 05:19
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Энергетика
«Нафтогаз Украины» снизил в среднем на 13% цену на газ для промпотребителей в июле
Предложенные цены на природный газ из ресурсов компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
Обновлено в 03:57
Музыка
Французский музыкант Филипп Здар умер, выпав из окна
Участник известного дуэта Cassius диджей Филипп Здар погиб во Франции в результате несчастного случая.
Обновлено вчера в 11:33
Общество
В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС
Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Политика
Депутат Госдумы Гаврилов прокомментировал ситуацию в Тбилиси
Обновлено в 02:27
Космос
На Байконуре перенесли запуск ракеты «Протон-М»
На Байконуре отложили запуск "Протона-М", сообщили в "Роскосмосе".
Обновлено в 02:14
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 03:46
Автоспорт
Формула-1. Сироткин стал резервным пилотом команды McLaren
Обновлено в 05:49
Общество
Часть белух и косаток из «китовой тюрьмы» повезли к морю
Как передает РИА «Новости», первая партия животных (две косатки и шесть белух) была погружена на машины в четверг, 20 июня.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев вышел на свободу
Руководитель чеченского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный за хранение наркотиков, вышел на свободу условно-досрочно, сообщается в Instagram «Мемориала».
Обновлено в 03:57
Общество
У паромной линии «Усть – Луга – Балтийск» сменился собственник
В мае стало известно о проблемах на паромной линии Усть-Луга - Балтийск.
Обновлено в 05:51
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Музыка
Объявлены первые хедлайнеры фестиваля «Старый Новый рок»
Объявлены первые хедлайнеры фестиваля "Старый Новый рок".
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту падения девочки с батута
В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования девочки, пострадавшей при опрокидывании надувного батута.
Обновлено в 04:05
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные виды рака
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Гаджеты
Карманный SSD-накопитель Team Group PD400 весит 100 граммов
Обновлено в 01:25
Общество
Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата
В отношении депутата заксобрания Амурской области Сергея Труша региональная прокуратура проводит проверку.
Обновлено в 05:25
Футбол
Форвард «Лейпцига» может перейти в «Спартак»
Обновлено вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Юлия Савичева высказала свое мнение о штампе в паспорте и любви
В комментарии к снимку певица высказала свое мнение об отношениях, штампе в паспорте и любви.
Обновлено в 04:46
Общество
Стало известно, выпускникам каких вузов платят более 100 тыс. рублей
Топ-3 вузов, выпускникам которых платят более 100 тысяч рублей: Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет) - 160 тысяч рублей в месяц; Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана – 140 тысяч рублей; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносов – 130 тысяч рублей.
Обновлено в 01:36
Происшествия
В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.
Обновлено в 05:32
Общество
Названа смертельная опасность долгого рабочего дня
Ученые из Франции обнаружили, что рабочий день, длительностью более десяти часов, увеличивает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:22
Авто
Названы самые непопулярные автомобили угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено в 05:27
Политика
Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе
Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.
Обновлено в 04:43