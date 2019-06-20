Футбол

Чемпионат мира 2022 года может быть перенесен из КатараНева Спорт 03:30

Чемпионат мира 2022 года по футболу может быть перенесен из Катара. Как сообщает TNTSports, место проведения турнира может быть изменено.
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Чемпионат мира 2022 года не будет перенесен из Катара в другую страну

Матч ТВвчера в 10:42

Оргкомитет ЧМ-2022 опроверг информацию о возможном переносе турнира из Катара

Спорт-Экспрессвчера в 12:34

Оргкомитет ЧМ-2022 отреагировал на возможный перенос турнира из Катара

Газета.Ruвчера в 11:39

Катар и ФИФА продолжают готовиться к чемпионату мира

РИА Новостивчера в 14:31

Чемпионат мира 2022 года не будет перенесен из Катара в другую страну

Sportbox.RUвчера в 10:42

Оргкомитет ЧМ-2022 по футболу опроверг информацию о возможном переносе турнира из Катара

ТАССвчера в 10:21

Коррупция может повлиять на смену места мундиаля-2022

Спорт день за днемвчера в 07:22
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 05:59, Вашингтон
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
Авто

Названы марки самых надежных автомобилей в мире

Обновлено в 05:19
Политика

Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии

Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Энергетика

«Нафтогаз Украины» снизил в среднем на 13% цену на газ для промпотребителей в июле

Предложенные цены на природный газ из ресурсов компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
Обновлено в 03:57
Музыка

Французский музыкант Филипп Здар умер, выпав из окна

Участник известного дуэта Cassius диджей Филипп Здар погиб во Франции в результате несчастного случая.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия

Начальник саратовской почты подозревается в превышении полномочий

Обновлено в 03:16
Общество

В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС

Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Политика

Депутат Госдумы Гаврилов прокомментировал ситуацию в Тбилиси

Обновлено в 02:27
Космос

На Байконуре перенесли запуск ракеты «Протон-М»

На Байконуре отложили запуск "Протона-М", сообщили в "Роскосмосе".
Обновлено в 02:14
Политика

Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным

Обновлено в 03:46
Автоспорт

Формула-1. Сироткин стал резервным пилотом команды McLaren

Обновлено в 05:49
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Общество

Часть белух и косаток из «китовой тюрьмы» повезли к морю

Как передает РИА «Новости», первая партия животных (две косатки и шесть белух) была погружена на машины в четверг, 20 июня.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев вышел на свободу

Руководитель чеченского отделения правозащитной организации «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный за хранение наркотиков, вышел на свободу условно-досрочно, сообщается в Instagram «Мемориала».
Обновлено в 03:57
Общество

У паромной линии «Усть – Луга – Балтийск» сменился собственник

В мае стало известно о проблемах на паромной линии Усть-Луга - Балтийск.
Обновлено в 05:51
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Музыка

Объявлены первые хедлайнеры фестиваля «Старый Новый рок»

Объявлены первые хедлайнеры фестиваля "Старый Новый рок".
Обновлено в 04:53
Происшествия

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту падения девочки с батута

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования девочки, пострадавшей при опрокидывании надувного батута.
Обновлено в 04:05
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные виды рака

Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Гаджеты

Карманный SSD-накопитель Team Group PD400 весит 100 граммов

Обновлено в 01:25
Путешествия

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины

Обновлено в 04:01
Общество

Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата

В отношении депутата заксобрания Амурской области Сергея Труша региональная прокуратура проводит проверку.
Обновлено в 05:25
Футбол

Форвард «Лейпцига» может перейти в «Спартак»

Обновлено вчера в 06:54
Шоу-бизнес

Юлия Савичева высказала свое мнение о штампе в паспорте и любви

В комментарии к снимку певица высказала свое мнение об отношениях, штампе в паспорте и любви.
Обновлено в 04:46
Общество

Стало известно, выпускникам каких вузов платят более 100 тыс. рублей

Топ-3 вузов, выпускникам которых платят более 100 тысяч рублей: Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет) - 160 тысяч рублей в месяц; Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана – 140 тысяч рублей; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносов – 130 тысяч рублей.
Обновлено в 01:36
Происшествия

В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.
Обновлено в 05:32
Общество

Названа смертельная опасность долгого рабочего дня

Ученые из Франции обнаружили, что рабочий день, длительностью более десяти часов, увеличивает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:22
Авто

Названы самые непопулярные автомобили угонщиков в России

Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Гаджеты

Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов

Обновлено в 05:27
Политика

Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе

Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.
Обновлено в 04:43
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Французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд.
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Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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