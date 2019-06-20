Футбол
ФИФА может перенести место проведения ЧМ-2022REGNUM 07:43
Международная федерация футбола (ФИФА) может перенести место проведение чемпионата мира 2022 года по футболу из Катара в другую страну.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 22:18, Вашингтон
Авто
В Москве начали тестировать беспилотные автомобили
Обновлено в 02:27
Политика
В Раде узнали о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:48
Политика
МВД Грузии назвало протесты в Тбилиси попыткой массового переворота
МВД Грузии назвало протесты возле здания парламента страны в центре Тбилиси попыткой массового переворота.
Обновлено в 17:46
Авто
Kia представила новый кроссовер Seltos
Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos. Машина станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Умерла теща продюсера Бари Алибасова
Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено в 14:31
Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Экономика
Путин объяснил падение доходов россиян
Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил падение доходов россиян.
Обновлено в 05:45
Экономика
РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы
Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Здоровье
Медики рассказали, как по пальцам и ногтям распознать рак легких
Медики из Великобритании рассказали, как распознать рак легких по пальцам и ногтям.
Обновлено в 07:20
Политика
Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено в 21:54
Футбол
Боккетти может перейти в «Ростов»
Боккетти перешёл в «Спартак» в январе 2013 года из «Рубина». Трансфер итальянца обошёлся красно-белым в € 4,5 млн.
Обновлено в 13:21
Политика
ЕС может не признать выданные жителям Донбасса российские паспорта
В июне в Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 20:07
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено в 03:00
Игры
Dota Underlords доступна на Android и iOS
Мобильная версия Dota Underlords появилась в магазине приложений для Android и iOS.
Обновлено в 17:05
Транспорт
В России введут новый штраф для водителей
В России могут ввести новый штраф для водителей: с инициативой выступили в кабмине.
Обновлено в 02:14
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока
В январе прошлого года стало известно о госпитализации Мердока после того, как он получил травму во время плавания на яхте сына.
Обновлено в 19:36
Общество
В подведомственном учреждении Минздрава Якутии выявили нарушения
Прокуратура республики провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе при организации и проведении Государственным казенным учреждением Республики Саха (Якутия) «Центр контроля качества лекарств и организации государственных закупок», подведомственным Министерству здравоохранения республики закупок на поставку детского питания для 5 медицинских учреждений республики.
Обновлено в 20:22
Политика
Лидеры ЕС не смогли договориться о новом главе Еврокомиссии
Главы государств и правительств стран Европейского союза на саммите в Брюсселе не смогли договориться о новом главе Европейской комиссии.
Обновлено в 21:17
Общество
День летнего солнцестояния придется на 21 июня
Обновлено в 07:10
Культура
Николай Фоменко получил орден «За заслуги перед Отечеством»
Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил актёру, телеведущему и музыканту Николаю Фоменко медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Обновлено в 18:38
Футбол
«Истанбул Башакшехир» объявил об уходе Кудряшова
Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий клуб "Истанбул Башакшехир", сообщает Sport24.
Обновлено в 22:09
Авто
В Англии заявили Mustang c электрическим полным приводом
Молодая лондонская компания Charge Cars готова представить всем желающим свой электрический спорткар с внешностью Mustang классического образца.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
ВСУ расположили технику вблизи жилых домов в Светлодарске — Осадчий
«Прибывшее вооружение и военная техника, по команде командиров подразделений 30-й отдельной механизированной бригады, размещено вблизи жилых домов, что подвергает опасности жизни и здоровье мирных жителей», — отметил он.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Арабская коалиция атаковала хуситов в районе йеменского порта Ходейда
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по объектам хуситов в районе города-порта Ходейда.
Обновлено в 19:54
Авто
Новый Nissan Juke получит спортивный дизайн
Как сообщают инсайдеры, Nissan Juke новой генерации построен на той же модульной архитектуре, что и Renault Clio.
Обновлено в 15:17
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Политика
Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза
Пассажирский самолет, летящий из Екатеринбурга в Тюмень, смог сесть только со второго раза. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:53
Общество
Спрос на платья для выпускного вечера вырос за год на 8%
Обновлено в 21:00
Армия и оружие
Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено в 19:11