Футбол

ФИФА может перенести место проведения ЧМ-2022REGNUM 07:43

Международная федерация футбола (ФИФА) может перенести место проведение чемпионата мира 2022 года по футболу из Катара в другую страну.
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Представитель ФИФА: Катар по-прежнему готовится к проведению ЧМ-2022

Советский спорт13:14

Чемпионат мира 2022 года не будет перенесен из Катара в другую страну

Матч ТВ10:42

Оргкомитет ЧМ-2022 опроверг информацию о возможном переносе турнира из Катара

Спорт-Экспресс12:34

Оргкомитет ЧМ-2022 отреагировал на возможный перенос турнира из Катара

Газета.Ru11:39

Оргкомитет ЧМ-2022 опроверг информацию о возможном переносе мундиаля из Катара

Sport24.ru11:49

Катар может потерять право проведения чемпионата мира-2022, ФИФА в поисках нового хозяина

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Дождь18 июня в 13:51
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Государство в Передней Азии
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