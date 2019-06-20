Футбол
ФИФА может перенести место проведения ЧМ-2022REGNUM вчера в 07:43
Международная федерация футбола (ФИФА) может перенести место проведение чемпионата мира 2022 года по футболу из Катара в другую страну.
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Оргкомитет ЧМ-2022 опроверг информацию о возможном переносе турнира из Катара
Спорт-Экспрессвчера в 12:34
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
Политика
В ходе протестов в Тбилиси пострадали 16 человек
Обновлено вчера в 16:52
Политика
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но позже передумал
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану за сбивание беспилотников Соединённых Штатов, но позже отказался от этого.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков
Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.
Обновлено вчера в 07:27
Здоровье
Назван самый смертельный вид рака в России
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.
Обновлено вчера в 10:46
Общество
Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала
Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли три человека
Три человека погибли в пятницу в ДТП в Рыбинском районе Красноярского края, сообщается на сайте регионального главка МВД.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства
Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.
Обновлено вчера в 10:39
Транспорт
В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено вчера в 11:55
Футбол
Боккетти может перейти в «Ростов»
Боккетти перешёл в «Спартак» в январе 2013 года из «Рубина». Трансфер итальянца обошёлся красно-белым в € 4,5 млн.
Обновлено вчера в 13:21
Космос
Россия впервые за 8 лет сегодня запустит в космос телескоп
Аппарат стартует с Байконура и начнет работу через три месяца, когда достигнет нужной точки.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина
В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено вчера в 15:42
Здоровье
Ленинградская область закупит 47 мобильных медицинских комплексов
Власти собираются приобрести также передвижные флюорографы и маммографы, а в рамках проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" должны заработать 11 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Гатчинском, Выборгском, Ломоносовском, Бокситогорском, Волосовском районах.
Обновлено вчера в 10:56
Общество
День летнего солнцестояния придется на 21 июня
Обновлено вчера в 07:10
Хоккей
Никиту Кучерова признали самым ценным игроком НХЛ
Обновлено вчера в 02:03
Общество
Названы самые оперативные в выдаче шенгенских виз россиянам страны
Ассоциации туроператоров России опубликовала список стран, которые могут быстро предоставить россиянам шенгенскую визу.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Норкин заявил, что никогда не видел Путина таким, как на прямой линии
Андрей Норкин во время эфира программы "Место встречи" отметил, что "такого Путина он еще не видел", вспоминая о расстроившем российского президента эпизоде.
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Красноярцев ожидают теплые, но дождливые выходные
В выходные, 22 и 23 июня, по-прежнему сохранится теплая погода: в субботу до +29, в воскресенье до +26.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
На деревню Путину. Прямая линия зашла в тупик вместе со страной
Прямая линия образца 2019 года выявила глубокий кризис не только традиционного формата общения руководителя государства с народом, но всей модели управления, выстроенной за последние десятилетия.
Обновлено вчера в 10:57
Здоровье
Вода в кемеровском озере оказалась опасной для людей
Обновлено вчера в 23:34
Авто
Недорогой Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4
Напомним, недорогая комплектация Volkswagen Tharu поставляется с 1,4-литровым мотором на 150 л.с. Также в Китае доступна улучшенная модель с 2-литровым двигателем и мощностью 186 л.с. Позже разработчики предложат еще более доступную модификацию кроссовера Volkswagen Tharu.
Обновлено вчера в 23:41
Авто
Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами
Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено вчера в 21:54
Шоу-бизнес
Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о разводе
Актеры воспитывают двоих детей: дочь Изабель (4 года) и сына Димитрия Портвуда (2 года).
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие
Япония обвинила российские Ту-95 в нарушении границы
В мае силы обороны Эстонии обвинили власти России в нарушении воздушной границы страны: самолет Ту-154 российского ВМФ вошел в эстонское воздушное пространство в районе острова Вайндло и пробыл в нем менее минуты.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока
Медиамагната, владельца медиахолдингов 21st Century Fox и News Corporation Руперта Мердока госпитализировали из-за пневмонии.
Обновлено вчера в 19:36
Гаджеты
Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro из-за проблем с батареями
Компания Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015-2017 годах, из-за возможного возгорания батареи, следует из заявления на сайте компании.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
Воздушный шар с туристами ветром унесло в горы Египта
Обновлено вчера в 21:39
Наука
Ранние бургундские кельты предпочитали импортное вино
Обновлено вчера в 08:20