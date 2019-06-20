Футбол

ФИФА может перенести место проведения ЧМ-2022REGNUM вчера в 07:43

Международная федерация футбола (ФИФА) может перенести место проведение чемпионата мира 2022 года по футболу из Катара в другую страну.
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Катар и ФИФА продолжают готовиться к чемпионату мира

РИА Новостивчера в 14:31

Оргкомитет ЧМ-2022 опроверг информацию о возможном переносе турнира из Катара

Спорт-Экспрессвчера в 12:34

Оргкомитет ЧМ-2022 по футболу опроверг информацию о возможном переносе турнира из Катара

ТАССвчера в 10:21

Чемпионат мира 2022 года не будет перенесен из Катара в другую страну

Матч ТВвчера в 10:42

Чемпионат мира 2022 года не будет перенесен из Катара в другую страну

Sportbox.RUвчера в 10:42

Оргкомитет ЧМ-2022 отреагировал на возможный перенос турнира из Катара

Газета.Ruвчера в 11:39

Коррупция может повлиять на смену места мундиаля-2022

Спорт день за днемвчера в 07:22
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
Политика

В ходе протестов в Тбилиси пострадали 16 человек

Обновлено вчера в 16:52
Политика

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но позже передумал

Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану за сбивание беспилотников Соединённых Штатов, но позже отказался от этого.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков

Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.
Обновлено вчера в 07:27
Здоровье

Назван самый смертельный вид рака в России

Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Политика

Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.
Обновлено вчера в 10:46
Общество

Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала

Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли три человека

Три человека погибли в пятницу в ДТП в Рыбинском районе Красноярского края, сообщается на сайте регионального главка МВД.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства

Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.
Обновлено вчера в 10:39
Транспорт

В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы

Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

Обновлено вчера в 11:55
Футбол

Боккетти может перейти в «Ростов»

Боккетти перешёл в «Спартак» в январе 2013 года из «Рубина». Трансфер итальянца обошёлся красно-белым в € 4,5 млн.
Обновлено вчера в 13:21
Космос

Россия впервые за 8 лет сегодня запустит в космос телескоп

Аппарат стартует с Байконура и начнет работу через три месяца, когда достигнет нужной точки.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия

Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина

В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено вчера в 15:42
Здоровье

Ленинградская область закупит 47 мобильных медицинских комплексов

Власти собираются приобрести также передвижные флюорографы и маммографы, а в рамках проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" должны заработать 11 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Гатчинском, Выборгском, Ломоносовском, Бокситогорском, Волосовском районах.
Обновлено вчера в 10:56
Общество

День летнего солнцестояния придется на 21 июня

Обновлено вчера в 07:10
Хоккей

Никиту Кучерова признали самым ценным игроком НХЛ

Обновлено вчера в 02:03
Общество

Названы самые оперативные в выдаче шенгенских виз россиянам страны

Ассоциации туроператоров России опубликовала список стран, которые могут быстро предоставить россиянам шенгенскую визу.
Обновлено вчера в 22:25
Политика

Норкин заявил, что никогда не видел Путина таким, как на прямой линии

Андрей Норкин во время эфира программы "Место встречи" отметил, что "такого Путина он еще не видел", вспоминая о расстроившем российского президента эпизоде.
Обновлено вчера в 22:57
Общество

Красноярцев ожидают теплые, но дождливые выходные

В выходные, 22 и 23 июня, по-прежнему сохранится теплая погода: в субботу до +29, в воскресенье до +26.
Обновлено вчера в 20:48
Политика

На деревню Путину. Прямая линия зашла в тупик вместе со страной

Прямая линия образца 2019 года выявила глубокий кризис не только традиционного формата общения руководителя государства с народом, но всей модели управления, выстроенной за последние десятилетия.
Обновлено вчера в 10:57
Здоровье

Вода в кемеровском озере оказалась опасной для людей

Обновлено вчера в 23:34
Авто

Недорогой Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4

Напомним, недорогая комплектация Volkswagen Tharu поставляется с 1,4-литровым мотором на 150 л.с. Также в Китае доступна улучшенная модель с 2-литровым двигателем и мощностью 186 л.с. Позже разработчики предложат еще более доступную модификацию кроссовера Volkswagen Tharu.
Обновлено вчера в 23:41
Авто

Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами

Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено вчера в 21:54
Шоу-бизнес

Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о разводе

Актеры воспитывают двоих детей: дочь Изабель (4 года) и сына Димитрия Портвуда (2 года).
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие

Япония обвинила российские Ту-95 в нарушении границы

В мае силы обороны Эстонии обвинили власти России в нарушении воздушной границы страны: самолет Ту-154 российского ВМФ вошел в эстонское воздушное пространство в районе острова Вайндло и пробыл в нем менее минуты.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока

Медиамагната, владельца медиахолдингов 21st Century Fox и News Corporation Руперта Мердока госпитализировали из-за пневмонии.
Обновлено вчера в 19:36
Гаджеты

Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro из-за проблем с батареями

Компания Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015-2017 годах, из-за возможного возгорания батареи, следует из заявления на сайте компании.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

Воздушный шар с туристами ветром унесло в горы Египта

Обновлено вчера в 21:39
Наука

Ранние бургундские кельты предпочитали импортное вино

Обновлено вчера в 08:20
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Французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд.
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Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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