ФИФА может перенести место проведения ЧМ-2022REGNUM вчера в 07:43

Международная федерация футбола (ФИФА) может перенести место проведение чемпионата мира 2022 года по футболу из Катара в другую страну.

Спорт день за днем

Политика NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но позже передумал Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану за сбивание беспилотников Соединённых Штатов, но позже отказался от этого.

Политика Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.

Здоровье Назван самый смертельный вид рака в России Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.

Политика Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников.

Общество Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.

Происшествия В ДТП в Красноярском крае погибли три человека Три человека погибли в пятницу в ДТП в Рыбинском районе Красноярского края, сообщается на сайте регионального главка МВД.

Политика Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.

Транспорт В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.

Футбол Боккетти может перейти в «Ростов» Боккетти перешёл в «Спартак» в январе 2013 года из «Рубина». Трансфер итальянца обошёлся красно-белым в € 4,5 млн.

Космос Россия впервые за 8 лет сегодня запустит в космос телескоп Аппарат стартует с Байконура и начнет работу через три месяца, когда достигнет нужной точки.

Происшествия Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.

Здоровье Ленинградская область закупит 47 мобильных медицинских комплексов Власти собираются приобрести также передвижные флюорографы и маммографы, а в рамках проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" должны заработать 11 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Гатчинском, Выборгском, Ломоносовском, Бокситогорском, Волосовском районах.

Общество Названы самые оперативные в выдаче шенгенских виз россиянам страны Ассоциации туроператоров России опубликовала список стран, которые могут быстро предоставить россиянам шенгенскую визу.

Политика Норкин заявил, что никогда не видел Путина таким, как на прямой линии Андрей Норкин во время эфира программы "Место встречи" отметил, что "такого Путина он еще не видел", вспоминая о расстроившем российского президента эпизоде.

Общество Красноярцев ожидают теплые, но дождливые выходные В выходные, 22 и 23 июня, по-прежнему сохранится теплая погода: в субботу до +29, в воскресенье до +26.

Политика На деревню Путину. Прямая линия зашла в тупик вместе со страной Прямая линия образца 2019 года выявила глубокий кризис не только традиционного формата общения руководителя государства с народом, но всей модели управления, выстроенной за последние десятилетия.

Авто Недорогой Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4 Напомним, недорогая комплектация Volkswagen Tharu поставляется с 1,4-литровым мотором на 150 л.с. Также в Китае доступна улучшенная модель с 2-литровым двигателем и мощностью 186 л.с. Позже разработчики предложат еще более доступную модификацию кроссовера Volkswagen Tharu.

Авто Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.

Политика Депутат Рады допустил, что Крым был «продан» Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».

Армия и оружие Япония обвинила российские Ту-95 в нарушении границы В мае силы обороны Эстонии обвинили власти России в нарушении воздушной границы страны: самолет Ту-154 российского ВМФ вошел в эстонское воздушное пространство в районе острова Вайндло и пробыл в нем менее минуты.

Происшествия СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока Медиамагната, владельца медиахолдингов 21st Century Fox и News Corporation Руперта Мердока госпитализировали из-за пневмонии.