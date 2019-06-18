ФИФА может перенести чемпионат мира из КатараВести.Ru 12:20

Пока идет расследование, ФИФА ищет возможности заменить Катар на другую страну. В 2010 года на выборах места проведения чемпионата мира 2022 Катар победил во всех четырех турах, в том числе и США при заключительном голосовании. Но потом возникли сомнения в правильности выборов.

ФИФА может перенести чемпионат мира из Катара

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