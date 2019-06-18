Футбол

ФИФА может перенести чемпионат мира из КатараВести.Ru 12:20

Пока идет расследование, ФИФА ищет возможности заменить Катар на другую страну. В 2010 года на выборах места проведения чемпионата мира 2022 Катар победил во всех четырех турах, в том числе и США при заключительном голосовании. Но потом возникли сомнения в правильности выборов.
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СМИ: ФИФА рассматривает возможность переноса ЧМ-2022 в другую страну

Матч ТВ12:37

«Наша песня хороша, начинай сначала»: В Англии мечтают принять чемпионат мира 2022

Евро-футбол.рувчера в 16:46

СМИ: ФИФА изучает возможность переноса чемпионата мира из Катара

Спорт-Экспресс11:41

СМИ: в ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022

Sport24.ruвчера в 16:16

В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022

Sport.ruвчера в 16:59

ФИФА может лишить Катар права проведения ЧМ-2022

Metaratingsвчера в 16:35

СМИ: ФИФА может перенести чемпионат мира 2022 года из Катара

ТАСС12:29
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:42, Вашингтон
Политика

Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса

Украина готова рассмотреть снятие экономической блокады Донбасса только после возвращения контроля над активами в регионе, заявил представитель Киева на переговорах в Минске Леонид Кучма.
Обновлено в 11:31
Экономика

Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будут приравнены к прожиточному минимуму, передает ТАСС.
Обновлено в 03:29
Наука

По атомному радио впервые передали музыку

Американские физики построили первое атомное радио и передали на него стереофоническую музыкальную композицию с помощью АМ-радиоволны.
Обновлено в 06:27
Политика

Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности

Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ

Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Баскетбол

Источник: «Мемфис» обменял Майка Конли в «Юту» на трех игроков и два драфт-пика

"Мемфис" и "Юта" произвели обмен. Разыгрывающий защитник Майк Конли пополнит состав "джазменов".
Обновлено в 12:07
Происшествия

МВД уволило распространившего видео катастрофы SSJ-100 полицейского

Видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» распространили два сотрудника полиции в звании капитана, один из них уволен, второй получил дисциплинарное взыскание.
Обновлено в 05:58
Кино

Артур Смольянинов сыграет в фильме «Еврей»

Российский актер Артур Смольянинов сыграет главную роль в новом фильме режиссера Дмитрия Фикса «Еврей».
Обновлено в 11:15
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 07:36
Футбол

Леонид Федун пообещал отдать болельщикам контроль над «Спартаком»

Леонид Федун пообещал к 2023 году передать контроль над «Спартаком» фанатам клуба.
Обновлено в 11:39
Политика

Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек

Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 22:30
Футбол

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

Обновлено в 10:28
Политика

Политолог Соловей заявил об уходе из МГИМО по «политическим причинам»

Профессор МГИМО политолог Валерий Соловей на своей странице в Facebook написал, что увольняется из вуза по собственному желанию по политическим причинам.
Обновлено в 12:11
Политика

Росгвардия показала первый катер для защиты Крымского моста

В Ярославской области судостроители рыбинского завода «Вымпел» спустили на воду первый из четырех катеров проекта «Грачонок», собранных для 115-й отдельной бригады Росгвардии особого назначения, которая обеспечивает охрану Керченского пролива.
Обновлено в 07:32
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Авто

Обновлённый кроссовер Volvo XC90 появится в России этим летом

Как сообщает портал «Автовзгляд», обновлённый флагманский кроссовер Volvo XC90 приедет на российский рынок во второй половине лета.
Обновлено в 06:29
Музыка

Стивен Сигал посетит сабантуй в Башкирии

Обновлено в 08:26
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Экономика

Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию

Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 09:35
Футбол

Сёмин признался, что не знает новичка «Локомотива» Мурило

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что пока ничего не знает о новичке команды Серкейре Мурило.
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес

Последнее желание: Больная раком Яковлева обратилась к поклонникам

Обновлено в 01:47
Общество

Невнимательные дети обречены на низкие зарплаты, заявляют ученые

Длительные наблюдения за жизнью более двух тысяч молодых канадцев помогли ученым доказать, что высокий уровень невнимательности в детстве оказался связан с относительно низкими зарплатами во взрослые годы жизни.
Обновлено в 12:02
Футбол

«Зенит» возобновил интерес к Кудряшову

Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» возобновил интерес к защитнику «Истанбула Башакшехир» Фёдору Кудряшову.
Обновлено в 12:09
Общество

Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года

В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Ксения Собчак надела обручальное кольцо

Ксения Собчак появилась в эфире своей программы с обручальным кольцом на безымянном пальце, сообщает StarHit.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне

Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области

Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Адвокат заявил о возбуждении дела из-за стычки с полицией на фестивале

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В России реальные продажи машин в мае упали на 18%

Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
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Французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд.
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Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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