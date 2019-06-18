Футбол
ФИФА может перенести чемпионат мира из КатараВести.Ru 12:20
ФИФА не исключает возможности переноса чемпионата мира по футболу 2022 года из Катара. Если будет доказан факт подкупа делегатов при выборе страны-хозяйки, то Катар может лишиться права принять мировое первенство.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 14:20, Вашингтон
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При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека
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Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.
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Трамп начал новую избирательную кампанию
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На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.
Обновлено в 09:38
Происшествия
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Экономика
Эксперт: Беглов снижением роста тарифов на ЖКХ показал пример другим регионам
«Думаю, большинство регионов сейчас с завистью смотрит в сторону Петербурга, потому что для любого региона это более чем актуальная и чувствительная тема», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, комментируя решение властей Санкт-Петербурга снизить темпы роста тарифов ЖКХ.
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Армия и оружие
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Исследователи Bellingcat обнародовали имена 12 человек, якобы причастных к крушению Boeing 777 над территорией Донбасса.
Обновлено в 07:02
Политика
США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»
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Прибыль российских банков за пять месяцев выросла в 1,6 раза
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Футболист Тарасов покинет московский «Локомотив»
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Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдот
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