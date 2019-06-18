Футбол

ФИФА может перенести чемпионат мира из КатараВести.Ru 12:20

ФИФА не исключает возможности переноса чемпионата мира по футболу 2022 года из Катара. Если будет доказан факт подкупа делегатов при выборе страны-хозяйки, то Катар может лишиться права принять мировое первенство.
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СМИ: ФИФА рассматривает возможность переноса ЧМ-2022 в другую страну

Матч ТВ12:37

СМИ: ФИФА изучает возможность переноса чемпионата мира из Катара

Спорт-Экспресс11:41

Чемпионат мира по футболу в Катаре может не состояться

53 новостивчера в 08:27

В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022

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ФИФА может лишить Катар права проведения ЧМ-2022

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«ФИФА — это и есть коррупция»: кого кроме Платини могут привлечь за махинации с ЧМ и чем это грозит России

Дождьвчера в 13:51

СМИ: в ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022

Sport24.ruвчера в 16:16
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 15:48, Ашберн
Армия и оружие

Подозреваемый по делу о крушении MH17 назвал обвинения бредом

Сергей Дубинский, который, по мнению международной следственной группы (JIT), причастен к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе, назвал обвинения в свой адрес бредом, сообщает BBC.
Обновлено в 15:36
Финансы

ФРС США сохранила ключевую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ключевую ставку на уровне 2,25–2,5%, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 14:09
Экономика

Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд

Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Обновлено вчера в 21:09
Политика

Евросоюз продлит антироссийские санкции 20 июня

Лидеры стран — членов Евросоюза 20 июня подтвердят продление экономических санкций в отношении России.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении

Вместе с Бойко-Великим была задержана председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и ряд других лиц, говорят собеседники РБК.
Обновлено в 14:32
Гаджеты

Oppo представит первый в мире смартфон с подэкранной камерой 26 июня

Уже через неделю, 26 июня, компания Oppo представит первый в мире смартфон, оснащенный подэкранной камерой.
Обновлено в 11:23
Происшествия

В ДТП с автобусом в Челябинской области погибли два пассажира

В результате аварии с участием рейсового автобуса, бензовоза и катка, произошедшей на трассе М5 «Урал» в Челябинской области, погибли два пассажира.
Обновлено в 11:01
Политика

Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено в 14:50
Футбол

Дмитрий Тарасов покинет «Локомотив»

Полузащитник Дмитрий Тарасов покинет московский "Локомотив". Вице-чемпионы России не будут продлевать контракт с 32-летним футболистом.
Обновлено в 11:37
Происшествия

В Петербурге на территории завода произошел пожар

Пожар произошел на территории завода в Санкт-Петербурге на площади 100 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.
Обновлено в 14:25
Наука

Новое устройство в реальном времени очищает кровь от раковых клеток

Обновлено в 15:03
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Киркоров прокомментировал ЧП с самолетом при посадке

По данным сайта Flightradar24, пассажирский лайнер компании S7 совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово, ударившись шасси о взлетно-посадочную полосу.
Обновлено вчера в 12:38
Футбол

«ПСЖ» определился с суммой трансфера Неймара

"Пари Сен-Жермен" определился за трансфер бразильского нападающего Неймара, передает Le Parisien.
Обновлено в 15:29
Армия и оружие

Шойгу назвал год завершения модернизации ПРО Москвы

В 2022 году [планируется завершить] модернизацию системы противоракетной обороны Москвы, — цитирует Шойгу «Интерфакс».
Обновлено в 11:59
Космос

На снимках Луны обнаружена база пришельцев в форме креста

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на снимках американского космического агентства NASA базу пришельцев в форме креста.
Обновлено вчера в 07:57
Наука

Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме

Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
Обновлено в 10:50
Происшествия

При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека

В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
Обновлено в 13:44
Спорт

Решетников завоевал золото на чемпионате Европы по фехтованию

Обновлено в 15:32
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Общество

Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину

«В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.
Обновлено в 09:07
Транспорт

В Воронеже перевозчики пригрозили остановить транспорт

Частные перевозчики Воронежа пригрозили транспортным бойкотом, если власти в ближайшее время не примут решения о повышении стоимости проезда в городских маршрутках с 17 до 25 руб. Владельцы автобусов аргументировали свои требования ростом цен на топливо и запчасти, а ключевой датой назвали понедельник, 1 июля.
Обновлено в 11:00
Экономика

Сбербанк начал доставлять посылки

Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Росгвардия получит четыре катера «Грачонок» для охраны Крымского моста

Четыре противодиверсионных катера «Грачонок» будут доставлены осенью в Керчь для бригады Росгвардии, которая сформирована с целью охраны Крымского моста.
Обновлено в 05:48
Политика

США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»

США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
Обновлено в 14:25
Здоровье

В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить

Как пишет «Российская газета», об этом заявила Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.
Обновлено в 12:06
Общество

Водителей хотят лишать прав за отсутствие ОСАГО

Водителей, которые второй раз попались без страхового полиса ОСАГО, предлагают лишать прав или штрафовать на пять тысяч рублей.
Обновлено в 11:00
Гаджеты

Презентация Samsung Galaxy Note 10 состоится 7 августа

Компания Samsung пока официально не объявляла дату презентации, а если даже данные CNET верны, то не исключено, что корейский производитель перенесет дату показа смартфона, к примеру на 10 августа.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие

Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны приняло решение изменить практику присвоения звания старшего лейтенанта, чтобы уравнять выпускников гражданских и военных вузов, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 00:49
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Французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд.
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Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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