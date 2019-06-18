ФИФА может перенести чемпионат мира из КатараВести.Ru 12:20

ФИФА не исключает возможности переноса чемпионата мира по футболу 2022 года из Катара. Если будет доказан факт подкупа делегатов при выборе страны-хозяйки, то Катар может лишиться права принять мировое первенство.

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ФИФА может перенести чемпионат мира из Катара

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