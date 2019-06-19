Футбол

В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022Sport.ru вчера в 16:59

По информации TNT Sports, после задержания Платини в ФИФА проводятся секретные встречи, на которых изучается вопрос переноса ЧМ-2022 в другую страну. Напомним, что футбольный Мундиаль в 2022 году должен пройти в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Последние новости футбола на нашем портале.
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В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022

Sport.ruвчера в 16:59

СМИ: ФИФА изучает возможность переноса чемпионата мира из Катара

Спорт-Экспресс11:41

СМИ: в ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022

Sport24.ruвчера в 16:16

СМИ: ФИФА рассматривает возможность переноса ЧМ-2022 в другую страну

Матч ТВ12:37

ФИФА может лишить Катар права проведения ЧМ-2022

Metaratingsвчера в 16:35

«ФИФА — это и есть коррупция»: кого кроме Платини могут привлечь за махинации с ЧМ и чем это грозит России

Дождьвчера в 13:51

Чемпионат мира по футболу в Катаре может не состояться

53 новостивчера в 08:27
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 17:21, Вашингтон
Политика

Нидерланды начали уголовное преследование Стрелкова по делу MH17

Суд в Нидерландах, который будет рассматривать вопрос наказания виновных в гибели малайзийского самолета в небе над Донбассом, запланирован на 9 марта 2020 года, передает ФАН.
Обновлено в 14:40
Политика

Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса

Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.
Обновлено в 12:34
Финансы

Прибыль российских банков за пять месяцев выросла в 1,6 раза

Прибыль банков РФ за пять месяцев 2019 года выросла на 64% и достигла 867 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.
Обновлено в 11:01
Наука

Ученые из института «МИСиС» установили протез коту

Обновлено вчера в 06:39
Политика

Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам

Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.
Обновлено в 12:00
Здоровье

Врачи рассказали, кому нельзя есть вишню

Обновлено в 15:59
Политика

Суд по делу о крушении MH17 начнётся в Нидерландах 9 марта 2020 года

Суд по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины начнётся в Нидерландах 9 марта 2020 года.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома

В молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Игорь Додон.
Обновлено в 16:21
Политика

В Крыму заявили, что не нуждаются в поставках воды из Украины

Обновлено в 09:13
Политика

Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Футбол

Украинский футболист Ордец перешел в московское «Динамо»

Обновлено в 06:15
Происшествия

Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении

Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Общество

Работницы станкостроительного завода разделись ради съёмок в клипе

Белорусский станкостроительный завод «Белмаш» разместил в Сети ролик-пародию на песню Бенни Бенасси Satisfaction.
Обновлено в 11:10
Общество

Кузнецова оценила регионы по постинтернатному сопровождению сирот

Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова раскритиковала Калмыкию, Еврейскую автономную область, Калининградскую, Орловскую области и Хакасию, где нулевые показатели по постинтернатному сопровождению выпускников сиротских учреждений, при этом в числе "хороших" она назвала Татарстан, Петербург, Челябинскую и Свердловскую области.
Обновлено в 10:06
Футбол

Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева

Ранее нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун назвал празднование чемпионства «Зенита» в самолёте сумасшествием.
Обновлено в 16:57
Происшествия

Мать убитой в Испании девочки практиковала нетрадиционную репродукцию

Обновлено в 14:01
Экономика

Орешкин: Намечены 10 ключевых изменений для ускорения роста экономики

Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, что на совещании кабмина во главе с премьер-министров Дмитрием Медведевым было уделено внимание развитию экономики.
Обновлено в 16:08
Происшествия

Киркоров прокомментировал ЧП с самолетом при посадке

По данным сайта Flightradar24, пассажирский лайнер компании S7 совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово, ударившись шасси о взлетно-посадочную полосу.
Обновлено вчера в 12:38
Политика

Суд в США приговорил гражданина РФ Олега Тищенко к году тюрьмы

В США суд приговорил российского гражданина Олега Тищенко, который является разработчиком компьютерных игр, к одному году тюрьмы.
Обновлено в 13:10
Политика

Жириновский ушел с заседания Госдумы в знак протеста

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из зала заседаний в Госдуме после того, как депутаты отказались принимать законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранцев с русскими корнями.
Обновлено в 16:38
Общество

В Москве и Подмосковье появились ядовитые пауки

Обновлено в 13:00
Политика

Дания определилась с маршрутом «Северного потока-2»

В Дании с 19 июня начинаются общественные публичные слушания по строительству трубы "Северного потока-2", по результатам которых Королевство, наконец, выдаст свой вердикт в отношении данного проекта.
Обновлено в 10:43
Кино

В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Происшествия

При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека

В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес

Малахов показал состояние Алибасова после выписки

Обновлено в 10:55
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП в Подмосковье

В результате ДТП пострадали семь человек: пять пассажиров автобуса и два водителя, добавил собеседник агентства.
Обновлено в 14:37
Здоровье

Роскачество рассказало, как выбирать напитки в жару

Роскачество на основе своих исследований по сравнению эффективности напитков в жаркое время года сообщает, что не только вода хорошо утоляет жажду в жару.
Обновлено в 02:39
Наука

Поедающих камни червей биологи нашли на Филиппинах

Биологи обнаружили на Филиппинах странный вид корабельных червей, которые поедают не древесину, а камни.
Обновлено в 10:59
Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 17:46
Футбол

Андре Шюррле может продолжить карьеру в России

Чемпион мира 2014, полузащитник сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле может продолжить карьеру в российской премьер-лиге.
Обновлено в 13:53
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Мишель Платини
Французский футболист
Французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд.
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Катар
Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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