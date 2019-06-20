ФИФА может перенести чемпионат мира-2022 из КатараСоветский спорт 08:46

Кроме Катара на право принимать чемпионат мира в 2022 году претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.

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ФИФА может перенести чемпионат мира-2022 из Катара

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