Футбол
ФИФА может перенести чемпионат мира-2022 из КатараСоветский спорт 08:46
Кроме Катара на право принимать чемпионат мира в 2022 году претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:11, Вашингтон
Экономика
ЦБ рассмотрит замену инвестора «Уралсиба» после смерти Когана
Финансовый регулятор отметил, что в настоящее время наиболее актуальным является вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления банка.
Обновлено в 14:47
Политика
Путин назвал несмешным президентство Зеленского
Обновлено в 08:35
Кино
«Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах с новыми сценами
Главный продюсер компании Marvel Кевин Фейги объявил о возвращении фильма в кинотеатры с несколькими новыми сценами, сообщает «iReactor».
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убедил украинских олигархов помочь стране в развитии экономики и социальной сферы.
Обновлено в 14:22
Политика
В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу в воздух
В грузинской столице Тбилиси сотрудники полиции открыли стрельбу в воздух возле здания парламента, где проходит масштабная акция протеста.
Обновлено в 16:05
Экономика
Путин попросил россиян не сердиться на него из-за маленьких зарплат
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей сегодня, 20 июня, попросил «не сердиться» жителей России, зарплаты которых в разы меньше, чем те, о которых говорит официальная статистика, сообщает РБК.
Обновлено в 07:25
Футбол
Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках
Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова из-за беременности боится заходить в океан
Беременная модель Анастасия Решетова посредством сети Instagram рассказала фолловерам о боязни заходить в океан.
Обновлено в 12:54
Политика
Сенат США провел закрытые слушания по НЛО
Сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает в четверг, 20 июня, Politico.
Обновлено в 15:24
Наука
Как ученый из Китая открыл ящик Пандоры, отредактировав ДНК двух младенцев
Где-то в Китае под наблюдением врачей и ученых растут Лулу и Нана — первые в истории дети, родившиеся из отредактированных человеком эмбрионов.
Обновлено в 02:19
Политика
Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на частые проверки
В четверг, 20 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился находящийся в студии предприниматель из Пензенской области, руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
Обновлено в 08:37
Происшествия
У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено в 11:29
Игры
Фанаты создадут третий эпизод «Half Life 2»
Обновлено вчера в 19:23
Футбол
СМИ: футболист «ПСЖ» Паредес может вернуться в «Зенит»
Полузащитник сборной Аргентины по футболу Леандро Паредес может покинуть французский "Пари Сен-Жермен" и вернуться в петербургский "Зенит", сообщает Le Parisien.
Обновлено в 16:07
Транспорт
В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Футбол
Рауль стал главным тренером резервной команды «Реала»
Бывший нападающий «Реала» Рауль стал главным тренером резервной команды мадридского клуба — «Кастильи».
Обновлено в 13:22
Гаджеты
Xiaomi представит 21 июня новую линейку смартфонов
Обновлено в 08:28
Политика
Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете
Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Сына генерала ФСБ посадили на 10 лет из-за наркотиков
Сын генерала ФСБ Александра Здановича Евгений Зданович осужден на 10 лет колонии строгого режима за приготовление к продаже наркотиков – такое решение вынес Никулинский районный суд Москвы, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката осужденного Александра Иванова.
Обновлено в 15:27
Политика
Скончался жестоко избитый в Черкассах украинский журналист
Умер украинский журналист Вадим Комаров, который был избит в Черкассах, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 06:10
Политика
В Госдепе рассказали, о чем Трамп хочет поговорить с Путиным в Осаке
Лидеры России и США могут пообщаться на полях саммита G20 в Японии Президент США Дональд Трамп на полях саммита G20 в японской Осаке планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным в том числе ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:30
Общество
Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю
Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Ростовской области три подростка до смерти избили мужчину
Правоохранители задержали трех подростков и 47-летнего мужчину, которые, по версии следствия, до смерти избили жителя Азова, сообщает управление СК по Ростовской области.
Обновлено в 14:00
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Политика
Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Великобритании
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено в 14:46
Авто
Названы самые надежные автомобили в мире по версии J.D. Power
Обновлено в 10:05
Финансы
Курс евро опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года, свидетельствуют данные торгов в четверг, 20 июня.
Обновлено в 12:08
Спорт
Российские саблистки стали чемпионками Европы по фехтованию
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
Саудовская Аравия сбила беспилотник, запущенный из Йемена
Силы ПВО Саудовской Аравии сбили запущенный йеменскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Аллах" беспилотник.
Обновлено в 15:48