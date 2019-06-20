Футбол

ФИФА может перенести чемпионат мира-2022 из КатараСоветский спорт 08:46

Кроме Катара на право принимать чемпионат мира в 2022 году претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.
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Катар и ФИФА продолжают готовиться к чемпионату мира

РИА Новости14:31

Оргкомитет ЧМ-2022 опроверг информацию о возможном переносе турнира из Катара

Спорт-Экспресс12:34

В оргкомитете ЧМ-2022 по футболу опровергли информацию о возможном переносе турнира из Катара

RT на русском11:30

Оргкомитет ЧМ-2022 отреагировал на возможный перенос турнира из Катара

Газета.Ru11:39

Чемпионат мира 2022 года не будет перенесен из Катара в другую страну

Sportbox.RU10:42

Чемпионат мира 2022 года не будет перенесен из Катара в другую страну

Матч ТВ10:42

Оргкомитет ЧМ-2022 по футболу опроверг информацию о возможном переносе турнира из Катара

ТАСС10:21
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:11, Вашингтон
Экономика

ЦБ рассмотрит замену инвестора «Уралсиба» после смерти Когана

Финансовый регулятор отметил, что в настоящее время наиболее актуальным является вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления банка.
Обновлено в 14:47
Политика

Путин назвал несмешным президентство Зеленского

Обновлено в 08:35
Кино

«Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах с новыми сценами

Главный продюсер компании Marvel Кевин Фейги объявил о возвращении фильма в кинотеатры с несколькими новыми сценами, сообщает «iReactor».
Обновлено вчера в 19:51
Политика

Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убедил украинских олигархов помочь стране в развитии экономики и социальной сферы.
Обновлено в 14:22
Политика

В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу в воздух

В грузинской столице Тбилиси сотрудники полиции открыли стрельбу в воздух возле здания парламента, где проходит масштабная акция протеста.
Обновлено в 16:05
Музыка

На Youtube опубликована неизданная версия песни Фредди Меркьюри

Обновлено в 15:14
Экономика

Путин попросил россиян не сердиться на него из-за маленьких зарплат

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей сегодня, 20 июня, попросил «не сердиться» жителей России, зарплаты которых в разы меньше, чем те, о которых говорит официальная статистика, сообщает РБК.
Обновлено в 07:25
Футбол

Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках

Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова из-за беременности боится заходить в океан

Беременная модель Анастасия Решетова посредством сети Instagram рассказала фолловерам о боязни заходить в океан.
Обновлено в 12:54
Политика

Сенат США провел закрытые слушания по НЛО

Сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает в четверг, 20 июня, Politico.
Обновлено в 15:24
Наука

Как ученый из Китая открыл ящик Пандоры, отредактировав ДНК двух младенцев

Где-то в Китае под наблюдением врачей и ученых растут Лулу и Нана — первые в истории дети, родившиеся из отредактированных человеком эмбрионов.
Обновлено в 02:19
Политика

Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на частые проверки

В четверг, 20 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился находящийся в студии предприниматель из Пензенской области, руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
Обновлено в 08:37
Происшествия

У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

Обновлено в 11:29
Игры

Фанаты создадут третий эпизод «Half Life 2»

Обновлено вчера в 19:23
Футбол

СМИ: футболист «ПСЖ» Паредес может вернуться в «Зенит»

Полузащитник сборной Аргентины по футболу Леандро Паредес может покинуть французский "Пари Сен-Жермен" и вернуться в петербургский "Зенит", сообщает Le Parisien.
Обновлено в 16:07
Транспорт

В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы

Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Футбол

Рауль стал главным тренером резервной команды «Реала»

Бывший нападающий «Реала» Рауль стал главным тренером резервной команды мадридского клуба — «Кастильи».
Обновлено в 13:22
Гаджеты

Xiaomi представит 21 июня новую линейку смартфонов

Обновлено в 08:28
Политика

Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете

Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Обновлено в 15:47
Происшествия

Сына генерала ФСБ посадили на 10 лет из-за наркотиков

Сын генерала ФСБ Александра Здановича Евгений Зданович осужден на 10 лет колонии строгого режима за приготовление к продаже наркотиков – такое решение вынес Никулинский районный суд Москвы, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката осужденного Александра Иванова.
Обновлено в 15:27
Политика

Скончался жестоко избитый в Черкассах украинский журналист

Умер украинский журналист Вадим Комаров, который был избит в Черкассах, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 06:10
Политика

В Госдепе рассказали, о чем Трамп хочет поговорить с Путиным в Осаке

Лидеры России и США могут пообщаться на полях саммита G20 в Японии Президент США Дональд Трамп на полях саммита G20 в японской Осаке планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным в том числе ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:30
Общество

Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю

Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В Ростовской области три подростка до смерти избили мужчину

Правоохранители задержали трех подростков и 47-летнего мужчину, которые, по версии следствия, до смерти избили жителя Азова, сообщает управление СК по Ростовской области.
Обновлено в 14:00
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Политика

Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Великобритании

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено в 14:46
Авто

Названы самые надежные автомобили в мире по версии J.D. Power

Обновлено в 10:05
Финансы

Курс евро опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года, свидетельствуют данные торгов в четверг, 20 июня.
Обновлено в 12:08
Спорт

Российские саблистки стали чемпионками Европы по фехтованию

Обновлено в 13:31
Армия и оружие

Саудовская Аравия сбила беспилотник, запущенный из Йемена

Силы ПВО Саудовской Аравии сбили запущенный йеменскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Аллах" беспилотник.
Обновлено в 15:48
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Французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд.
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Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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