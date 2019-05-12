ФИФА может наложить трансферный запрет на «Валенсию» и «Вильярреал»Чемпионат 07:17

В течение следующих нескольких недель ФИФА завершит расследование возможных нарушений со стороны «Валенсии» и «Вильярреала». Два клуба могут получить запрет на трансферы, сообщает Marca.

ФИФА может наложить трансферный запрет на «Валенсию» и «Вильярреал»

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