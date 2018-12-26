с чего всё началось

ФИФА заинтересовалась командами "Анжи-2" и "Сокол", выступившими в 2017 году в Кубке Крыма. Как сообщает Чемпионат.com, Международная федерация футбола полагает, что участие российских клубов в турнире было согласовано с РФС.

ФИФА может наложить санкции на РФС из-за участия клубов в Кубке Крыма

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Финансы Финансы Евро превысил 79 рублей впервые за три месяца Европейская валюта расчетами на "завтра" стоила 79,03 рубля на 12.17 мск, доллар - 69,35 рубля, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

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Происшествия Происшествия Главреда «БлогСочи» приговорили к шести годам по делу о вымогательстве Лазаревский районный суд Сочи приговорил главного редактора «БлогСочи» Александра Валова к шести годам колонии общего режима по делу о вымогательстве денег у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо.

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