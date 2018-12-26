Российский футбольный союз никакого отношения к тому турниру не имеет. Как уже сказал руководитель одного из клубов, команды проводили тренировочный сбор и ни в каком официальном соревновании под какой-либо эгидой не участвовали.

ФИФА заинтересовалась командами "Анжи-2" и "Сокол", выступившими в 2017 году в Кубке Крыма. Как сообщает Чемпионат.com, Международная федерация футбола полагает, что участие российских клубов в турнире было согласовано с РФС.

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