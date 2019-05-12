Футбол
ФИФА может наказать «Валенсию» и «Вильярреал» запретом на трансферыСпорт-Экспресс 07:27
Известно, что все клубы, в отношении которых были проведены такие же расследования, наказаны. Сообщается, что у "Валенсии" и "Вильярреала" смогут подать апелляцию на трансферный запрет. К тому же, клубы смогут приобрать новых предстоящим летом, даже если на них будет наложен запрет.
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