Футбол

ФИФА может наказать «Валенсию» и «Вильярреал» запретом на трансферыСпорт-Экспресс 07:27

Известно, что все клубы, в отношении которых были проведены такие же расследования, наказаны. Сообщается, что у "Валенсии" и "Вильярреала" смогут подать апелляцию на трансферный запрет. К тому же, клубы смогут приобрать новых предстоящим летом, даже если на них будет наложен запрет.
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Трансфер Черышева в «Валенсию» может сорваться из-за санкций ФИФА

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Газета.Ru07:30

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