Футбол
Сергей Прядкин: клубы сыграли в Крыму без согласования с РФС
Сергей Прядкин: клубы сыграли в Крыму без согласования с РФСВести.Ru05:27
Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Сергей Прядкин сообщил, что клубы "Анжи-2" и "Сокол" приняли участие в Кубке Крыма по футболу в 2017 году без согласования с РФС. Именно такой ответ получит ФИФА, заинтересовавшаяся выступлением российских команд на крымском турнире.
Вести.Ru05:27
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