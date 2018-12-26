Футбол

Сергей Прядкин: клубы сыграли в Крыму без согласования с РФС
Вести.Ru
05:27

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Сергей Прядкин сообщил, что клубы "Анжи-2" и "Сокол" приняли участие в Кубке Крыма по футболу в 2017 году без согласования с РФС. Именно такой ответ получит ФИФА, заинтересовавшаяся выступлением российских команд на крымском турнире.
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