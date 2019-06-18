ФИФА может лишить Катар чемпионата мира 2022 годаЕвро-футбол.ру вчера в 15:43

Катар может лишиться права проведения чемпионата мира в 2022 году.

ФИФА может лишить Катар чемпионата мира 2022 года

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