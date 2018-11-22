Футбол

ФИФА допустила проведение части матчей ЧМ-2022 за пределами Катара
РБК
08:21

ФИФА не исключает, что некоторые из матчей ЧМ-2022 пройдут за пределами Катара. По словам президента организации Джанни Инфантино, это может произойти, если число участников турнира будет увеличено до 48.
РБК08:21
Джанни Инфантино
Катар готовится к чемпионату мира с участием 32 сборных. В стране только восемь стадионов. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять, что организовать турнир с участием 48 команд на восьми стадионах в одной стране очень сложно. Возможно, часть матчей придется провести за пределами Катара.
— Джанни ИнфантиноРБК 08:21

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Джанни Инфантино
Спортивный функционер, 9-й президент ФИФА с 26 февраля 2016 года, юрист по специальности. Имеет швейцарское и итальянское гражданства.
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