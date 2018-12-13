Футбол

ФИФА допустила проведение части матчей ЧМ-2022 за пределами Катара
РБК
11:44

В конце октября президент ФИФА заявил, что организация рассматривает возможность увеличения числа участников финальных турниров чемпионата мира с 32 до 48 команд уже с 2022 года. Ранее было принято решение о проведении по новой формуле ЧМ-2026.
РБК11:44

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ФИФА рассматривает вариант проведения некоторых игр ЧМ-2022 за пределами Катара

Чемпионат12:37

Инфантино заявил о возможном переносе матчей чемпионата мира из Катара в другие страны

Sportbox.RU11:11

Инфантино заявил о возможном переносе матчей чемпионата мира из Катара в другие страны

Матч ТВ11:11

Джанни Инфантино: «Все стадионы к ЧМ-2022 будут готовы в конце 2020 года»

Спорт-Экспресс11:16

Инфантино не исключил переноса матчей ЧМ-2022 из Катара в другие страны

РИА Новости10:06

Инфантино подтвердил, что матчи ЧМ-2022 могут пройти в других странах

Sport24.ru11:57

ФИФА рассматривает перенос ряда матчей ЧМ-2022 из Катара в другие страны

Sports.ru11:20
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 13:45, Ашберн
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Как сообщает официальный сайт «Зенита», на игре ожидается до 19 тысяч зрителей, сине-бело-голубых поддержат до 1 тысячи болельщиков.
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Обновлено в 11:40
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УЕФА открыл дело против «Шахтера» за поведение фанатов

УЕФА открыл дело против "Шахтера" по итогам матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Лиона" (1:1), сообщает пресс-служба организации.
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Полузащитник «Ромы» Дженгиз Юндер мог перейти в лондонский «Арсенал».
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Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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Джанни Инфантино
Спортивный функционер, 9-й президент ФИФА с 26 февраля 2016 года, юрист по специальности. Имеет швейцарское и итальянское гражданства.
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