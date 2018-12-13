Футбол

ФИФА допустила проведение части матчей ЧМ-2022 за пределами Катара
РБК
11:44

В конце октября президент ФИФА заявил, что организация рассматривает возможность увеличения числа участников финальных турниров чемпионата мира с 32 до 48 команд уже с 2022 года. Ранее было принято решение о проведении по новой формуле ЧМ-2026.
РБК11:44

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ФИФА рассматривает вариант проведения некоторых игр ЧМ-2022 за пределами Катара

Чемпионат12:37

Инфантино заявил о возможном переносе матчей чемпионата мира из Катара в другие страны

Sportbox.RU11:11

Инфантино заявил о возможном переносе матчей чемпионата мира из Катара в другие страны

Матч ТВ11:11

Джанни Инфантино: «Все стадионы к ЧМ-2022 будут готовы в конце 2020 года»

Спорт-Экспресс11:16

Инфантино не исключил переноса матчей ЧМ-2022 из Катара в другие страны

РИА Новости10:06

Инфантино подтвердил, что матчи ЧМ-2022 могут пройти в других странах

Sport24.ru11:57

ФИФА рассматривает перенос ряда матчей ЧМ-2022 из Катара в другие страны

Sports.ru11:20
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Футбол

«Спартак» проиграл «Вильярреалу» и завершил выступление в еврокубках

В 1/16 финала Лиги Европы вышли "Вильярреал" (10 очков) и "Рапид" (10), "Рейнджерс" (6) стал третьим и завершил выступление в турнире.
Обновлено в 14:49
Футбол

Кержаков выйдет в основном составе «Зенита» на матч против «Славии»

Михаил Кержаков будет защищать ворота петербургского футбольного клуба "Зенит" в матче группового этапа Лиги Европы против пражской "Славии", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:04
Футбол

«Челси» сыграл вничью с «Види», БАТЭ обыграл ПАОК

"Челси" сыграл вничью с "Види" в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 14:59
Футбол

Три футболиста ЦСКА попали в команду недели Лиги чемпионов

Акинфеев совершил несколько эффектных "спасений" во время матча с "Реалом", который состоялась накануне в Мадриде и закончился сенсационной победой москвичей со счетом 3:0. А.Сигурдссон и Щенников записали на свой счет по голу, еще один мяч в ворота Тибо Куртуа провел Федор Чалов.
Обновлено в 08:45
Футбол

«Айнтрахт» обыграл «Лацио», «Аполлон» в гостях победил «Марсель»

"Айнтрахт" в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы в гостях обыграл "Лацио" со счетом 2:1.
Обновлено в 14:50
Футбол

«Астана» проиграла «Ренну» и вылетела из Лиги Европы

«Ренн» одержал победу в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Астаной».
Обновлено в 14:50
Футбол

Сампаоли в ближайшее время возглавит «Сантос»

Напомним, Сампаоли, возглавивший сборную Аргентины в 2017 году, покинул пост в июле 2018-го.
Обновлено в 14:32
Футбол

Боккетти перенес операцию на голеностопном суставе

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прооперирован в одной из клиник Рима.
Обновлено в 12:07
Футбол

Азар может стать игроком «Баварии»

В нынешнем сезоне Азар принял участие в 16 матчах, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.
Обновлено в 14:40
Футбол

Сигурдссон дисквалифицирован на один матч

Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон был дисквалифицирован на один матч по итогам игры 17-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:1). Об этом журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:03
Футбол

В «Ахмате» прокомментировали намерение Глушакова перейти в клуб

«Ахмат» не ведет переговоры с футболистами, у которых есть действующий контракт с другими клубами.
Обновлено в 11:30
Футбол

Болельщики «Рубина» признали Сорокина лучшим игроком в ноябре-декабре

Защитник Егор Сорокин был признан лучшим игроком «Рубина» в ноябре и декабре. За 23-летнего футболиста проголосовали 52,3% болельщиков.
Обновлено в 09:16
Футбол

Лионель Месси может перейти в «Интер»

Обновлено в 11:40
Футбол

«Интер» объявил о назначении Маротты на пост генерального директора

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта занял аналогичную должность в «Интере».
Обновлено в 08:32
Футбол

Денис Черышев: «Моя травма уже забыта»

Первый матч 1/8 финала Кубка Испании пройдет 9 января в Хихоне, ответный — 16 января в Валенсии.
Обновлено в 13:44
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Катар
Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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Джанни Инфантино
Спортивный функционер, 9-й президент ФИФА с 26 февраля 2016 года, юрист по специальности. Имеет швейцарское и итальянское гражданства.
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