Футбол

FIFA: арбитры смогут останавливать матчи из-за проявлений расизмаИнфо24 14:07

Футбольные судьи получат право останавливать игру из-за проявлений расизма на трибунах. Об этом сообщил президент Международной федерации футбола (Federation International de Football Association, FIFA) Джанни Инфантино.
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Джанни Инфантино
В последние дни было очень печально наблюдать за рядом расистских инцидентов в футболе, это неприемлемо. Расизму нет места в футболе и обществе.
— Джанни ИнфантиноРБК 13:09

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