FIFA: арбитры смогут останавливать матчи из-за проявлений расизмаИнфо24 14:07

В последние дни было очень печально наблюдать за рядом расистских инцидентов в футболе, это неприемлемо. Расизму нет места в футболе и обществе.

Футбольные судьи получат право останавливать игру из-за проявлений расизма на трибунах. Об этом сообщил президент Международной федерации футбола (Federation International de Football Association, FIFA) Джанни Инфантино.

Здоровье Составлен список ранних симптомов рака Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.

Общество Почему в Севастополе закрывается космический центр Шкаплерова Аэрокосмический центр имени героя России Антона Шкаплерова в Севастополе закрывается, чтобы через год открыться в новом помещении, предоставленном городом.

Происшествия Возбуждено дело о мошенничестве в РУСАДА Столичная полиция сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных сотрудников российского антидопингового агентства (РУСАДА), совершивших мошенничество при закупках оборудования.

Экономика Силуанов сообщил о назначении Круглова новым замглавы Минфина Бывший зампредседателя правления «Газпрома» Андрей Круглов станет новым замглавы Минфина РФ.

Общество Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов По данным Роспотребнадзора, в общем объеме изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.

Общество В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.

Авто УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо» Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».

Авто Орел, дракон и лев Еще в 2007 году «лев» поселился под боком у «дракона»: тогда в Неполомице около Кракова открылся завод по сборке мановских грузовиков.

Шоу-бизнес Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера Александр Толмацкий, отец рэпера Децла (настоящие имя Кирилл Толмацкий), заявил, что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком.

Спорт Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на командном КМ На командном Кубке мира по фигурному катанию россиянка заняла первое место в произвольной программе.

Происшествия В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное дело Уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным способом возбуждено в Тюмени по итогам контртеррористической операции.

Армия и оружие Росгвардию могут снабдить ослепляющими приборами Российским спецназовцам могут выдать индивидуальные системы для нейтрализации правонарушителей, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе холдинга «Росэлектроника».

Политика Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты Президент Украины Пётр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на предвыборные дебаты.

Политика США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.

Экономика Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса» Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).

Важное за сутки Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019» Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.

Шоу-бизнес Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти В интервью для передачи «Однажды» Крутой рассказал, что время от времени его посещают мысли о смерти.

Армия и оружие Ливан обвинил Израиль в нарушении воздушных и морских границ В Генштабе Ливана заявили, что Израиль нарушил воздушное и морское пространство страны. Об этом сообщает агентство NNA.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова назвала критикующих ее людей ущербными У российской балерины Анастасии Волочковой не впервые случилось противостояние с интернет-пользователями.

Единоборства Василий Ломаченко нокаутировал Энтони Кроллу Только что в Лос-Анджелесе (США) завершился вечер бокса, в главном бою которого чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко нокаутировал обязательного претендента на титул WBA Энтони Кроллу.