Спорт
ФФККР прокомментировала слова 13-летней фигуристки о пользе допингаГазета.Ru 08:03
Руководители Федерации фигурного катания России (ФФККР) отреагировали на скандальное заявление 13-летней Анастасии Шаботовой о применении допинга, передает "Спорт-Экспресс".
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