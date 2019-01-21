Спорт
ФФККР прокомментировала слова 13-летней фигуристки о пользе допингаГазета.Ru вчера в 08:03
Руководители Федерации фигурного катания России (ФФККР) отреагировали на скандальное заявление 13-летней Анастасии Шаботовой о применении допинга, передает "Спорт-Экспресс".
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