Политика
ФБР ведет расследование против Игоря КоломойскогоГазета.Ru 03:33
Федеральное бюро расследований ведет расследование против Игоря Коломойского, сообщает The Daily Beast. Украинского бизнесмена подозревают в отмывании денег в США. Это удар по позициям кандидата в президенты Владимира Зеленского, которого считают ставленником этого олигарха.
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Транспорт
Названы нарушения ПДД, за которые ужесточат наказание
В Госдуме рассматривается ряд законопроектов об ужесточении наказания за ряд «наиболее опасных правонарушениях в области дорожного движения», рассказал замглавы Госавтоинспекции МВД России Александр Быков в эфире радиостанции «Милицейская волна».
Обновлено в 05:44
Происшествия
Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком
В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Политика
Кремль оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским
Российский президент Владимир Путин открыт для конструктивного диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:20
Политика
Порошенко уволил губернатора Одесской области
Украинский лидер Петр Порошенко уволил губернатора Одесской области Максима Степанова.
Обновлено в 06:00
Политика
В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций
Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Политика
Лукашенко: президентские выборы на Украине выиграет Порошенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что что победу на президентских выборах на Украине одержит действующий глава страны Пётр Порошенко.
Обновлено в 06:59
Наука
На Байкале стартует крупнейший эксперимент по исследованию нейтрино
На Байкале стартует крупнейший эксперимент по исследованию нейтрино. На дно озера будет спущен нейтринный телескоп.
Обновлено вчера в 05:31
Технологии
Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России
Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.
Обновлено в 05:53
Энергетика
Сечин раскритиковал правительство РФ из-за потерь нефтяников
Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин раскритиковал правительство России за меры, которые власти принимают для компенсации потерь нефтяных компаний.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова стала многодетной мамой
Поклонники Дарьи Сагаловой были шокированы сегодня новостью. Оказывается, их кумир 1 апреля родила третьего ребенка.
Обновлено вчера в 12:57
Гаджеты
Windows 10 начнет работать с флешками по-новому: проще, но медленнее
Начиная со сборки 1809 (обновление от октября 2018-го, которое начинает широкомасштабно устанавливаться на компьютеры по всему миру только сейчас), система больше не будет настаивать на использовании функции "безопасное извлечение" перед отключением флешки или внешнего диска.
Обновлено в 02:27
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Политика
Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».
Обновлено вчера в 20:33
Политика
Отстраненный мэр Риги Ушаков опроверг обвинения в мошенничестве
Нил Ушаков ответил на обвинения в нецелесообразном расходовании бюджетных средств Отстраненный от должности мэр Риги Нил Ушаков ответил на требование министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце о проверке своей деятельности на предмет мошенничества.
Обновлено в 05:21
Экономика
«Автодор» поднимет цены на проезд по платным участкам М-3, М-4 и М-11
С 15 апреля по 13 октября стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 Москва—Санкт-Петербург будет повышена на уровень инфляции за 2018 год, сообщает пресс-служба «Автодора».
Обновлено в 06:50
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела жителя Челябинска Бориса Кондрашина, который устроился на работу врачом после выхода из психбольницы, где находился после жестокого убийства одноклассника.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты
Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.
Обновлено в 03:47
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Житель Великобритании Чарли Роули, отравленный нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, в минувшую субботу провел встречу с российским послом в Лондоне Александром Яковенко в его резиденции.
Обновлено 06 апреля в 18:50
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Обновлено в 01:24
Спорт
Олимпийский чемпион Никита Крюков объявил о завершении карьеры
Российский лыжник Никита Крюков объявил о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:00
Политика
Более половины россиян не поддерживают закон о неуважении к власти
Согласно опросу «Левада-центра», на результаты которого ссылается РБК, 64% россиян убеждены, что законы о наказании за неуважение к власти и распространение фейковых новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:38
Авто
В России стартовали продажи дизельных седанов Audi A8
Представители немецкой марки в России объявили о начале приема заказов на дизельную модификацию флагманского седана Audi A8, которая оказалась самой доступной вариацией модели на российском рынке.
Обновлено в 05:02
Политика
Глава департамента Минобороны Красавцева покинула пост после коррупционного скандала
Руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны РФ Наталия Красавцева отправлена в отставку.
Обновлено в 02:10
Происшествия
ГИБДД задумалась о переобучении попавших в аварию водителей-новичков
ГИБДД России задумалась о переобучении водителей-новичков, которые в первые два года своего водительского стажа попали в ДТП.
Обновлено в 05:49
Интернет
В «Яндекс.Маркете» появится сервис самостоятельной оплаты товаров
«Яндекс.Маркет» намерен приобрести сервис самостоятельного сканирования и оплаты товаров в оффлайн-магазинах Scan to buy.
Обновлено вчера в 20:18
Культура
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирован Анатолий Мукасей
Обновлено в 04:18