Политика

ФБР ведет расследование против Игоря КоломойскогоГазета.Ru 03:33

Федеральное бюро расследований ведет расследование против Игоря Коломойского, сообщает The Daily Beast. Украинского бизнесмена подозревают в отмывании денег в США. Это удар по позициям кандидата в президенты Владимира Зеленского, которого считают ставленником этого олигарха.
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ФБР начало расследование против Коломойского, пишут СМИ

РИА Новости04:32

ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского

Газета.Ru03:33

ФБР, по некоторым данным, начало расследование в отношении крупного украинского бизнесмена Игоря Коломойского

Эхо Москвы05:03

СМИ: ФБР ведет расследование в отношении Игоря Коломойского

Коммерсантъ03:49

Daily Beast сообщил о расследовании ФБР в отношении Коломойского

РБК03:48

ФБР взялось за Коломойского

Взгляд.ру02:57

Что известно об Игоре Коломойском

ТАСС05:27
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Транспорт

Названы нарушения ПДД, за которые ужесточат наказание

В Госдуме рассматривается ряд законопроектов об ужесточении наказания за ряд «наиболее опасных правонарушениях в области дорожного движения», рассказал замглавы Госавтоинспекции МВД России Александр Быков в эфире радиостанции «Милицейская волна».
Обновлено в 05:44
Происшествия

Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком

В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Политика

Кремль оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским

Российский президент Владимир Путин открыт для конструктивного диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:20
Политика

Порошенко уволил губернатора Одесской области

Украинский лидер Петр Порошенко уволил губернатора Одесской области Максима Степанова.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Корабли ЧФ выведены на дежурство из-за учений НАТО в Чёрном море

Обновлено в 04:33
Политика

В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций

Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Политика

Лукашенко: президентские выборы на Украине выиграет Порошенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что что победу на президентских выборах на Украине одержит действующий глава страны Пётр Порошенко.
Обновлено в 06:59
Наука

На Байкале стартует крупнейший эксперимент по исследованию нейтрино

На Байкале стартует крупнейший эксперимент по исследованию нейтрино. На дно озера будет спущен нейтринный телескоп.
Обновлено вчера в 05:31
Технологии

Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России

Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.
Обновлено в 05:53
Энергетика

Сечин раскритиковал правительство РФ из-за потерь нефтяников

Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин раскритиковал правительство России за меры, которые власти принимают для компенсации потерь нефтяных компаний.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Дарья Сагалова стала многодетной мамой

Поклонники Дарьи Сагаловой были шокированы сегодня новостью. Оказывается, их кумир 1 апреля родила третьего ребенка.
Обновлено вчера в 12:57
Гаджеты

Windows 10 начнет работать с флешками по-новому: проще, но медленнее

Начиная со сборки 1809 (обновление от октября 2018-го, которое начинает широкомасштабно устанавливаться на компьютеры по всему миру только сейчас), система больше не будет настаивать на использовании функции "безопасное извлечение" перед отключением флешки или внешнего диска.
Обновлено в 02:27
Политика

Зеленский согласился на дебаты с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Политика

Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что в случае одновременного брексита и выхода России из организации ЕС может ожидать «потрясение».
Обновлено вчера в 20:33
Политика

Отстраненный мэр Риги Ушаков опроверг обвинения в мошенничестве

Нил Ушаков ответил на обвинения в нецелесообразном расходовании бюджетных средств Отстраненный от должности мэр Риги Нил Ушаков ответил на требование министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце о проверке своей деятельности на предмет мошенничества.
Обновлено в 05:21
Экономика

«Автодор» поднимет цены на проезд по платным участкам М-3, М-4 и М-11

С 15 апреля по 13 октября стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 Москва—Санкт-Петербург будет повышена на уровень инфляции за 2018 год, сообщает пресс-служба «Автодора».
Обновлено в 06:50
Кино

В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела жителя Челябинска Бориса Кондрашина, который устроился на работу врачом после выхода из психбольницы, где находился после жестокого убийства одноклассника.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты

Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.
Обновлено в 03:47
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Житель Великобритании Чарли Роули, отравленный нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, в минувшую субботу провел встречу с российским послом в Лондоне Александром Яковенко в его резиденции.
Обновлено 06 апреля в 18:50
Происшествия

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Обновлено в 01:24
Спорт

Олимпийский чемпион Никита Крюков объявил о завершении карьеры

Российский лыжник Никита Крюков объявил о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:00
Политика

Более половины россиян не поддерживают закон о неуважении к власти

Согласно опросу «Левада-центра», на результаты которого ссылается РБК, 64% россиян убеждены, что законы о наказании за неуважение к власти и распространение фейковых новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:38
Авто

В России стартовали продажи дизельных седанов Audi A8

Представители немецкой марки в России объявили о начале приема заказов на дизельную модификацию флагманского седана Audi A8, которая оказалась самой доступной вариацией модели на российском рынке.
Обновлено в 05:02
Политика

Глава департамента Минобороны Красавцева покинула пост после коррупционного скандала

Руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны РФ Наталия Красавцева отправлена в отставку.
Обновлено в 02:10
Происшествия

ГИБДД задумалась о переобучении попавших в аварию водителей-новичков

ГИБДД России задумалась о переобучении водителей-новичков, которые в первые два года своего водительского стажа попали в ДТП.
Обновлено в 05:49
Интернет

В «Яндекс.Маркете» появится сервис самостоятельной оплаты товаров

«Яндекс.Маркет» намерен приобрести сервис самостоятельного сканирования и оплаты товаров в оффлайн-магазинах Scan to buy.
Обновлено вчера в 20:18
Культура

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирован Анатолий Мукасей

Обновлено в 04:18
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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