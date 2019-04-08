Политика

ФБР ведет расследование против Игоря КоломойскогоГазета.Ru 03:33

Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast. Три источника издания говорят, что ФБР подозревает украинского олигарха в отмывании денег и других преступлениях.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: ФБР ведет расследование в отношении Игоря Коломойского

Коммерсантъ03:49

Daily Beast сообщил о расследовании ФБР в отношении Коломойского

РБК03:48

ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского

Газета.Ru03:33

СМИ: ФБР начало расследование в отношении украинского бизнесмена Коломойского

ТАСС02:35

ФБР взялось за Коломойского

Взгляд.ру02:57

ФБР начало расследование в отношении крупного украинского бизнесмена Игоря Коломойского

Эхо Москвы02:31

СМИ сообщили о расследовании ФБР в отношении Коломойского

Говорит Москва03:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 04:00, Ашберн
Интернет

Названы способы повысить скорость беспроводного интернета

Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком

В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

Военная полиция России обнаружила тоннель ИГ в Сирии

Обновлено вчера в 22:16
Финансы

Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи на открытии торгов превысил 2554 пункта, обновив исторический максимум.
Обновлено в 03:39
Политика

Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему паспорт

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко вернуть ему украинских паспорт.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Умер экс-председатель Госсовета РТ Василий Лихачев

На 68-м году жизни сегодня скончался бывший председатель Госсовета Татарстана Василий Лихачев.В период с 1991 по 1998 год Василий Лихачев являлся вице-президентом, председателем Госсовета Татарстана, зампредом Совета Федерации РФ.
Обновлено в 02:21
Политика

Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг

В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:07
Политика

Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Энергетика

Мировые цены на нефть достигли пятимесячного максимума

Мировые цены на нефть достигли максимума за последние пять месяцев. Стоимость нефти продолжает увеличиваться вторую неделю подряд.
Обновлено в 02:50
Общество

Матерившейся на уроке томской учительнице объявили выговор

Обновлено в 03:03
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Футбол

«Локомотив» и «Зенит» поделили очки в Черкизове

Обновлено вчера в 14:51
Здоровье

Названы пять снижающих давление продуктов

По словам медиков, уменьшить проблемы с высоким давлением поможет диета, предусматривающая употребление продуктов, богатых калием.
Обновлено вчера в 11:17
Финансы

Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое

В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.
Обновлено в 00:30
Политика

Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти

Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Транспорт

Водителям рекомендуют отказаться от поездок на юго-восток Москвы

Mossovetinfo.ru – Центр организации дорожного движения рекомендует московским водителям отказаться от поездок на личных автомобилях на юго-восток Москвы, сообщение опубликовано в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.
Обновлено в 02:53
Экономика

Visa введет льготы на прием карт для мини-магазинов и ларьков

Международная платежная система Visa намерена установить льготный тариф на прием карт для предприятий микробизнеса, которые сейчас принимают только наличные.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Общество

Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам общепита

Роспотребнадзор с 8 по 28 апреля организовал всероссийскую горячую линию по вопросам качества услуг на предприятиях общественного питания, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Владимиру Барсукову предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено вчера в 09:06
Футбол

Футболист ПСЖ отметился худшим промахом в истории

Комментаторы отметили, что форвард допустил худший промах в истории футбола. Мяч после его касания покатился от линии ворот к штанге.
Обновлено в 02:21
Политика

Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери

Посольство России в Лондоне отреагировало в Twitter на статью The Mirror о встрече посла Александра Яковенко с пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери Чарли Роули и его братом Мэттью.
Обновлено в 02:29
Общество

В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников

Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Происшествия

В селе Приамурья убиты мужчина и его 11-летняя дочь

Следствие возбудило уголовное дело из-за убийства мужчины и его 11-летней дочери в селе Ивановка Ивановского района Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.
Обновлено в 01:10
Политика

В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций

Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 9 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Гаджеты

Операторы связи и ФСБ выступили против внедрения eSim

Все участники беседы сошлись во мнении, что на данный момент основным приоритетом для российских операторов связи является развитие новых технологий (5G и интернета вещей), а также создание инфраструктуры под "закон Яровой" и другие государственные инициативы.
Обновлено в 03:15
Общество

Плавленный сыр из российских магазинов попал в черный список

Обновлено в 03:49
Авто

Названы 5 бюджетных кроссоверов, которых не хватает в России

Обновлено в 00:31
Общество

Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются

Российские мужчины оценивают свое здоровье выше, чем женщины, и посещают поликлиники в полтора раза реже последних.
Обновлено вчера в 18:35
Экономика

Медведев утвердил госпрограмму научно-технологического развития РФ

Госпрограмма "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" разработана с учетом нацпроектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика".
Обновлено в 03:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное