Политика

ФБР ведет расследование против Игоря КоломойскогоГазета.Ru 03:33

Федеральное бюро расследований ведет расследование против Игоря Коломойского, сообщает The Daily Beast. Украинского бизнесмена подозревают в отмывании денег в США. Это удар по позициям кандидата в президенты Владимира Зеленского, которого считают ставленником этого олигарха.
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ФБР начало расследование против Коломойского, пишут СМИ

РИА Новости04:32

Что известно об Игоре Коломойском

ТАСС05:27

ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского

Газета.Ru03:33

СМИ: ФБР ведет расследование в отношении Игоря Коломойского

Коммерсантъ03:49

Daily Beast сообщил о расследовании ФБР в отношении Коломойского

РБК03:48

ФБР взялось за Коломойского

Взгляд.ру02:57

ФБР, по некоторым данным, начало расследование в отношении крупного украинского бизнесмена Игоря Коломойского

Эхо Москвы05:03
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Транспорт

Названы нарушения ПДД, за которые ужесточат наказание

В Госдуме рассматривается ряд законопроектов об ужесточении наказания за ряд «наиболее опасных правонарушениях в области дорожного движения», рассказал замглавы Госавтоинспекции МВД России Александр Быков в эфире радиостанции «Милицейская волна».
Обновлено в 05:44
Происшествия

В МЧС назвали причину пожара в строящемся конгресс-холле в Челябинске

Предварительной причиной возгорания в понедельник на стройплощадке конгресс-холла в Челябинске стало неосторожное обращение с огнем в ходе работ, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Обновлено в 09:17
Политика

Зеленский согласился на дебаты с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра

Обновлено в 05:23
Происшествия

Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста

Обновлено в 08:00
Происшествия

В Башкирии мать попыталась убить 5-летнюю дочь ножом в бане

В Башкирии правоохранители задержали 40-летнюю женщину, подозреваемую в ножевом нападении на собственную 5-летнюю дочь в бане во время отдыха.
Обновлено в 07:20
Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля

Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Следствие заявило об угрозе убийства свидетелей по делу Арашуковых

Свидетелям по делу о создании организованного преступного сообщества, по которому проходит временно отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, может грозить убийство.
Обновлено в 10:01
Общество

Законы о землях ИЖС изменились с 8 апреля

Отмечается, что новый закон уточняет понятийный аппарат, исключая использование участков для выращивания ягод, фруктов, овощей, сохраняя возделывание сельскохозяйственных культур.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Войска Хафтара начали покидать аэропорт Триполи

Войска Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара начали покидать занятый ими ранее международный аэропорт в Триполи, пишут Aljazeera и Sky News Arabia.
Обновлено в 08:45
Политика

Савченко помогла Зеленскому победить в первом туре выборов

Обновлено в 06:22
Происшествия

На Кубани четыре молодых человека погибли от отравления газом

В Апшеронске проводят проверку по факту гибели четырех молодых людей от отравления угарным газом, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено в 08:24
Политика

В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

Обновлено в 07:03
Культура

Серебренников выпущен из-под домашнего ареста

Обновлено в 05:25
Политика

В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Спорт

Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг

Обновлено в 08:23
Футбол

«Я промахивался больше тебя»: Мбаппе поддержал Чупо-Мотинга

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе поддержал партнёра по команде Эрика Чупо-Мотинга.
Обновлено в 08:11
Происшествия

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес

Дмитрий Песков поддержал Татьяну Навку на премьере шоу «15 лет успеха»

В новом представлении "15 лет успеха" задействованы звезды, которые уже много лет работают бок о бок с Авербухом: Татьяна Навка и Роман Костомаров, Максим Маринин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Албена Денкова, Максим Ставиский, Владимир Беседин, Алексей Полищук и многие другие звезды.
Обновлено вчера в 15:00
Энергетика

Сечин предложил альтернативный вариант регулирования топливного рынка

Глава "Роснефти" подчеркивает, что механизмы, которые были объявлены Минфином, как компенсирующие нефтяным компаниям потери от сдерживания цен, так и не заработали, не обеспечив компенсацию нефтяным компаниям превышения экспортной альтернативы над ценами внутреннего рынка.
Обновлено в 04:13
Авто

АвтоВАЗ: покупатели стали выбирать Lada из-за дизайна

За последние три года покупатели российских машин стали выбирать их в два раза чаще за дизайн.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

Индия начинает разрабатывать новое космическое оружие

Обновлено вчера в 08:17
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 09:20
Кино

Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда

Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Политика

RT публикует третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон

Обновлено в 04:15
Происшествия

В Литве задержали бывшего литовского посла в России

В Литве задержан бывший литовский посол в России Римантас Шидлаускас.
Обновлено в 09:04
Политика

Более половины россиян выступили против закона о неуважении к власти

Противников закона о фейковых новостях меньше, люди верят, что власть старается оградить общество от ложной информации.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак

Российский народный артист Эммануил Виторган оценил развод своего сына Максима с известной телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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