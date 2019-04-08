Политика
ФБР ведет расследование против Игоря КоломойскогоГазета.Ru 03:33
Федеральное бюро расследований ведет расследование против Игоря Коломойского, сообщает The Daily Beast. Украинского бизнесмена подозревают в отмывании денег в США. Это удар по позициям кандидата в президенты Владимира Зеленского, которого считают ставленником этого олигарха.
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Транспорт
Названы нарушения ПДД, за которые ужесточат наказание
В Госдуме рассматривается ряд законопроектов об ужесточении наказания за ряд «наиболее опасных правонарушениях в области дорожного движения», рассказал замглавы Госавтоинспекции МВД России Александр Быков в эфире радиостанции «Милицейская волна».
Обновлено в 05:44
Происшествия
В МЧС назвали причину пожара в строящемся конгресс-холле в Челябинске
Предварительной причиной возгорания в понедельник на стройплощадке конгресс-холла в Челябинске стало неосторожное обращение с огнем в ходе работ, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Обновлено в 09:17
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра
Обновлено в 05:23
Происшествия
Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Башкирии мать попыталась убить 5-летнюю дочь ножом в бане
В Башкирии правоохранители задержали 40-летнюю женщину, подозреваемую в ножевом нападении на собственную 5-летнюю дочь в бане во время отдыха.
Обновлено в 07:20
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Следствие заявило об угрозе убийства свидетелей по делу Арашуковых
Свидетелям по делу о создании организованного преступного сообщества, по которому проходит временно отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, может грозить убийство.
Обновлено в 10:01
Общество
Законы о землях ИЖС изменились с 8 апреля
Отмечается, что новый закон уточняет понятийный аппарат, исключая использование участков для выращивания ягод, фруктов, овощей, сохраняя возделывание сельскохозяйственных культур.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Войска Хафтара начали покидать аэропорт Триполи
Войска Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара начали покидать занятый ими ранее международный аэропорт в Триполи, пишут Aljazeera и Sky News Arabia.
Обновлено в 08:45
Политика
Савченко помогла Зеленскому победить в первом туре выборов
Обновлено в 06:22
Происшествия
На Кубани четыре молодых человека погибли от отравления газом
В Апшеронске проводят проверку по факту гибели четырех молодых людей от отравления угарным газом, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Политика
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
Обновлено в 07:03
Культура
Серебренников выпущен из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:25
Политика
В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Обновлено в 08:23
Футбол
«Я промахивался больше тебя»: Мбаппе поддержал Чупо-Мотинга
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе поддержал партнёра по команде Эрика Чупо-Мотинга.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков поддержал Татьяну Навку на премьере шоу «15 лет успеха»
В новом представлении "15 лет успеха" задействованы звезды, которые уже много лет работают бок о бок с Авербухом: Татьяна Навка и Роман Костомаров, Максим Маринин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Албена Денкова, Максим Ставиский, Владимир Беседин, Алексей Полищук и многие другие звезды.
Обновлено вчера в 15:00
Энергетика
Сечин предложил альтернативный вариант регулирования топливного рынка
Глава "Роснефти" подчеркивает, что механизмы, которые были объявлены Минфином, как компенсирующие нефтяным компаниям потери от сдерживания цен, так и не заработали, не обеспечив компенсацию нефтяным компаниям превышения экспортной альтернативы над ценами внутреннего рынка.
Обновлено в 04:13
Авто
АвтоВАЗ: покупатели стали выбирать Lada из-за дизайна
За последние три года покупатели российских машин стали выбирать их в два раза чаще за дизайн.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Индия начинает разрабатывать новое космическое оружие
Обновлено вчера в 08:17
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 09:20
Кино
Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда
Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Политика
RT публикует третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Литве задержали бывшего литовского посла в России
В Литве задержан бывший литовский посол в России Римантас Шидлаускас.
Обновлено в 09:04
Политика
Более половины россиян выступили против закона о неуважении к власти
Противников закона о фейковых новостях меньше, люди верят, что власть старается оградить общество от ложной информации.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак
Российский народный артист Эммануил Виторган оценил развод своего сына Максима с известной телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17