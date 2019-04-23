ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в АргентинуРИА Новости 02:17

Гитлер был солдатом еще в Первую мировую войну, воевал хорошо и имел представление о военном благородстве. Он не стал убегать из осажденного Берлина и покончил с собой.

Федеральное бюро расследований рассекретило документы о проверке версии о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

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