Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в АргентинуРИА Новости 02:17
Федеральное бюро расследований рассекретило документы о проверке версии о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.
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Гитлер был солдатом еще в Первую мировую войну, воевал хорошо и имел представление о военном благородстве. Он не стал убегать из осажденного Берлина и покончил с собой.
— Анатолий Вассерман, журналистРЕН ТВ 08:41
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Футбол
Гвардиола поддержал наставника «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поддержал наставника "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннара Сульшера, передает "Советский спорт".
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Во Владивосток доставили бронированный лимузин Ким Чен Ына
Сегодня, 23 апреля, во Владивосток доставили бронированный лимузин северокорейского лидера Ким Чен Ына.
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Шоу-бизнес
Больной раком Александр Беляев с трудом говорит
У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей
Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить на 20 км/ч предельно допустимую скорость для водителей, которые перевозят детей.
Обновлено в 08:29
Политика
Сыроид выключила микрофон депутату, который заговорил по-русски
Заместитель спикера Верховной рады Украины (ВРУ) Оксана Сыроид выключила микрофон депутату от фракции «Оппозиционный блок» Василию Нимченко, который по-русски комментировал поправку к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.
Обновлено в 08:20
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане
Задержанные готовили теракты в отношении сотрудников полиции в Каспийске и Грозном.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
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Исполнительница выразила уверенность, что ретушь может быть необходима, но использовать ее следует минимально.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Психолог: Кокорин во время драки был в состоянии аффекта
Обновлено в 08:37
Происшествия
Представитель МакSим раскрыла детали аварии певицы
Представительница певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова рассказала, как артистка попала в аварию.
Обновлено в 11:30
Экономика
Реальные доходы россиян с 2013 года снизились на 8,3%
Реальные располагаемые доходы населения России в 2018 году снизились на 8,3% по сравнению с 2013 годом (расчет произведен по обновленной методологии Росстата), сообщило во вторник статистическое ведомство.
Обновлено в 11:10
Общество
Кузбасские медсестры объявили голодовку из-за массовых сокращений
Медсестры акушерского отделения больницы Анжеро-Судженска в Кемеровской области со среды начнут голодовку против массового сокращения санитарок и младшего медперсонала, говорится в заявлении, распространенном профсоюзом медработников «Действие».
Обновлено в 07:28
Общество
Энергомост Крым-Кубань отключен – впервые за три года
Минэнерго проверяет возможности внутренней генерации полуострова при работе в изолированном режиме, сообщает ИА FederalCity.Последний раз собственными ресурсами электроэнергии Севастополь и Крым обходились 1 декабря 2015 года, когда в условиях созданного украинскими националистами блэкаута на полуострове работали лишь местные ТЭЦ и мобильные газотурбинные станции.
Обновлено в 08:52
Космос
Для космических кораблей создан огнетушитель, всасывающий пламя
Новый огнетушитель поможет потушить пожар там, где традиционные методы неэффективны или опасны: на космических станциях, в операционных и так далее.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Маша Малиновская изменила внешность
Телеведущая Маша Малиновская удивила поклонников новым образом. Внешность девушки действительно обновлена.
Обновлено в 06:38
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Политика
Путину показали отжимающихся роботов
Один из курсантов велел роботам принять упор лежа, отжаться три раза и постоять на голове, а те выполнили его команды.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Адвокаты Кокорина попросили исключить из списка доказательств раскадровку видео
Обновлено в 11:41
Экономика
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер».
Обновлено в 03:08
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Экономика
Мосбиржа с 29 апреля приостановит торги акциями банка «Возрождение»
Московская биржа объявила о приостановке торгов обыкновенными акциями банка «Возрождение» с 29 апреля.
Обновлено в 11:16
Политика
ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов.
Обновлено в 11:36
Интернет
Блокировка в Индии приносит TikTok $500 тыс. убытков ежедневно
Запрет в Индии на китайский видеосервис TikTok приносит его разработчику Beijing Bytedance Technology Co. до $500 тыс. убытка в день и подвергает риску более 250 рабочих мест, пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Суд арестовал имущество Арашукова
Суд арестовал имущество и счета отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
Обновлено в 07:41
Финансы
Рубль растет на открытии торгов
Рубль умеренно растет по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Могилу певца Евгения Осина привели в порядок после возгорания
Могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве привели в порядок после возгорания, возле нее будет установлено видеонаблюдение, рассказал РИА Новости продюсер Андрей Разин.
Обновлено в 08:35
Общество
В российских школах введут две новые должности
Минпросвещения опубликовал проект о введении двух новых должностей в российских школах.
Обновлено в 10:37
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
Силовики в Липецке обнаружили в квартире двух маленьких голодных детей, брошенных матерью, сообщает прокуратура области.
Обновлено в 08:34
Футбол
Тренерский штаб «Бернли» оскорблял Сарри во время матча АПЛ
Тренерский штаб «Бернли» оскорблял наставника «Челси» Маурицио Сарри во время поединка 35-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 10:15