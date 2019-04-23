Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в АргентинуРИА Новости 02:17
Федеральное бюро расследований рассекретило документы о проверке версии о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.
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У нас в архиве сохранилось несколько томов расследования обстоятельств последних дней жизни и смерти Гитлера. Все наши расследования, поиски каких-то доказательств, что Гитлер не покончил собой, были безуспешны.
— Михаил Мягков, российский историкРИА Новости 09:23
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Энергетика
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Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
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Для Anthem вышло крупное обновление: теперь экипировку можно менять во время миссии
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Музыка
Сергей Лазарев пообещал удивить зрителя на «Евровидении»
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Спорт
Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры
Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун заявил о завершении карьеры, передает РИА "Новости". Летом фигуристу исполнится 24 года.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным.
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Происшествия
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В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Футбол
Сарри удалили в концовке матча «Челси» – «Бернли»
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Анжелика Варум выразила недовольство фотосессией в глянце
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Обновлено в 07:45
Общество
Энергомост Крым-Кубань отключен – впервые за три года
Минэнерго проверяет возможности внутренней генерации полуострова при работе в изолированном режиме, сообщает ИА FederalCity.Последний раз собственными ресурсами электроэнергии Севастополь и Крым обходились 1 декабря 2015 года, когда в условиях созданного украинскими националистами блэкаута на полуострове работали лишь местные ТЭЦ и мобильные газотурбинные станции.
Обновлено в 08:52
Политика
Мадуро заявил, что Трамп не пройдёт
Президент США Дональд Трамп не добьётся своих целей в Венесуэле. Такое заявление сделал глава латиноамериканской республики Николас Мадуро.
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Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива подал иск о «признании незаконной приватизации» кондитерской фабрики им. Карла Маркса действующим президентом Украины Петром Порошенко, сообщается на сайте политического объединения.
Обновлено в 12:00
Экономика
Росстат пересчитал реальные доходы россиян с 2013 года
Росстат пересчитал реальные доходы россиян с 2013 года по новой методике, пишет ТАСС.
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Происшествия
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Северодвинский городской суд рассмотрит дело, в котором инструктор физкультурно-оздоровительного центра города обвиняется в склонении спортсменов к использованию допинга.
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