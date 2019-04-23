ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в АргентинуРИА Новости 02:17

У нас в архиве сохранилось несколько томов расследования обстоятельств последних дней жизни и смерти Гитлера. Все наши расследования, поиски каких-то доказательств, что Гитлер не покончил собой, были безуспешны.

Федеральное бюро расследований рассекретило документы о проверке версии о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

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