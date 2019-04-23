Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в АргентинуРИА Новости 02:17
Федеральное бюро расследований рассекретило документы о проверке версии о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.
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Происшествия
Принятый за вора студент потребовал от Apple $1 млрд
В США 18-летний студент Усман Бах подал иск в суд против корпорации Apple на $1 млрд из-за ошибки в работе системы распознавания лиц в фирменных магазинах, которая приняла его за преступника в розыске.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Могилу певца Евгения Осина привели в порядок после возгорания
Могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве привели в порядок после возгорания, возле нее будет установлено видеонаблюдение, рассказал РИА Новости продюсер Андрей Разин.
Обновлено в 08:35
Происшествия
В Омске дед сжег в печке двухлетнего внука
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Ленинского округа. Он затолкал в горящую печь двухлетнего внука.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Недвижимость
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Авто
Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber
Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
Суд арестовал имущество Арашукова
Суд арестовал имущество и счета отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Оренбургской области насмерть сбили завязывавшего шнурки школьника
Полиция Оренбургской области выясняет обстоятельства ДТП в Орске, где водитель микроавтобуса насмерть сбил школьника, наклонившегося завязать шнурки, сообщили РИА Новости в оренбургской полиции.
Обновлено в 07:15
Футбол
Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура РПЛ
Обновлено в 02:10
Спорт
Двух российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг
Двух российских спортсменов в лице Елены Машинистовой и Руслана Халикова обвинили в приёме допинга и подвергли дисквалификациям - в крови легкоатлетов обнаружили запрещённый препарат под названием гидрохлортиазид.
Обновлено в 08:13
Спорт
Максим Ковтун объявил о завершении карьеры
Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном фигурном катании Максим Ковтун сообщил РИА Новости о завершении карьеры.
Обновлено в 07:20
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми
В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Общество
В РЖД представили новый купейный вагон
Обновлено в 06:55
Политика
Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 06:35
Политика
Суд потребовал импичмента Порошенко и уголовного дела против него
Судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) требуют запустить процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 06:12
Происшествия
ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке
Обновлено в 07:00
Общество
ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей
ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила пытавшийся атаковать авиабазу военный самолет
Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара сбила в регионе Эль-Джуфра военный самолет, передает 23 апреля телеканал «218».
Обновлено в 08:26
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия
На телеканале «Россия-24» поглумились над избиением геев в Москве
Журналисты телеканала «Россия-24» поглумились над нападением на геев в Москве.
Обновлено в 08:37
Кино
«Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях»
Зрители плакали, снова смеялись и снова плакали. Накануне Крис Эванс признался, что во время просмотра «Финала» плакал шесть раз.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду
На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Финансы
Рост ставок по вкладам вдвое сократил приток денег в инвестфонды
Средняя же доходность открытых ПИФов, почти все активы которых приходятся на розничных инвесторов, напротив, за год упала с 9,4 до 7,3%. При инфляции 4,3% за 2018 год паевые инвестфонды становятся не намного более доходными, чем банковские вклады.
Обновлено в 08:02
Энергетика
Forbes назвал крупнейших покупателей российской нефти
Российская редакция журнала Forbes составила рейтинг крупнейших покупателей российской нефти, и впервые в нем сменился лидер: китайский партнер «Роснефти» обошел трейдера ЛУКОЙЛа.
Обновлено в 08:14
Авто
Opel прекратил производство сразу трех моделей
Opel лишилась в своей линейке сразу трёх моделей. Речь идёт о кроссовере Mokka X, а также хетчбэках Adam и Karl.
Обновлено в 06:00
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Авто
Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Анжелика Варум выразила недовольство фотосессией в глянце
Обновлено в 07:45