Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в АргентинуРИА Новости 02:17

Федеральное бюро расследований рассекретило документы о проверке версии о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.
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Подробнее о событии

Фюрер мертв. Почему бегство Гитлера невозможно?

Телеканал 360°07:14

«У всех были двойники» - историк оценил версию о побеге Гитлера в Аргентину

ТК Звезда07:04

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

РИА Новости02:17

ФБР рассекретило досье о бегстве Гитлера

Газета.Ru06:26

Сванидзе: Слухами о побеге Гитлера кормятся любители желтизны

Национальная служба новостей05:29

ФБР опубликовало показания о бегстве Гитлера в Аргентину

РБК05:39

ФБР проверяло информацию о побеге Гитлера в Аргентину на подлодке

Российская газетавчера в 23:30
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Происшествия

Принятый за вора студент потребовал от Apple $1 млрд

В США 18-летний студент Усман Бах подал иск в суд против корпорации Apple на $1 млрд из-за ошибки в работе системы распознавания лиц в фирменных магазинах, которая приняла его за преступника в розыске.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Могилу певца Евгения Осина привели в порядок после возгорания

Могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве привели в порядок после возгорания, возле нее будет установлено видеонаблюдение, рассказал РИА Новости продюсер Андрей Разин.
Обновлено в 08:35
Происшествия

В Омске дед сжег в печке двухлетнего внука

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Ленинского округа. Он затолкал в горящую печь двухлетнего внука.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Недвижимость

Жители России начали массово избавляться от дач

Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Авто

Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber

Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

Суд арестовал имущество Арашукова

Суд арестовал имущество и счета отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.
Обновлено в 07:41
Происшествия

В Оренбургской области насмерть сбили завязывавшего шнурки школьника

Полиция Оренбургской области выясняет обстоятельства ДТП в Орске, где водитель микроавтобуса насмерть сбил школьника, наклонившегося завязать шнурки, сообщили РИА Новости в оренбургской полиции.
Обновлено в 07:15
Футбол

Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура РПЛ

Обновлено в 02:10
Спорт

Двух российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг

Двух российских спортсменов в лице Елены Машинистовой и Руслана Халикова обвинили в приёме допинга и подвергли дисквалификациям - в крови легкоатлетов обнаружили запрещённый препарат под названием гидрохлортиазид.
Обновлено в 08:13
Спорт

Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном фигурном катании Максим Ковтун сообщил РИА Новости о завершении карьеры.
Обновлено в 07:20
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми

В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Общество

В РЖД представили новый купейный вагон

Обновлено в 06:55
Политика

Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 06:35
Политика

Суд потребовал импичмента Порошенко и уголовного дела против него

Судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) требуют запустить процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 06:12
Происшествия

ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке

Обновлено в 07:00
Общество

ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей

ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила пытавшийся атаковать авиабазу военный самолет

Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара сбила в регионе Эль-Джуфра военный самолет, передает 23 апреля телеканал «218».
Обновлено в 08:26
Политика

США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана

В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия

На телеканале «Россия-24» поглумились над избиением геев в Москве

Журналисты телеканала «Россия-24» поглумились над нападением на геев в Москве.
Обновлено в 08:37
Кино

«Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях»

Зрители плакали, снова смеялись и снова плакали. Накануне Крис Эванс признался, что во время просмотра «Финала» плакал шесть раз.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду

На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Финансы

Рост ставок по вкладам вдвое сократил приток денег в инвестфонды

Средняя же доходность открытых ПИФов, почти все активы которых приходятся на розничных инвесторов, напротив, за год упала с 9,4 до 7,3%. При инфляции 4,3% за 2018 год паевые инвестфонды становятся не намного более доходными, чем банковские вклады.
Обновлено в 08:02
Энергетика

Forbes назвал крупнейших покупателей российской нефти

Российская редакция журнала Forbes составила рейтинг крупнейших покупателей российской нефти, и впервые в нем сменился лидер: китайский партнер «Роснефти» обошел трейдера ЛУКОЙЛа.
Обновлено в 08:14
Авто

Opel прекратил производство сразу трех моделей

Opel лишилась в своей линейке сразу трёх моделей. Речь идёт о кроссовере Mokka X, а также хетчбэках Adam и Karl.
Обновлено в 06:00
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Авто

Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей

Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Анжелика Варум выразила недовольство фотосессией в глянце

Обновлено в 07:45
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Адольф Гитлер
Немецкий политик
Немецкий политик и оратор, основоположник и центральная фигура национал-социализма, основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха, глава Национал-социалистической немецкой рабочей партии, рейхсканцлер и фюрер Германии, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Германии во Второй мировой войне.
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