Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в АргентинуРИА Новости 02:17
Федеральное бюро расследований рассекретило документы о проверке версии о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.
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У нас в архиве сохранилось несколько томов расследования обстоятельств последних дней жизни и смерти Гитлера. Все наши расследования, поиски каких-то доказательств, что Гитлер не покончил собой, были безуспешны.
— Михаил Мягков, российский историкРИА Новости 09:23
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Футбол
Широков сказал, будет ли «Динамо» страшно в матче с «Зенитом»
Заместитель генерального директора московского «Динамо» Роман Широков поделился своими ощущениями от грядущего матча его команды с «Зенитом» в чемпионате России по футболу.
Обновлено в 12:52
Спорт
Фигурист Ковтун заявил о завершении карьеры
Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:05
Политика
Мэй пригласила Зеленского как можно скорее посетить Великобританию
Британский премьер-министр Тереза Мэй пригласила победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского в самое ближайшее время посетить Соединенное Королевство и пожелала расширить сотрудничество двух стран в области безопасности и обороны.
Обновлено в 14:49
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено в 04:22
Политика
Минюст просит США передать России осужденного летчика Ярошенко
Минюст РФ подготовил для отправки в США новый запрос о передаче России летчика Константина Ярошенко, чтобы тот отбывал наказание на родине.
Обновлено в 11:42
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР
Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Авто
Haval сертифицировал кроссовер F7 для России
В Открытой базе Росстандарта появились данные о получении компанией Haval ОТТС на кроссовер F7, собираться который будет в РФ.
Обновлено в 13:14
Здоровье
Назван новый способ избежать ранней смерти
Обновлено в 00:34
Музыка
Сергей Лазарев рассказал о номере для Евровидения
Обновлено в 10:08
Политика
Пушков ответил на совет Кравчука Зеленскому по Крыму
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал обращение первого президента Украины Леонида Кравчука к Владимиру Зеленскому по поводу Крыма.
Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие
Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона»
Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 13:13
Футбол
Сульшер: «Матч с „Сити“ — лучший, какой сейчас мог бы быть у „МЮ“»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер считает матч с «Манчестер Сити» в среду лучшим способом исправиться за разгром «Эвертона» (0:4).
Обновлено в 08:36
Политика
В Турцию приехала официальная делегация из Адыгеи
За четыре дня делегация во главе с Муратом Кумпиловым побывает в трёх городах, встретится с местными чиновниками, депутатами, студентами и представителями черкесской диаспоры Официальная делегация Адыгеи во главе с Муратом Кумпиловым на четыре дня приехала в Турцию, сообщили в пресс-службе главы республики.
Обновлено в 10:18
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
ФСБ задержала террористов в Приморье перед визитом Ким Чен Ына
ФСБ сообщила о задержании в Приморье членов террористической ячейки, планировавших разбойные нападения на бизнесменов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Гаджеты
Компания Xiaomi представила электровелосипед с запасом хода в 120 км
В движение Электровелосипед приводит бесколлекторный двигатель мощностью 350 Вт. В настоящее время electric bicycle T1 доступен лишь на платформе коллективного финансирования Xiaomi.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Директор колледжа, в котором надругались над студентом, уволен
Напомним, что в начале апреля стало известно о надругательстве над студентом колледжа его однокурсниками.
Обновлено в 07:55
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России резко выросла
Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет.
Обновлено в 06:00
Экономика
Сбербанк нацелился на долю в Rambler Group
Переговоры Сбербанк и Rambler Group касаются приобретения группой банка существенного, но не контрольного пакета акций.
Обновлено 20 апреля в 22:25
Армия и оружие
Двигатель «первого этапа» для Су-57 запущен в серию
Двигатель «первого этапа» для истребителя пятого поколения Су-57 АЛ-41Ф-1 прошел все испытания и запущен в серийное производство.
Обновлено в 10:39
Общество
Путин одобрил строительство парка в формате «Зарядья» в Петербурге
Президент России Владимир Путин одобрил идею создания парковой зоны на берегу Невы напротив стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:12
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности
Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено в 14:16
Политика
Глава Ростова Виталий Кушнарев ушел в отставку
Решение об отставке приняли депутаты на 35-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы 23 апреля.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Елена Хромина развелась с мужем из-за измены
Осенью прошлого года экс-участница «Дома-2» Елена Хромина огорошила общественность неожиданным заявлением: она выходит замуж.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» возглавил строй кораблей на параде в Китае
Новейший головной фрегат «Адмирал Горшков» возглавил строй иностранных кораблей на морском параде по случаю 70-летия ВМС Китая.
Обновлено в 08:10
Кино
Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»
Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался.
Обновлено вчера в 17:49