Политика

ФБР рассекретило документы о бегстве ГитлераLenta.ru 03:57

Федеральное бюро расследований США рассматривало версию о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году. Об этом говорится в рассекреченных документах, опубликованных на сайте ФБР.
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Фюрер мертв. Почему бегство Гитлера невозможно?

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ФБР рассекретило досье о бегстве Гитлера

Газета.Ru06:26

ФБР опубликовало показания о бегстве Гитлера в Аргентину

РБК05:39

«У всех были двойники» - историк оценил версию о побеге Гитлера в Аргентину

ТК Звезда07:04

Сванидзе: Слухами о побеге Гитлера кормятся любители желтизны

Национальная служба новостей05:29

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

РИА Новости02:17

ФБР проверяло информацию о побеге Гитлера в Аргентину на подлодке

Российская газетавчера в 23:30
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Политика

Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия

ФСБ задержала бывшего главу СК в Карачаево-Черкесии по делу Арашуковых

Во вторник, 23 апреля, оперативники ФСБ задержали начальника центра по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел по КЧР Тимура Бетуганова.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Стена дома на Гражданском проспекте рухнула из-за перепланировки

Стена рухнула в квартире № 4 из-за самовольной перепланировки помещения.
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Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
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Политика

Савченко вернулась в Верховную раду

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Политика

Украинский судья подал иск против Порошенко

Судья Окружного административного суда Киева подал иск, составленный против президента Украины Петра Порошенко 23 апреля.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес

Гарик Харламов ответил на слова Витаса о своей дочке

Обновлено в 04:18
Происшествия

СК допросит Ахмеда Закаева по делу об убийстве Анны Политковской

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Авто

Китайский электромобиль бросил вызов Volkswagen

Небольшой китайский стартап заявил, что не боится конкуренции с мультибрендовым гигантом Volkswagen Group, который является не только крупнейшим автопроизводителем в Европе, но и производителем № 1 на главном в мире авторынке - в Китае.
Обновлено в 06:39
Общество

Кузнецова заявила о росте числа детских суицидов в России

Число детских суицидов в России за год выросло почти на 14%: в 2017 году было зафиксировано 692 детских суицида, в 2018 году - 788, что говорит том, что дети предоставлены сами себе и их проблемы не волнуют взрослых, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 06:14
Общество

В России добыли гигантский алмаз

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Тренера женской сборной Эквадора обвинили в домогательствах

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Кандидат на пост главы ЕК хочет заблокировать «Северный поток — 2»

Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещает приложить максимум усилий для того, чтобы заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".
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Шоу-бизнес

Звезда «Ворониных» Любовь Тихомирова развелась с мужем

Среди гостей было много звезд, даже актриса Нонна Гришаева не пропустила торжество.
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Общество

В РЖД представили новый купейный вагон

Обновлено в 06:55
Экономика

Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торгов

Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова выставят на торги, сообщила газета "Коммерсант".
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Tesla представила работу своего полноценного автопилота

Компания Tesla представила видеоролик, в котором продемонстрирована работа полноценного автопилота американских электромобилей.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов

Увиденное ужаснуло фанатов: Бритни выглядела отекшей, непричесанной и отстраненной от происходящего.
Обновлено в 04:07
Общество

Москвичей предупредили о майских штормах и ураганах

В мае и начале июня из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичном регионе могут пройти ураганы и штормовые ветра, передает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова.
Обновлено в 01:47
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В РЖД рассказали о сроках создания ВСМ Москва-Петербург

Обновлено в 02:00
Политика

Волкер поддержал диалог Зеленского с Путиным

Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в интервью PBS заявил, что он поддерживает намерение победившего во втором туре выборов Владимира Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.
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Кино

Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе

Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Политика

Третий губернатор на Украине после выборов решил уйти в отставку

За первые сутки после президентских выборов, завершившихся победой Владимира Зеленского, в отставку ушли два украинских губернатора.
Обновлено в 05:15
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В Омске дед сжег в печке двухлетнего внука

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Ленинского округа. Он затолкал в горящую печь двухлетнего внука.
Обновлено в 06:21
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Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
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Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы

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Армия и оружие

Носитель российских подводных роботов спускают на воду

Сегодня, 23 апреля, на воду спустят первый штатный носитель атомных стратегических беспилотных подводных аппаратов (БПА) «Посейдон».
Обновлено вчера в 19:33
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Опубликовано видео с возможным исполнителем теракта на Шри-Ланке

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США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана

В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
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Адольф Гитлер
Немецкий политик
Немецкий политик и оратор, основоположник и центральная фигура национал-социализма, основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха, глава Национал-социалистической немецкой рабочей партии, рейхсканцлер и фюрер Германии, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Германии во Второй мировой войне.
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