Политика
ФБР рассекретило документы о бегстве ГитлераLenta.ru 03:57
Федеральное бюро расследований США рассматривало версию о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году. Об этом говорится в рассекреченных документах, опубликованных на сайте ФБР.
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Политика
Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
ФСБ задержала бывшего главу СК в Карачаево-Черкесии по делу Арашуковых
Во вторник, 23 апреля, оперативники ФСБ задержали начальника центра по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел по КЧР Тимура Бетуганова.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Стена дома на Гражданском проспекте рухнула из-за перепланировки
Стена рухнула в квартире № 4 из-за самовольной перепланировки помещения.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Политика
Савченко вернулась в Верховную раду
Обновлено в 03:22
Политика
Украинский судья подал иск против Порошенко
Судья Окружного административного суда Киева подал иск, составленный против президента Украины Петра Порошенко 23 апреля.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Гарик Харламов ответил на слова Витаса о своей дочке
Обновлено в 04:18
Авто
Китайский электромобиль бросил вызов Volkswagen
Небольшой китайский стартап заявил, что не боится конкуренции с мультибрендовым гигантом Volkswagen Group, который является не только крупнейшим автопроизводителем в Европе, но и производителем № 1 на главном в мире авторынке - в Китае.
Обновлено в 06:39
Общество
Кузнецова заявила о росте числа детских суицидов в России
Число детских суицидов в России за год выросло почти на 14%: в 2017 году было зафиксировано 692 детских суицида, в 2018 году - 788, что говорит том, что дети предоставлены сами себе и их проблемы не волнуют взрослых, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 06:14
Общество
В России добыли гигантский алмаз
Обновлено в 07:17
Футбол
Тренера женской сборной Эквадора обвинили в домогательствах
Обновлено в 03:55
Политика
Кандидат на пост главы ЕК хочет заблокировать «Северный поток — 2»
Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещает приложить максимум усилий для того, чтобы заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Любовь Тихомирова развелась с мужем
Среди гостей было много звезд, даже актриса Нонна Гришаева не пропустила торжество.
Обновлено в 06:05
Общество
В РЖД представили новый купейный вагон
Обновлено в 06:55
Экономика
Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торгов
Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова выставят на торги, сообщила газета "Коммерсант".
Обновлено в 03:46
Гаджеты
Tesla представила работу своего полноценного автопилота
Компания Tesla представила видеоролик, в котором продемонстрирована работа полноценного автопилота американских электромобилей.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов
Увиденное ужаснуло фанатов: Бритни выглядела отекшей, непричесанной и отстраненной от происходящего.
Обновлено в 04:07
Общество
Москвичей предупредили о майских штормах и ураганах
В мае и начале июня из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичном регионе могут пройти ураганы и штормовые ветра, передает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова.
Обновлено в 01:47
Политика
В РЖД рассказали о сроках создания ВСМ Москва-Петербург
Обновлено в 02:00
Политика
Волкер поддержал диалог Зеленского с Путиным
Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в интервью PBS заявил, что он поддерживает намерение победившего во втором туре выборов Владимира Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:19
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Политика
Третий губернатор на Украине после выборов решил уйти в отставку
За первые сутки после президентских выборов, завершившихся победой Владимира Зеленского, в отставку ушли два украинских губернатора.
Обновлено в 05:15
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Омске дед сжег в печке двухлетнего внука
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Ленинского округа. Он затолкал в горящую печь двухлетнего внука.
Обновлено в 06:21
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Общество
Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Носитель российских подводных роботов спускают на воду
Сегодня, 23 апреля, на воду спустят первый штатный носитель атомных стратегических беспилотных подводных аппаратов (БПА) «Посейдон».
Обновлено вчера в 19:33
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено вчера в 08:44