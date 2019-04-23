ФБР рассекретило документы о бегстве ГитлераLenta.ru 03:57

Федеральное бюро расследований США рассматривало версию о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году. Об этом говорится в рассекреченных документах, опубликованных на сайте ФБР.

Политика Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.

Происшествия ФСБ задержала бывшего главу СК в Карачаево-Черкесии по делу Арашуковых Во вторник, 23 апреля, оперативники ФСБ задержали начальника центра по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел по КЧР Тимура Бетуганова.

Шоу-бизнес Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

Политика Украинский судья подал иск против Порошенко Судья Окружного административного суда Киева подал иск, составленный против президента Украины Петра Порошенко 23 апреля.

Авто Китайский электромобиль бросил вызов Volkswagen Небольшой китайский стартап заявил, что не боится конкуренции с мультибрендовым гигантом Volkswagen Group, который является не только крупнейшим автопроизводителем в Европе, но и производителем № 1 на главном в мире авторынке - в Китае.

Общество Кузнецова заявила о росте числа детских суицидов в России Число детских суицидов в России за год выросло почти на 14%: в 2017 году было зафиксировано 692 детских суицида, в 2018 году - 788, что говорит том, что дети предоставлены сами себе и их проблемы не волнуют взрослых, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Политика Кандидат на пост главы ЕК хочет заблокировать «Северный поток — 2» Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещает приложить максимум усилий для того, чтобы заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".

Шоу-бизнес Звезда «Ворониных» Любовь Тихомирова развелась с мужем Среди гостей было много звезд, даже актриса Нонна Гришаева не пропустила торжество.

Экономика Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торгов Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова выставят на торги, сообщила газета "Коммерсант".

Гаджеты Tesla представила работу своего полноценного автопилота Компания Tesla представила видеоролик, в котором продемонстрирована работа полноценного автопилота американских электромобилей.

Шоу-бизнес Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов Увиденное ужаснуло фанатов: Бритни выглядела отекшей, непричесанной и отстраненной от происходящего.

Общество Москвичей предупредили о майских штормах и ураганах В мае и начале июня из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичном регионе могут пройти ураганы и штормовые ветра, передает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова.

Политика Волкер поддержал диалог Зеленского с Путиным Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в интервью PBS заявил, что он поддерживает намерение победившего во втором туре выборов Владимира Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Кино Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.

Политика Третий губернатор на Украине после выборов решил уйти в отставку За первые сутки после президентских выборов, завершившихся победой Владимира Зеленского, в отставку ушли два украинских губернатора.

Энергетика Белоруссия приостановила экспорт нефти Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Происшествия В Омске дед сжег в печке двухлетнего внука Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Ленинского округа. Он затолкал в горящую печь двухлетнего внука.

Авто Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.

Армия и оружие Носитель российских подводных роботов спускают на воду Сегодня, 23 апреля, на воду спустят первый штатный носитель атомных стратегических беспилотных подводных аппаратов (БПА) «Посейдон».