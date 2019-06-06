ФБР обнародовало досье на снежного человекаРоссийская газета вчера в 22:00

с чего всё началось

Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека. Речь идет об анализе неких образцов, собранных в свое время одним из исследователей, который всю жизнь занимался поиском йети.

Политика Порошенко потребовал объяснить возможность снятия блокады Донбасса По мнению Порошенко, Зеленский обязан публично объяснить, как и на каком основании украинская делегация намерена обсуждать вопрос снятия блокады с Донбасса.

Экономика Силуанов на ПМЭФ заявил о росте экономики за счет нацпроектов Модератор из "Блумберг" уличила Силуанова в том, что правительство больше стремится к достижению стабильности экономики, а не к росту.

Общество Бари Алибасова готовят к срочной операции Участник группы "На-На" Владимир Левкин заявил, что продюсера Бари Алибасов срочно говорят к операции.

Экономика Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.

Шоу-бизнес Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.

Интернет Роскачество назвало самые ненадёжные пароли Специалисты порекомендовали не создавать пароли, в которых содержаться личные данные - имя, фамилия или дата рождения.

Происшествия Несколько десятков машин столкнулись на трассе во Владивостоке Во Владивостоке произошло массовое ДТП на объездной дороге Седанка–Патрокл. Столкнулись несколько десятков автомобилей.

Экономика Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс» Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.

Общество Верховный суд фактически отменил срок давности Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.

Энергетика «Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.

Экономика Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.

Политика Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБ Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал, так как он важен для национальной экономики.

Здоровье Ученые назвали достаточное число шагов в день для продления жизни Как установили учёные, риск смертности снижался вдвое, если участницы исследования совершали по 4400 шагов в день.

Кино Ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали сериал «Чернобыль» Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС оценили американский сериал «Чернобыль», в котором рассказывается о самой аварии, произошедшей 26 апреля 1986 года, и устранении ее последствий.

Энергетика «Роснефть» может приобрести четыре компании холдинга ПТК Речь идет о приобретении четырех компаний холдинга ПТК — ООО «Петербургская топливная компания», ООО «ПТК-Терминал», ООО «Гатчинская нефтяная компания» и ООО «Транс-Тайм».

Экономика Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".

Происшествия Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.

Общество YouTube запретил шовинистические видео Видеохостинг YouTube заявил об усилении работы по борьбе с видео, содержащими шовинистические материалы.

Происшествия В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.

Экономика Алкоголь и сигареты выпали из топ-5 самых популярных товаров у россиян Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России.

Политика Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.

Происшествия Врача обвинили в убийстве 25 пациентов в США В американском штате Огайо врача обвинили в убийстве 25 пациентов. Жертвам медика было от 37 до 85 лет, сообщает CBS News.

Происшествия Почти 70 тысяч жителей Якутии остались без света Без энергоснабжения оказались бытовые потребители, а также предприятия местной промышленности.

Авто Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины Американский концерн подписал соглашение с компанией Michelin о поставках безвоздушных шин, которые будут применяться на автономных электрокарах.

Технологии Facebook официально анонсирует свою криптовалюту до конца июня Facebook официально объявит о разработке собственного криптовалютного проекта до конца текущего месяца, как сообщает The Information.