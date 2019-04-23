Политика

ФБР рассекретило документы о бегстве ГитлераLenta.ru 03:57

Федеральное бюро расследований США рассматривало версию о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году. Об этом говорится в рассекреченных документах, опубликованных на сайте ФБР.
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ФБР рассекретило документы о «бегстве» Гитлера

РИА Новости02:17

ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера

Lenta.ru03:57

ФБР рассказало о проработке бегства Гитлера в Аргентину

Телеканал 360°03:39

ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера в Аргентину

Газета.Ru02:43

ФБР опубликовало показания о бегстве Гитлера в Аргентину

РБК05:39

ФБР рассекретило тайный донос о «бегстве» Гитлера в Аргентину

ТК Звезда00:36

ФБР проверяло информацию о побеге Гитлера в Аргентину на подлодке

Российская газетавчера в 23:30
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
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РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

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Forbes назвал самые дорогие особняки российских миллиардеров в Британии

Журнал Forbes отобрал самые дорогие объекты недвижимости российских бизнесменов в Великобритании. Список опубликован на сайте Forbes.
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Компания Tesla намерена запустить в США в 2020 году службу беспилотного такси, заявил в понедельник, 22 апреля, основатель и гендиректор компании Илон Маск на мероприятии для инвесторов.
Обновлено вчера в 22:04
Общество

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Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
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Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер пока живёт в резиденции главы региона, расположенной в Челябинске.
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Армия и оружие

Носитель российских подводных роботов спускают на воду

Сегодня, 23 апреля, на воду спустят первый штатный носитель атомных стратегических беспилотных подводных аппаратов (БПА) «Посейдон».
Обновлено вчера в 19:33
Армия и оружие

В США показали снимки российского серийного боевого вертолета Ми-28НМ

В небе над Ростовом заметили российский серийный вертолет. «Секретные» кадры Ми-28HM показало американское издание Defence Blog.
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Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни

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Общество

В России выросло число детских суицидов

Количество детских самоубийств в России увеличилось в 2018 году по сравнению с предыдущим годом и достигло почти 800.
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Происшествия

Уральца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство и поджог

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12 мая в рамках III Смотра-конкурса детских духовых оркестров ЦФО РФ на сцене Большого амфитеатра парка Зарядье выступят 28 детских и молодёжных духовых оркестров, группы барабанщиков и мажореток.
Обновлено вчера в 13:45
Кино

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Зрители плакали, снова смеялись и снова плакали. Накануне Крис Эванс признался, что во время просмотра «Финала» плакал шесть раз.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В регионах России прошли обыски и задержания «свидетелей Иеговы»

В Новосибирске, Приморье и Красноярском крае прошли обыски у членов запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы», сообщается на сайте организации.
Обновлено в 05:38
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Обновлено вчера в 20:14
Кино

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Обновлено в 05:22
Происшествия

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Немецкий политик и оратор, основоположник и центральная фигура национал-социализма, основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха, глава Национал-социалистической немецкой рабочей партии, рейхсканцлер и фюрер Германии, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Германии во Второй мировой войне.
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