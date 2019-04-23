Политика
ФБР рассекретило документы о бегстве ГитлераLenta.ru 03:57
Федеральное бюро расследований США рассматривало версию о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году. Об этом говорится в рассекреченных документах, опубликованных на сайте ФБР.
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Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Общество
Forbes назвал самые дорогие особняки российских миллиардеров в Британии
Журнал Forbes отобрал самые дорогие объекты недвижимости российских бизнесменов в Великобритании. Список опубликован на сайте Forbes.
Обновлено в 05:34
Авто
Tesla намерена запустить службу беспилотного такси в следующем году
Компания Tesla намерена запустить в США в 2020 году службу беспилотного такси, заявил в понедельник, 22 апреля, основатель и гендиректор компании Илон Маск на мероприятии для инвесторов.
Обновлено вчера в 22:04
Общество
Великий герцог Люксембурга Жан умер
Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
Обновлено в 02:48
Общество
Врио челябинского губернатора пока живёт в резиденции
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер пока живёт в резиденции главы региона, расположенной в Челябинске.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Носитель российских подводных роботов спускают на воду
Сегодня, 23 апреля, на воду спустят первый штатный носитель атомных стратегических беспилотных подводных аппаратов (БПА) «Посейдон».
Обновлено вчера в 19:33
Армия и оружие
В США показали снимки российского серийного боевого вертолета Ми-28НМ
В небе над Ростовом заметили российский серийный вертолет. «Секретные» кадры Ми-28HM показало американское издание Defence Blog.
Обновлено в 05:36
Хоккей
Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни
Канадский хоккеист заявил, что как только получил первую зарплату, сразу улетел из России, пообещав себе туда не возвращаться.
Обновлено в 02:32
Общество
В России выросло число детских суицидов
Количество детских самоубийств в России увеличилось в 2018 году по сравнению с предыдущим годом и достигло почти 800.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Уральца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство и поджог
Суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.
Обновлено в 04:51
Музыка
28 детских духовых оркестров выступят в Зарядье
12 мая в рамках III Смотра-конкурса детских духовых оркестров ЦФО РФ на сцене Большого амфитеатра парка Зарядье выступят 28 детских и молодёжных духовых оркестров, группы барабанщиков и мажореток.
Обновлено вчера в 13:45
Кино
«Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях»
Зрители плакали, снова смеялись и снова плакали. Накануне Крис Эванс признался, что во время просмотра «Финала» плакал шесть раз.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В регионах России прошли обыски и задержания «свидетелей Иеговы»
В Новосибирске, Приморье и Красноярском крае прошли обыски у членов запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы», сообщается на сайте организации.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Опрос показал, что россияне считают причиной пожара в Нотр-Даме
Половина россиян (56%) считают, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери скорее стал несчастный случай, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:14
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о съемке постельной сцены в «Игре престолов»
Актриса Мэйси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк в "Игре престолов", рассказала о съемке постельной сцены с ее участием.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Подмосковье женщина получила срок за суицид беременной дочери
В конечном итоге девушка свела счеты с жизнью. Впоследствии виновники были задержаны, признались в содеянном и получили суровый приговор.
Обновлено в 05:36
Политика
Зеленский запустил опрос о досрочном роспуске Рады
Партия Зеленского «Слуга народа» появилась на политическом поле Украины только перед президентскими выборами и в Раде не представлена.
Обновлено в 03:39
Наука
Ученые разработали структурированные поверхности, по которым все скользит
Пропитав структурированную поверхность материала смазкой, ученые Массачусетского технологического университета научились контролировать силу взаимодействия между двумя фазами.
Обновлено в 05:16
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
Здоровье
В Роспотребнадзоре разработали новый проект СанПиН по детскому питанию
Новый проект СанПиН предусматривает разработку отдельного меню для детей с хроническими заболеваниями, реализацию дополнительного питания для этой категории детей, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 02:01
Происшествия
На крыше небоскрёба в Маниле землетрясением расплескало бассейн
Вода из бассейна на крыше небоскреба Anchor Skysuites в Маниле пролилась на землю из-за землетрясения. Очевидцы опубликовали видеокадры.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Электросамокат взорвался в квартире в центре Москвы
Обновлено в 04:58
Происшествия
У скрипачки из ансамбля ФСБ похитили скрипку за 1,3 миллиона рублей
В Москве у артистки Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности (ФСБ) украли скрипку стоимостью в 1,31 миллиона рублей.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Садальский раскритиковал Максима Галкина
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
МакSим экстренно госпитализирована после ДТП
Представительница певицы МакSим рассказала о страшном ДТП, в которое попала ее подопечная.
Обновлено в 05:29
Энергетика
Кабмин Украины и «Нафтогаз» снижают цену на газ для граждан на 3,5%
Кабинет министров Украины и компания «Нафтогаз» договорились о снижении цены на газ для граждан на 3,5% с 1 мая.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык
Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим главному закону страны решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.
Обновлено в 05:24