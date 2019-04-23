Политика
ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера в АргентинуГазета.Ru 02:43
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило документы, из которых следует, что в 1945 году ведомство рассматривало версию о бегстве главы нацистской Германии Адольфа Гитлера в Аргентину.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 04:20, Ашберн
Политика
МИД Японии пояснил обновлённые формулировки о южных Курилах
Позиция японских властей в отношении южных островов Курильской гряды не изменилась, несмотря на обновлённые формулировки в ежегодном докладе МИД «Синяя книга по дипломатии».
Обновлено в 00:45
Гаджеты
Полная зарядка смартфона может навредить аккумулятору
Полная зарядка в большинстве случаев приводит к уменьшению срока службы аккумулятора.
Обновлено в 01:25
Общество
РЖД покажет купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 03:15
Наука
Пропуски завтраков увеличивают риск инсульта и проблем с сердцем
Частые пропуски завтраков повышают риск преждевременной смерти от инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 01:39
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Политика
Савченко вернулась на работу в Верховную раду
Обновлено в 03:45
Спорт
Елена Ильиных завершила карьеру
Обновлено вчера в 07:10
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
Обновлено в 03:46
Авто
В России почти 60% автопарка составляют машины старше 10 лет
Обновлено в 02:48
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено вчера в 06:34
Происшествия
В Маниле из-за землетрясения c крыши небоскреба пролился бассейн
На YouTube разместили ролик, на котором видно, как в столице Филиппин тонны воды выливаются из бассейна, расположенного на крыше 180 метрового небоскреба.
Обновлено вчера в 18:10
Авто
Новые правила уплаты транспортного налога вступили в силу
Речь идет о подписании Президентом России Федерального закона (607168-7 ФЗ), освобождающего владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 03:24
Авто
Tesla впервые показала работу полноценного автопилота на видео
Компания Tesla Motors опубликовала видео, демонстрирующее работу системы полностью автоматического управления.
Обновлено в 02:49
Происшествия
СК допросит Ахмеда Закаева по убийству Анны Политковской
Следствие допросит Ахмеда Закаева по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, сообщила РИА Новости адвокат потерпевших Анна Ставицкая.
Обновлено в 03:35
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии.
Обновлено в 03:29
Недвижимость
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Здоровье
В Роспотребнадзоре разработали новый проект СанПиН по детскому питанию
Новый проект СанПиН предусматривает разработку отдельного меню для детей с хроническими заболеваниями, реализацию дополнительного питания для этой категории детей, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 02:01
Технологии
Смартфон Huawei P30 Pro отправляет запросы на китайские серверы
Сетевые источники сообщают о том, что флагманский смартфон Huawei P30 Pro осуществляет отправку запросов, а возможно, и данных, на китайские правительственные серверы.
Обновлено вчера в 14:56
Экономика
Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торгов
Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова выставят на торги, сообщила газета "Коммерсант".
Обновлено в 03:46
Финансы
Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро
За I квартал текущего года реальный эффективный курс рубля вырос на 3,6%, в том числе к доллару — на 4%, а к евро — на 5,2%.
Обновлено вчера в 03:54
Авто
Новый компактный кроссовер Toyota займет место между RAV4 и C-HR
В течение 3 лет японский автопроизводитель планирует представить 12 новых и обновленных моделей, среди которых окажется полноприводный компактный кроссовер.
Обновлено в 02:19
Политика
Гройсман объявил, что уходит от Порошенко и создает свою партию
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что для участия в осенних выборах в Верховную раду он создаст новую политическую силу, в которую войдут люди с хорошей репутацией, "которые могут не только говорить, а реально делать вещи".
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Алла Пугачева с детства страдает от странной фобии
Как оказалось, певица с детства страдает от странной болезни – у нее фобия перед одеждой ярких цветов.
Обновлено в 03:54
Общество
Составлен рейтинг регионов России по приросту и убыли населения
Лидерами рейтинга «РИА Новостей» по приросту населения стали Севастополь, Ингушетия и Чечня с результатами 6,46%, 5,2%, 4,5% за три года соответственно.
Обновлено вчера в 03:29
Происшествия
Уголовные дела о халатности возбуждены после пожаров в Забайкалье
Следственный комитет России (СКР) по Забайкальскому краю возбудил уголовные дела о халатности (ч. 1 и 2 ст. 293 УК РФ) в связи с природными пожарами, в результате которых пострадало 34 человека и было уничтожено около сотни жилых домов.
Обновлено в 03:18