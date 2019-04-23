Политика

ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера в АргентинуГазета.Ru 02:43

Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило документы, из которых следует, что в 1945 году ведомство рассматривало версию о бегстве главы нацистской Германии Адольфа Гитлера в Аргентину.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ФБР рассказало о проработке бегства Гитлера в Аргентину

Телеканал 360°03:39

ФБР рассекретило документы о «бегстве» Гитлера в Аргентину

НТВ02:59

ФБР рассекретило тайный донос о «бегстве» Гитлера в Аргентину

ТК Звезда00:36

Стала известна новая версия самоубийства Гитлера

Национальная служба новостей02:40

ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера

Lenta.ru03:57

ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера в Аргентину

Газета.Ru02:43

ФБР проверяло информацию о побеге Гитлера в Аргентину на подлодке

Российская газетавчера в 23:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 04:20, Ашберн
Политика

МИД Японии пояснил обновлённые формулировки о южных Курилах

Позиция японских властей в отношении южных островов Курильской гряды не изменилась, несмотря на обновлённые формулировки в ежегодном докладе МИД «Синяя книга по дипломатии».
Обновлено в 00:45
Гаджеты

Полная зарядка смартфона может навредить аккумулятору

Полная зарядка в большинстве случаев приводит к уменьшению срока службы аккумулятора.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Юные убийцы инвалида из Березовского получили 36 лет на четверых

Обновлено в 03:24
Общество

РЖД покажет купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 03:15
Наука

Пропуски завтраков увеличивают риск инсульта и проблем с сердцем

Частые пропуски завтраков повышают риск преждевременной смерти от инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 01:39
Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Политика

Савченко вернулась на работу в Верховную раду

Обновлено в 03:45
Спорт

Елена Ильиных завершила карьеру

Обновлено вчера в 07:10
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Хоккей

Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ

Обновлено в 03:46
Авто

В России почти 60% автопарка составляют машины старше 10 лет

Обновлено в 02:48
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено вчера в 06:34
Происшествия

В Москве взорвался электросамокат и оставил трещину в стене дома

Обновлено в 02:35
Происшествия

В Маниле из-за землетрясения c крыши небоскреба пролился бассейн

На YouTube разместили ролик, на котором видно, как в столице Филиппин тонны воды выливаются из бассейна, расположенного на крыше 180 метрового небоскреба.
Обновлено вчера в 18:10
Авто

Новые правила уплаты транспортного налога вступили в силу

Речь идет о подписании Президентом России Федерального закона (607168-7 ФЗ), освобождающего владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 03:24
Общество

В Москве уровень сероводорода в воздухе превысил норму в три раза

Обновлено в 03:22
Авто

Tesla впервые показала работу полноценного автопилота на видео

Компания Tesla Motors опубликовала видео, демонстрирующее работу системы полностью автоматического управления.
Обновлено в 02:49
Происшествия

СК допросит Ахмеда Закаева по убийству Анны Политковской

Следствие допросит Ахмеда Закаева по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, сообщила РИА Новости адвокат потерпевших Анна Ставицкая.
Обновлено в 03:35
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в ряд стран

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии.
Обновлено в 03:29
Недвижимость

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Здоровье

В Роспотребнадзоре разработали новый проект СанПиН по детскому питанию

Новый проект СанПиН предусматривает разработку отдельного меню для детей с хроническими заболеваниями, реализацию дополнительного питания для этой категории детей, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 02:01
Технологии

Смартфон Huawei P30 Pro отправляет запросы на китайские серверы

Сетевые источники сообщают о том, что флагманский смартфон Huawei P30 Pro осуществляет отправку запросов, а возможно, и данных, на китайские правительственные серверы.
Обновлено вчера в 14:56
Экономика

Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торгов

Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова выставят на торги, сообщила газета "Коммерсант".
Обновлено в 03:46
Финансы

Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро

За I квартал текущего года реальный эффективный курс рубля вырос на 3,6%, в том числе к доллару — на 4%, а к евро — на 5,2%.
Обновлено вчера в 03:54
Авто

Новый компактный кроссовер Toyota займет место между RAV4 и C-HR

В течение 3 лет японский автопроизводитель планирует представить 12 новых и обновленных моделей, среди которых окажется полноприводный компактный кроссовер.
Обновлено в 02:19
Политика

Гройсман объявил, что уходит от Порошенко и создает свою партию

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что для участия в осенних выборах в Верховную раду он создаст новую политическую силу, в которую войдут люди с хорошей репутацией, "которые могут не только говорить, а реально делать вещи".
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Алла Пугачева с детства страдает от странной фобии

Как оказалось, певица с детства страдает от странной болезни – у нее фобия перед одеждой ярких цветов.
Обновлено в 03:54
Общество

Составлен рейтинг регионов России по приросту и убыли населения

Лидерами рейтинга «РИА Новостей» по приросту населения стали Севастополь, Ингушетия и Чечня с результатами 6,46%, 5,2%, 4,5% за три года соответственно.
Обновлено вчера в 03:29
Происшествия

Уголовные дела о халатности возбуждены после пожаров в Забайкалье

Следственный комитет России (СКР) по Забайкальскому краю возбудил уголовные дела о халатности (ч. 1 и 2 ст. 293 УК РФ) в связи с природными пожарами, в результате которых пострадало 34 человека и было уничтожено около сотни жилых домов.
Обновлено в 03:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное