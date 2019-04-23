Политика

ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в АргентинуLenta.ru 08:50

1. ФБР рассекретило документы о побеге Адольфа Гитлера Федеральное бюро расследований США (ФБР) опубликовало секретные документы с версиями о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину.
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ФБР рассекретило досье о «бегстве» Гитлера в Аргентину

РИА Новости09:23

ФБР раскрыло подробности о бегстве Гитлера в Аргентину

Газета.Ru10:01

Сванидзе: Слухами о побеге Гитлера кормятся любители желтизны

Национальная служба новостей05:29

Российский историк назвал спекуляцией сообщения о «бегстве» Гитлера в Аргентину

ТК Звезда09:58

ФБР опубликовало показания о бегстве Гитлера в Аргентину

РБК05:39

Российский историк раскритиковал версию ФБР о бегстве Гитлера

Lenta.ru08:59

ФБР проверяло информацию о побеге Гитлера в Аргентину на подлодке

Российская газетавчера в 23:30
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 10:24, Ашберн
Происшествия

В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей

Обновлено в 08:34
Авто

В России пересчитали все автомобили старше 10 лет

Обновлено в 02:48
Политика

Кремль раскрыл детали первой встречи Путина и Ким Чен Ына

Обновлено в 09:01
Происшествия

В Болгарии убийцу журналистки осудили на 30 лет тюрьмы

Мужчину, который изнасиловал и жестоко убил журналистку Викторию Маринову, приговорили к 30 годам заключения.
Обновлено вчера в 15:00
Общество

В РЖД представили новый купейный вагон

Обновлено в 06:55
Спорт

Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьеры

Четырёхкратный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун объявил о завершении профессиональных выступлений в возрасте 23 лет.
Обновлено в 07:14
Энергетика

Forbes представил рейтинг крупнейших покупателей российской нефти

Тройку лидеров, как и год назад, завершает подразделение «Роснефти» Rosneft Trading (25,1 млн тонн на $12,5 млрд).
Обновлено в 09:04
Происшествия

ФСБ задержала генерала и полковника по делу сенатора Арашукова

По делу, возбужденному против отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, в Карачаево-Черкесии задержаны сотрудниками ФСБ четыре человека.
Обновлено в 06:36
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми

В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес

Сергей Гармаш отменил творческую встречу из-за болезни

Народный артист РФ слег с температурой, и ему пришлось отказаться от творческой встречи с сотрудниками завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде 23 апреля.
Обновлено в 04:37
Экономика

Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»

Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Здоровье

Правительство может упростить прием в медучилища для борьбы с дефицитом врачей

«Прорабатывается вопрос упрощения требований к приему в медицинские училища для подготовки фельдшеров не после 11-го, а уже после 9-го класса, как это было ранее»,— сказала госпожа Голикова Совете законодателей в Санкт-Петербурге (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:07
Экономика

Уже 60% автомобилей в России покупают в кредит – исследование

Всего по итогам 1-го квартала 2019 года количество купленных в кредит автомобилей составило 191,3 тыс. единиц, а доля таких машин на рынке составила рекордные 59,2% от общих продаж.
Обновлено в 05:19
Происшествия

ИГ взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке

Обновлено в 07:25
Экономика

Росстат: продукты питания в марте подорожали на 0,6%

Продукты питания в России подорожали в марте на 0,6%, а в странах ЕС подешевели на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес

Садальский назвал Галкина провальным ведущим и обратился к Эрнсту

Обновлено в 09:44
Политика

На Украине захотели отобрать у Порошенко кондитерскую фабрику

В Киеве лидер социалистической партии Украины Илья Кива обратился в суд с исковым заявлением, в котором требует признать приватизацию принадлежащей нынешнему главе государства кондитерской фабрики им. Карла Маркса незаконной.
Обновлено в 09:46
Общество

Александр Кержаков развелся с женой через суд

Согласно сегодняшнему решению Петроградского районного суда, как только старший сын Кержакова отметит совершеннолетие, а произойдет это 1 мая 2031 года, футболист должен будет отчислять на содержание младшего сына уже четверть от всех своих доходов.
Обновлено в 09:54
Общество

В российских школах введут две новые должности

Минпросвещения России опубликовало проект постановления, согласно которому в школах будут введены две новые должности – «старший учитель» и «ведущий учитель».
Обновлено в 09:58
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Игры

Sony выпустит осенью PlayStation 4 Super Slim

По сообщению издания SegmentNext, компания Sony планирует выпустить PlayStation 4 Super Slim осенью текущего года.
Обновлено в 09:32
Авто

Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей

Официальное представительство марки в России — ООО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС» — объявило об отзыве 10 335 автомобилей моделей Citroen C1 и Peugeot 107, реализованных с февраля 2006 года по август 2015 года.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

Носитель «Посейдона» спущен на воду

Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:54
Общество

Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе»

В ближайшее время в Турции состоится одна из самых больших сходок «воров в законе».
Обновлено в 05:54
Происшествия

Уголовные дела о халатности возбуждены после пожаров в Забайкалье

Следственный комитет России (СКР) по Забайкальскому краю возбудил уголовные дела о халатности (ч. 1 и 2 ст. 293 УК РФ) в связи с природными пожарами, в результате которых пострадало 34 человека и было уничтожено около сотни жилых домов.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес

Харламов ответил Витасу после обнародования видео с мужским органом

Обновлено в 06:27
Хоккей

«Локомотив» не подтвердил переход Елесина в «Калгари»

Локомотив не подтвердил информацию о том, что защитник команды Александр Елесин подписал контракт с Калгари.
Обновлено в 10:16
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Каролине», несмотря на шайбу Овечкина

В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" в гостях проиграл "Каролине Харрикейнз", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко

Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 08:06
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Адольф Гитлер
Немецкий политик
Немецкий политик и оратор, основоположник и центральная фигура национал-социализма, основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха, глава Национал-социалистической немецкой рабочей партии, рейхсканцлер и фюрер Германии, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Германии во Второй мировой войне.
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