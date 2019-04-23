Политика
ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в АргентинуLenta.ru 08:50
1. ФБР рассекретило документы о побеге Адольфа Гитлера Федеральное бюро расследований США (ФБР) опубликовало секретные документы с версиями о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину.
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Происшествия
В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
Обновлено в 08:34
Авто
В России пересчитали все автомобили старше 10 лет
Обновлено в 02:48
Политика
Кремль раскрыл детали первой встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 09:01
Происшествия
В Болгарии убийцу журналистки осудили на 30 лет тюрьмы
Мужчину, который изнасиловал и жестоко убил журналистку Викторию Маринову, приговорили к 30 годам заключения.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
В РЖД представили новый купейный вагон
Обновлено в 06:55
Спорт
Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьеры
Четырёхкратный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун объявил о завершении профессиональных выступлений в возрасте 23 лет.
Обновлено в 07:14
Энергетика
Forbes представил рейтинг крупнейших покупателей российской нефти
Тройку лидеров, как и год назад, завершает подразделение «Роснефти» Rosneft Trading (25,1 млн тонн на $12,5 млрд).
Обновлено в 09:04
Происшествия
ФСБ задержала генерала и полковника по делу сенатора Арашукова
По делу, возбужденному против отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, в Карачаево-Черкесии задержаны сотрудниками ФСБ четыре человека.
Обновлено в 06:36
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми
В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Сергей Гармаш отменил творческую встречу из-за болезни
Народный артист РФ слег с температурой, и ему пришлось отказаться от творческой встречи с сотрудниками завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде 23 апреля.
Обновлено в 04:37
Экономика
Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Здоровье
Правительство может упростить прием в медучилища для борьбы с дефицитом врачей
«Прорабатывается вопрос упрощения требований к приему в медицинские училища для подготовки фельдшеров не после 11-го, а уже после 9-го класса, как это было ранее»,— сказала госпожа Голикова Совете законодателей в Санкт-Петербурге (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:07
Экономика
Уже 60% автомобилей в России покупают в кредит – исследование
Всего по итогам 1-го квартала 2019 года количество купленных в кредит автомобилей составило 191,3 тыс. единиц, а доля таких машин на рынке составила рекордные 59,2% от общих продаж.
Обновлено в 05:19
Происшествия
ИГ взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке
Обновлено в 07:25
Экономика
Росстат: продукты питания в марте подорожали на 0,6%
Продукты питания в России подорожали в марте на 0,6%, а в странах ЕС подешевели на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 09:22
Политика
На Украине захотели отобрать у Порошенко кондитерскую фабрику
В Киеве лидер социалистической партии Украины Илья Кива обратился в суд с исковым заявлением, в котором требует признать приватизацию принадлежащей нынешнему главе государства кондитерской фабрики им. Карла Маркса незаконной.
Обновлено в 09:46
Общество
Александр Кержаков развелся с женой через суд
Согласно сегодняшнему решению Петроградского районного суда, как только старший сын Кержакова отметит совершеннолетие, а произойдет это 1 мая 2031 года, футболист должен будет отчислять на содержание младшего сына уже четверть от всех своих доходов.
Обновлено в 09:54
Общество
В российских школах введут две новые должности
Минпросвещения России опубликовало проект постановления, согласно которому в школах будут введены две новые должности – «старший учитель» и «ведущий учитель».
Обновлено в 09:58
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Игры
Sony выпустит осенью PlayStation 4 Super Slim
По сообщению издания SegmentNext, компания Sony планирует выпустить PlayStation 4 Super Slim осенью текущего года.
Обновлено в 09:32
Авто
Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей
Официальное представительство марки в России — ООО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС» — объявило об отзыве 10 335 автомобилей моделей Citroen C1 и Peugeot 107, реализованных с февраля 2006 года по август 2015 года.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Носитель «Посейдона» спущен на воду
Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:54
Общество
Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе»
В ближайшее время в Турции состоится одна из самых больших сходок «воров в законе».
Обновлено в 05:54
Происшествия
Уголовные дела о халатности возбуждены после пожаров в Забайкалье
Следственный комитет России (СКР) по Забайкальскому краю возбудил уголовные дела о халатности (ч. 1 и 2 ст. 293 УК РФ) в связи с природными пожарами, в результате которых пострадало 34 человека и было уничтожено около сотни жилых домов.
Обновлено в 03:18
Хоккей
«Локомотив» не подтвердил переход Елесина в «Калгари»
Локомотив не подтвердил информацию о том, что защитник команды Александр Елесин подписал контракт с Калгари.
Обновлено в 10:16
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Каролине», несмотря на шайбу Овечкина
В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" в гостях проиграл "Каролине Харрикейнз", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко
Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 08:06