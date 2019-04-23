Политика
ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в АргентинуLenta.ru 08:50
1. ФБР рассекретило документы о побеге Адольфа Гитлера Федеральное бюро расследований США (ФБР) опубликовало секретные документы с версиями о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину.
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У нас в архиве сохранилось несколько томов расследования обстоятельств последних дней жизни и смерти Гитлера. Все наши расследования, поиски каких-то доказательств, что Гитлер не покончил собой, были безуспешны.
— Михаил Мягков, российский историкРИА Новости 09:23
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