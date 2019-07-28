Происшествия
ФБР объявило награду за помощь в поимке «розовой бандитки»Комсомольская правда 18:31
Десять тысяч долларов обещает заплатить Федеральное бюро расследований США (ФБР) тому, кто предоставит информацию о "розовой бандитке", ограбившей за последние восемь дней уже четыре банка на восточном побережье Соединенных Штатов.
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с чего всё началось
Как отмечает Fox News, своё прозвище предполагаемая преступница получила в связи с тем, что в некоторых случаях была замечена на месте ЧП с розовой сумкой.RT на русском13:01
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