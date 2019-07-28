с чего всё началось

Десять тысяч долларов обещает заплатить Федеральное бюро расследований США (ФБР) тому, кто предоставит информацию о "розовой бандитке", ограбившей за последние восемь дней уже четыре банка на восточном побережье Соединенных Штатов.

ФБР объявило награду за помощь в поимке «розовой бандитки»

Происшествия Осужден полковник ФСБ из управления президента Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам тюремного заключения.

Футбол ЦСКА победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне поднялся до отметки 708 см, превысив на 8 см показатель критического уровня.

Происшествия На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Общество Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту Большинство российских граждан не собираются оформлять электронные паспорта, поскольку не доверяют им, считая ненадежными.

Космос В Москве представили проект аппарата, который изучит участки Луны В московском Музее космонавтики презентовали проект микроспутника, разработанный российскими инженерами для изучения участков Луны, информирует ТАСС.

Армия и оружие Дмитрий Медведев посетит в Севастополе парад в честь Дня ВМФ 28 июля Дмитрий Медведев посетит парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-морского флота России, а 29 июля проведет совещание о ходе реализации национальных проектов в Крыму и Севастополе.

Авто «АвтоВАЗ» рассказал о хэтчбеке Lada Vesta Как планировалось в компании, обновленное семейство Lada Vesta будет поставляться на рынок в следующем порядке: седан и хэтчбек, а за ними универсал и универсал «Кросс».

Кино Орландо Блум оценил шансы его Леголаса на возвращение Популярный британский актер Орландо Блум, сыгравший Леголаса в полнометражных трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", оценил шансы на возвращение его персонажа в новой многосерийной экранизации, которую готовит компания Amazon.

Здоровье Врачи придумали новый способ лечения сердца после инфаркта Врачи решили устанавливать тканеинженерные «заплатки», заселяющие живыми клетками сердца, которые пересаживают больному.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Отношения пока еще сложные, но уже можно найти выход из ситуации.

Политика В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.

Политика Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в "Московию" и назвал единственным результатом Майдана "легализацию нацизма".

Экономика Назван решающий месяц для «Северного потока-2» Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Спорт Победителем «Тур де Франс» стал 22-летний колумбиец Берналь Самым молодым победителем генеральной классификации велогонки «Тур де Франс» с 1909 года стал 22-летний колумбиец Эган Берналь, сообщает 28 июля издание Eurosport.

Здоровье В Красноярске сезон клещей пошёл на спад Всего с начала сезона зарегистрировано более 17 тысяч случаев присасывания клещей.

Экономика Минкомсвязь подключит соцобъекты к интернету с опережением сроков Все социально-значимые объекты в России будут подключены к высокоскоростному интернету до конца 2021 года.

Политика Великобритания готовится к выходу из ЕС без соглашения Канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув, на которого премьер Борис Джонсон возложил обязанности координатора подготовительной работы правительства к Brexit, сообщил, что королевство готовится к выходу из Европейского союза без сделки.

Общество Умерла самая умная собака в мире В США умерла собака породы бордер-колли по кличке Чейзер, которую называли самой умной собакой в мире.