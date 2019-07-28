Происшествия

ФБР объявило награду за информацию о «розовой бандитке»РИА Новости вчера в 13:02

Федеральное бюро расследований США (ФБР) назначило награду в 10 тысяч долларов за информацию о "розовой бандитке", которая ограбила уже четыре банка, сообщает в воскресенье телеканал Fox News.
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с чего всё началось
Как отмечает Fox News
, своё прозвище предполагаемая преступница получила в связи с тем, что в некоторых случаях была замечена на месте ЧП с розовой сумкой.
RT на русскомвчера в 13:01

Подробнее о событии

ФБР предложило награду за данные об ограбившей банки «розовой бандитке»

РБКвчера в 15:32

ФБР озаботилось поимкой «розовой бандитки»

Lenta.ruвчера в 14:08

ФБР назначило награду за женщину, грабящую банки с помощью записки

News.ruвчера в 13:01

За «розовую бандитку» объявлено вознаграждение

Вести.Ruвчера в 13:04

ФБР объявило награду за информацию о «розовой бандитке»

РИА Новостивчера в 13:02

ФБР назначило вознаграждение за информацию о «розовой бандитке»

RT на русскомвчера в 13:01

ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»

Газета.Ruвчера в 13:26
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
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Иран планирует новые шаги по сворачиванию ядерной сделки

Мировое сообщество примет все меры, чтобы у Ирана не появилось ядерного оружия, добавил Александр Шумилин.
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В Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках были эвакуированы более тысячи человек.
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Происшествия

У больницы, где находится Алексей Навальный, продолжаются задержания

UPD (2:10 ночи): юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев, который был задержан у 64-ой больницы в Москве и сейчас находится в ОВД Академический, подтвердил «Открытым медиа», что ночью на задержанных составляют протокол по административной статье 20.2 часть 5.
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Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП

Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.
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Политика

В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию

Напомним, в феврале 2019 года бывший президент Украины Петр Порошенко заявлял о наличии «угрозы вторжения Вооружённых сил Российской Федерации вглубь территории украинского государства».
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Общество

Москвичей предупредили о температурном антирекорде

Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
Обновлено вчера в 20:53
Политика

В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие

В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания

Обновлено вчера в 16:52
Происшествия

Появились первые жертвы стрельбы на фестивале в Калифорнии

В Калифорнии в результате стрельбы на фестивале еды погибли по меньшей мере три человека.
Обновлено вчера в 23:55
Здоровье

В Индии родился ребенок-русалка

По словам врачей, роды проходили нормально, однако, когда ребенок появился на свет, медики были шокированы: малыш родился со сросшимися ногами и был очень слаб.
Обновлено вчера в 11:41
Политика

Интервью с Путиным номинировали на премию «Эмми»

Прошлогоднее интервью американского журналиста Fox News Криса Уоллеса с российским лидером Владимиром Путиным выдвинули на получение награды премии "Эмми".
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия

Около 1 тыс. человек эвакуировали из-за наводнения в Амурской области

Как сообщили в пресс-службе МЧС, около 600 жилых домов подтоплено в 16 населенных пунктах Приамурья, а сотрудники спецслужб эвакуировали около 1 тыс. человек, включая 333 детей.
Обновлено 27 июля в 03:53
Происшествия

Полицейских научили правильно закупать наркотики

Новые разъяснения для полицейских появились в ведомстве после нашумевшего дела Ивана Голунова, которому могли подкинуть наркотики сами правоохранители.
Обновлено в 00:45
Политика

В ходе акции протеста в центре столицы полицейские действовали жестко и нанесли травмы большому количеству людей

Травмы получили как обычные протестующие, так и журналисты и вовсе случайные люди.
Обновлено 27 июля в 11:05
Происшествия

В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве

Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено вчера в 08:34
Экономика

Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России

Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова рассказала об уровне разрыва между богатым и бедным населением в России, передает "Российская газета".
Обновлено вчера в 02:10
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

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Технологии

Людям предложили записывать секс «на будущее»

Компания VR Bangers заявила о запуске программы, которая позволит людям записать секс со своим партнером в виртуальной реальности для хранения на будущее.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика

В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег

Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
Обновлено в 00:54
Происшествия

В Кузбассе целый день искали пропавшего в лесу трехлетнего мальчика

Были организованы поисковые работы: правоохранители и добровольцы прочесывали лес. В итоге, малыша удалось отыскать.
Обновлено вчера в 16:59
Политика

Помпео заявил, что Иран отказался его принять

Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено вчера в 18:31
Общество

Новый сервис расскажет о загрязнении воды в Черном море

«Планируется сделать общедоступный сервис, который позволит с учетом спутниковых снимков и метеоданных с высокой точностью прогнозировать, в каких местах будет загрязнение акватории Черного моря сточными канализационными водами», — цитирует его агентство.
Обновлено вчера в 22:40
Энергетика

Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина

Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».
Обновлено вчера в 23:44
Общество

В Красноярском крае горят тысячи гектаров леса

Обновлено вчера в 23:05
Политика

В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке

Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.
Обновлено вчера в 21:30
Футбол

ЦСКА победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу

ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 14:04
Авто

Составлен топ-5 лучших новых кроссоверов в России в 2019 году

Обновлено вчера в 04:46
Общество

Женщина разделась догола из-за аномальной жары и попала на видео

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Общество

Не стригшийся 10 лет подросток из Великобритании поразил парикмахера

Подросток, который не стригся в течение 10 лет, удивил парикмахера состоянием волос.
Обновлено вчера в 08:47
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