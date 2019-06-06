Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человекаРоссийская газета вчера в 22:00
Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека. Речь идет об анализе неких образцов, собранных в свое время одним из исследователей, который всю жизнь занимался поиском йети.
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Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено вчера в 04:32
Хоккей
Панарин провел тренировку по боксу
Форвард «Коламбус Блю Джэкетс» Артемий Панарин провел тренировку по боксу. Об этом россиянин рассказал в своем Instagram.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Обновлено вчера в 16:58
Футбол
Джанни Инфантино переизбран на пост главы ФИФА
Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Американец прыгнул с парашютом в 97 лет
Вместе с Райсом с парашютом прыгнули более 200 парашютистов из 14 стран, добавляет People.
Обновлено вчера в 22:46
Наука
На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
Мощное извержение может произойти на вулкане Большая Удина на Камчатке, который ранее считался потухшим, сообщает издание "Наука в Сибири" Сибирского отделения РАН.
Обновлено вчера в 22:54
Общество
В Южно-Сахалинске появятся новая стела, въездная арка и стена с легальным граффити
Предполагается, что новые стела и арка появятся на перекрестке улиц Куропатко и Мира уже в следующем году.
Обновлено в 00:03
Политика
Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено вчера в 21:27
Общество
Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова
Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.
Обновлено вчера в 16:45
Экономика
Глава Минпромторга оценил будущее SSJ-100
Обновлено вчера в 19:08
Экономика
EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в Россию
Несмотря на «сложный период» в отношениях с Россией, США вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию, — впервые с 2013 года, свидетельствуют результаты ежегодного исследования аудиторско-консалтинговой сети EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год» (есть у РБК).
Обновлено в 00:02
Происшествия
В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов
Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Морозов покинул пост врио главы Астраханской области ради спецслужб
Вынужденная отставка врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова обусловлена семейными обстоятельствами, сообщил высокопоставленный источник.
Обновлено вчера в 07:20
Кино
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили сериал «Чернобыль»
Обновлено вчера в 08:22
Футбол
Неймар получил травму в матче с Катаром
Форвард был вынужден покинуть поле из-за травмы уже на 21-й минуте игры. Степень тяжести повреждения Неймара на данный момент неизвестна.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
По всей России произошел сбой в базе ГИБДД
Источник в правоохранительных структурах проинформировал о том, что на территории всей РФ произошел сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД – невозможно зарегистрировать транспортные средства, а также снять их с учета.
Обновлено вчера в 03:05
Армия и оружие
Аэропорт в Триполи подвергся авиаудару
Взлётно-посадочная полоса аэропорта Митига в Триполи подверглась авиаудару.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
У здания школы в Новой Зеландии произошла стрельба
Обновлено вчера в 21:40
Авто
Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
В МЧС сообщили о недопуске подкрепления к горевшему SSJ в Шереметьеве
Обновлено вчера в 10:26
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 21:38
Наука
Китай приветствовал участие иностранных компаний в развитии 5G
Министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй заявил, что Пекин приветствует участие компаний с иностранным капиталом в развитии технологий и рынка 5G в стране, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:57
Хоккей
СКА подписал контракт с Кагарлицким
Обновлено вчера в 11:18
Наука
Самолёт будущего: V-образный пассажирский лайнер изменит авиацию
Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено вчера в 15:21
Общество
Роскачество нашло кишечную палочку и плесень в популярных марках чая
Обновлено 04 июня в 04:13
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
Обновлено вчера в 19:28