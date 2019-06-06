ФБР обнародовало досье на снежного человекаРоссийская газета вчера в 22:00

с чего всё началось

Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека. Речь идет об анализе неких образцов, собранных в свое время одним из исследователей, который всю жизнь занимался поиском йети.

Экономика «Перекресток» продаст еду в долг Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».

Происшествия Сотрудниц посольства России в Израиле обвинили в краже 50 млн руб «В период с октября 2012 по август 2014 года главный бухгалтер посольства Наталия Журавлева, используя свое служебное положение, совместно с сотрудником посольства Анной Сидоровой и при содействии работника ФГУП «Госзагрансобственность» Ирины Лось похитила с валютных счетов загранучреждения денежные средства на сумму более 49 млн в рублевом эквиваленте», — говорится в сообщении СК.

Авто Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed В компании рассказали, что внешность автомобиля разрабатывали в студии во Франкфурте под руководством вице-президента Kia Europe по дизайну Грегори Гийома.

Общество Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.

Политика В Астраханской области сменился временный губернатор Президент РФ Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова и назначил на этот пост Игоря Бабушкина.

Наука К 2050 году из-за глобального потепления цивилизация придет в упадок Исследовательская группа под руководством экс-главы Минобороны Австралии Криса Барри называет последствия изменения климата «угрозой существованию цивилизации».

Политика Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).

Здоровье Депздрав рассказал, как избавиться от пиявок на теле От пиявок следует избавляться при помощи обработки йодом, солью или спиртом.

Политика Зеленского обвинили в плагиате Порошенко Пресс-секретарь экс-лидера Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в плагиате.

Футбол Куман: говорил с де Лигтом о его будущем, но это секрет Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, ранее выступавший в составе «Барселоны», признался, что обсуждал с защитником «Аякса» Маттейсом де Лигтом его будущее.

Происшествия В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.

Экономика Кудрин оценил потенциал роста российской экономики С начала года, по словам главы Счетной палаты, достиг $40 млрд, передает «Интерфакс».

Шоу-бизнес Певица Нюша впервые показала дочь Российская исполнительница Нюша впервые показала свою дочь. Девушка выложила в Instagram снимок с совместной прогулки с певицей Ханной.

Политика Кучма призвал официально запретить «стрелять в ответ» в Донбассе Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что запрет на "стрельбу в ответ" должен быть прописан документально.

Шоу-бизнес Катя Гордон публично назвала Ксению Собчак старой и страшной Похоже, что между Катей Гордон и Ксенией Собчак назревает очередной виток скандала, длящегося уже 11 лет.

Шоу-бизнес Вера Брежнева сделала заявление об измене Меладзе В подписи к посту Брежнева впервые упомянула недавний инцидент, когда похожего на ее мужа Константина Меладзе мужчину застали в баре нежничающим с неизвестной блондинкой.

Транспорт Ряд улиц Москвы перекроют в связи с празднованием Дня России Автомобилистов предупреждают, что в связи с празднованием Дня России 12 июня ряд центральных улиц Москвы будет перекрыт для транспорта, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Экономика РЖД и «Русал» договорились о перевозках по железной дороге В рамках соглашения "Русал" намерен осуществлять предъявление грузов к перевозке железнодорожным транспортом в соответствии с согласованными с РЖД планами на перевозку грузов и рассмотреть возможность сохранения объемов отгрузки не ниже уровня 2018 года, говорится в сообщении РЖД.

Политика Венгрия расширит свою ГТС для газа из «Турецкого потока» Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Венгрия подтвердила намерение расширить до конца года свою газотранспортную систему, чтобы получать газ из «Турецкого потока».

Происшествия В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.