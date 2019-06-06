Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человекаРоссийская газета вчера в 22:00
Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека. Речь идет об анализе неких образцов, собранных в свое время одним из исследователей, который всю жизнь занимался поиском йети.
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с чего всё началось
Федеральное бюро расследований США опубликовало архивные документы, из которых следует, что ведомство в 1970-е годы всерьез занималось изучением проблемы бигфута –Газета.Ru01:35
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Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК сообщил, что в апреле 2014 года глава Госдепартамента США Джон Керри предложил ему "для порядка" провести повторный референдум в Крыму.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В результате крушения вертолета в Грузии погибли три человека
По предварительным данным, в результате крушения в Казбегском районе Грузии вертолета Bell 505 погибли двое туристов и пилот.
Обновлено в 04:46
Политика
Лавров раскритиковал спекуляции вокруг Союзного договора с Белоруссией
Текст Союзного договора России и Белоруссии не вызывает спекуляций о том, что этот документ ставит целью вывести кого-то на "президентский трон", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 17:25
Кино
Том Холланд проспойлерил нового «Человека-паука»
«Человек-паук: Вдали от дома» выйдет в прокат 4 июля 2019 года.
Обновлено в 04:36
Общество
Бари Алибасова готовят к операции
Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Политика
Рада отказалась от законопроекта Зеленского о незаконном обогащении
Верховная Рада снова отказалась рассматривать законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Обновлено в 05:57
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Обновлено в 06:12
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Политика
В Кремле сочли успешным опыт работы выходцев из ФСО во главе регионов
Морозов с 1994 года работал в ФСО.
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.
Обновлено в 03:54
Экономика
Кудрин оценил вероятность экономического кризиса в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин оценил вероятность наступления экономического кризиса в России.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Здоровье
Доктор медицины рассказал, чем опасен ожог пищеварительного тракта
Интоксикация может затронуть и другие органы — почки и печень, но первый и основной удар принимает на себя желудочно-кишечный тракт.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Американского врача обвинили в убийстве 25 пациентов
Врач из штата Огайо Уильям Хасел арестован по обвинению в преднамеренном убийстве 25 своих пациентов.
Обновлено в 04:39
Экономика
Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБ
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что компания «Яндекс» не станет жертвой административного давления. Его слова приводит «Интерфакс».
Обновлено в 04:25
Политика
Парубий предрёк капитуляцию в случае запрета ответного огня в Донбассе
Спикер Верховной рады Андрей Парубий в ходе заседания парламента предупредил, что возможный запрет на «стрельбу в ответ» в Донбассе станет путём к капитуляции.
Обновлено в 05:58
Авто
Geely увеличивает гарантию на автомобили в России
Гарантийные обязательства компании ограничены сроком до четырех лет или пробегом в 100 тыс. км. Наряду с расширением гарантии, 1 июля увеличатся цены на три модели Geely — Atlas, Emgrand X7 и Emgrand 7.
Обновлено вчера в 11:02
Здоровье
Вертолёт санавиации для тяжелобольных прибыл в Новосибирск
Вертолёт санавиации для тяжелобольных прибыл в Новосибирск, сообщила пресс-служба правительство по Новосибирской области.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Собчак разделила людей на «благородных» и «дворняг»
Российская телеведущая Ксения Собчак раскрыла в своем профиле в Instragram признак благородного человека.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Россия заплатит 10 тыс. евро двум жителям Чувашии, избитым полицейским
Двое жителей Чувашии, которых побил бывший полицейский, по решению ЕСПЧ получат компенсацию в 18 раз больше, чем определил им суд в России, — по 5 тыс. евро.
Обновлено в 06:10
Наука
Машинное обучение предсказало рост кристаллов в два раза лучше людей
Китайские физики применили методы машинного обучения для прогнозирования успеха экспериментов по росту монокристаллов на основе выбранных условий.
Обновлено 04 июня в 12:53
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Здоровье
7 симптомов, которые могут указывать на сердечный приступ у женщин
Внезапная усталость, возникающая, несмотря на нормальный сон (минимум 7 часов) и отсутствие тяжелых нагрузок, может быть первым предвестником приближающегося сердечного приступа у женщин.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия
На объездной трассе Седанка—Патрокл произошло массовое ДТП
Массовое ДТП произошло на объездной трассе Седанка—Патрокл. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl.
Обновлено вчера в 21:06
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
В четверг православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из важнейших праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа.
Обновлено в 02:18
Политика
В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Футбол
«Тоттенхэм» назвал «Реалу» цену на Эриксена
Лондонский "Тоттенхэм" продолжает вести переговоры с мадридским "Реалом" насчет продажи полузащитника Кристиана Эриксена.
Обновлено в 01:41
Политика
В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27