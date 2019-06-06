ФБР обнародовало досье на снежного человекаРоссийская газета вчера в 22:00

с чего всё началось

Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека. Речь идет об анализе неких образцов, собранных в свое время одним из исследователей, который всю жизнь занимался поиском йети.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК сообщил, что в апреле 2014 года глава Госдепартамента США Джон Керри предложил ему "для порядка" провести повторный референдум в Крыму.

Происшествия В результате крушения вертолета в Грузии погибли три человека По предварительным данным, в результате крушения в Казбегском районе Грузии вертолета Bell 505 погибли двое туристов и пилот.

Политика Лавров раскритиковал спекуляции вокруг Союзного договора с Белоруссией Текст Союзного договора России и Белоруссии не вызывает спекуляций о том, что этот документ ставит целью вывести кого-то на "президентский трон", заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Кино Том Холланд проспойлерил нового «Человека-паука» «Человек-паук: Вдали от дома» выйдет в прокат 4 июля 2019 года.

Общество Бари Алибасова готовят к операции Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.

Политика Рада отказалась от законопроекта Зеленского о незаконном обогащении Верховная Рада снова отказалась рассматривать законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Происшествия Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.

Происшествия В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.

Экономика Кудрин оценил вероятность экономического кризиса в России Глава Счётной палаты Алексей Кудрин оценил вероятность наступления экономического кризиса в России.

Происшествия В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.

Здоровье Доктор медицины рассказал, чем опасен ожог пищеварительного тракта Интоксикация может затронуть и другие органы — почки и печень, но первый и основной удар принимает на себя желудочно-кишечный тракт.

Происшествия Американского врача обвинили в убийстве 25 пациентов Врач из штата Огайо Уильям Хасел арестован по обвинению в преднамеренном убийстве 25 своих пациентов.

Экономика Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБ Вице-премьер Максим Акимов заявил, что компания «Яндекс» не станет жертвой административного давления. Его слова приводит «Интерфакс».

Политика Парубий предрёк капитуляцию в случае запрета ответного огня в Донбассе Спикер Верховной рады Андрей Парубий в ходе заседания парламента предупредил, что возможный запрет на «стрельбу в ответ» в Донбассе станет путём к капитуляции.

Авто Geely увеличивает гарантию на автомобили в России Гарантийные обязательства компании ограничены сроком до четырех лет или пробегом в 100 тыс. км. Наряду с расширением гарантии, 1 июля увеличатся цены на три модели Geely — Atlas, Emgrand X7 и Emgrand 7.

Здоровье Вертолёт санавиации для тяжелобольных прибыл в Новосибирск Вертолёт санавиации для тяжелобольных прибыл в Новосибирск, сообщила пресс-служба правительство по Новосибирской области.

Шоу-бизнес Собчак разделила людей на «благородных» и «дворняг» Российская телеведущая Ксения Собчак раскрыла в своем профиле в Instragram признак благородного человека.

Происшествия Россия заплатит 10 тыс. евро двум жителям Чувашии, избитым полицейским Двое жителей Чувашии, которых побил бывший полицейский, по решению ЕСПЧ получат компенсацию в 18 раз больше, чем определил им суд в России, — по 5 тыс. евро.

Наука Машинное обучение предсказало рост кристаллов в два раза лучше людей Китайские физики применили методы машинного обучения для прогнозирования успеха экспериментов по росту монокристаллов на основе выбранных условий.

Экономика «Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».

Здоровье 7 симптомов, которые могут указывать на сердечный приступ у женщин Внезапная усталость, возникающая, несмотря на нормальный сон (минимум 7 часов) и отсутствие тяжелых нагрузок, может быть первым предвестником приближающегося сердечного приступа у женщин.

Происшествия На объездной трассе Седанка—Патрокл произошло массовое ДТП Массовое ДТП произошло на объездной трассе Седанка—Патрокл. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl.

Религия Православный мир празднует Вознесение Господне В четверг православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из важнейших праздников, который отмечается на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа.

Политика В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.

Футбол «Тоттенхэм» назвал «Реалу» цену на Эриксена Лондонский "Тоттенхэм" продолжает вести переговоры с мадридским "Реалом" насчет продажи полузащитника Кристиана Эриксена.