Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»Газета.Ru 13:26
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
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с чего всё началось
Как отмечает Fox News, своё прозвище предполагаемая преступница получила в связи с тем, что в некоторых случаях была замечена на месте ЧП с розовой сумкой.RT на русском13:01
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 20:31, Вашингтон
Культура
Умерла актриса Расси Тейлор, озвучивавшая Минни-Маус
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Происшествия
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Следственный комитет России начал проверку после гибели гонщика Сергея Боричева на соревновании "Московская миля" в Подмосковье, сообщает РИА "Новости".
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Технологии
Рогозин проведет первое совещание по развитию частной космонавтики
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в космической отрасли, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проведет первое совещание по развитию в стране частной космонавтики.
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Происшествия
В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
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Чиновник, раскрывший коррупцию в ФСБ, получил 4,5 года за мошенничество
Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным.
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Наука
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Правительство Саудовской Аравии подписало соглашение с компанией Virgin Hyperloop One, контракт предусматривает строительство 35-километрового тестового тоннеля для реализации первого этапа футуристической транспортной концепции.
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Музыка
Гитару с автографами музыкантов The Doors продали на аукционе в РФ
На аукционе «Литфонда» гитару с автографами всех участников американской рок-группы The Doors продали за 950 тысяч рублей.
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Политика
В ОБСЕ рассказали об искажениях в украинском законе о языке
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе работает над устранением некоторых искажений в украинском законе о государственном языке, вступившем в силу 16 июля.
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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Автоспорт
Даниил Квят встал на третье место
Российский гонщик показал лучший результат в сезоне Даниил Квят на Гран-при Германии показал результат, который, не исключено, поможет ему добиться повышения в классе и перебраться из Toro Rosso обратно в Red Bull.
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Авто
Официально подтвердили стоимость «Русского Гелика» на базе Lada 4x4
Надежды оказались тщетными: как рассказали «РГ» представители предприятия, новинка действительно продается за 1,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 12:36
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Футбол
ЦСКА обыграл «Локомотив» благодаря назначенному с помощью VAR пенальти
11-метровый в ворота «Локомотива» был назначен арбитром Владиславом Безбородовым при помощи VAR — судья зафиксировал фол защитника Мурило на Чалове только после просмотра видеоповтора.
Обновлено в 14:27
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
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Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
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В Чечне объяснили назначение Кадырова мэром города
Обновлено в 13:34
Экономика
Кабмин выделит регионам 4,3 млрд рублей на соцдоплаты к пенсиям
Российское правительство приняло проект распоряжения о дополнительном выделении регионам более 4,3 млрд рублей для начисления социальных доплат к пенсиям.
Обновлено вчера в 05:21
Общество
Названа дата начала продаж арбузов в Москве
Обновлено в 17:51
Политика
Трамп назвал имя кандидата на пост главы нацразведки
Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки, нынешний глава ведомства Дэн Коутс уйдет с поста 15 августа.
Обновлено в 16:58
Авто
Mercedes-Benz Vito доступен в кредит на специальных условиях
Стоимость Mercedes-Benz Vito Life составляет 4 млн 860 тыс. рублей.
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В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Общество
В Хельсинки зафиксировали рекордно высокую температуру
На старейшей метеорологической станции Финляндии, которая находится в столице страны Хельсинки, зафиксировали рекордно высокую дневную температуру.
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Обновлено в 18:25